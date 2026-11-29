Pradosh Vrat December 2026 Dates: सनातन धर्म में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत को अत्यंत फलदायी माना गया है. हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर 2026 में भी दो प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन प्रदोष काल (सूर्यास्त के बाद का समय) में महादेव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का वास होता है.

आइए पंचांग के अनुसार जानते हैं दिसंबर 2026 में पड़ने वाले दोनों प्रदोष व्रतों की सही तिथियां, पूजा का समय और इसका विशेष महत्व.

दिसंबर 2026 प्रदोष व्रत की तिथियां

पंचांग की गणना के अनुसार, दिसंबर 2026 में मार्गशीर्ष और पौष माह के दो प्रदोष व्रत रखे जाएंगे:

प्रदोष व्रत पक्ष व माह तिथि दिन पहला प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष 6 दिसंबर 2026 रविवार (रवि प्रदोष व्रत) दूसरा प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष/पौष, शुक्ल पक्ष 21 दिसंबर 2026 सोमवार (सोम प्रदोष व्रत)

(स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के अनुसार तिथि के प्रारंभ और समापन में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है. सटीक पूजा मुहूर्त के लिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग का पालन करें.)

रवि और सोम प्रदोष व्रत का विशेष संयोग

पहला प्रदोष व्रत (रवि प्रदोष): दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत 6 दिसंबर को रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा. मान्यता है कि रवि प्रदोष का व्रत रखने से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होती है.

दूसरा प्रदोष व्रत (सोम प्रदोष): महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 21 दिसंबर को सोमवार के दिन है. सोमवार का दिन स्वयं भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए सोम प्रदोष व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. इस दिन व्रत और रुद्राभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व (Significance of Pradosh Vrat)

पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, प्रदोष काल वह समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं और सभी देवी-देवता उनकी स्तुति करते हैं. इस समय की गई पूजा सीधे महादेव को स्वीकार होती है.

दोषों से मुक्ति: नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से जन्म-जन्मांतर के पापों का नाश होता है और कुंडली के चंद्र दोष शांत होते हैं.

नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से जन्म-जन्मांतर के पापों का नाश होता है और कुंडली के चंद्र दोष शांत होते हैं. आर्थिक व पारिवारिक सुख: शिव परिवार की आराधना से घर में चल रही आर्थिक तंगी दूर होती है और दांपत्य जीवन में मधुरता आती है.

प्रदोष व्रत की संक्षिप्त पूजा विधि

प्रातःकाल संकल्प: त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लें.

संध्या पूजा (प्रदोष काल): सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है. इस दौरान पुनः स्नान करें या हाथ-पैर धोकर पूजा स्थान को स्वच्छ करें.

अभिषेक व अर्पण: शिवलिंग पर गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें. इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के पत्ते, सफेद फूल और अक्षत अर्पित करें.

मंत्र जाप व आरती: 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, प्रदोष व्रत की कथा सुनें या पढ़ें और अंत में घी के दीपक से भगवान शिव की आरती उतारें.

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