हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSomwar Puja: ग्रह दोष से मुक्ति चाहिए? धन, स्वास्थ्य और सुख के लिए सोमवार को ऐसे करें महादेव की पूजा

Somwar Puja: ग्रह दोष से मुक्ति चाहिए? धन, स्वास्थ्य और सुख के लिए सोमवार को ऐसे करें महादेव की पूजा

Somwar Puja: सोमवार को महादेव की सही पूजा कर ली तो किस्मत पलट सकती है. ग्रह दोष हों या पैसों-सेहत की परेशानी, शिव की ये आसान पूजा सब दूर कर सकती है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Dec 2025 07:38 AM (IST)
Preferred Sources

Somwar Puja: हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित है. सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है. इस दिन विधि-विधान से शिव की पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं.

मान्यता है कि सोमवार को शिव पूजा करने से ग्रहों से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं. साथ ही धन लाभ, मानसिक शांति और रोगों से मुक्ति भी मिलती है.

भगवान शिव को देवों का देव कहा जाता है. इसलिए उन्हें महादेव कहा गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महादेव बहुत सरल स्वभाव के हैं और सच्चे मन से की गई पूजा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं.

जो भक्त श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करता है, उसकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं. माना जाता है कि यह व्रत सबसे अधिक फलदायी होता है. 

इस तरह करें शिव पूजा 

सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. स्वच्छ वस्त्र पहनें. सफेद या पीले रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं. इसके बाद व्रत का संकल्प लें. मन में भगवान शिव का ध्यान करें.

अब शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगाजल से अभिषेक करें. इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक करें. अंत में फिर से शुद्ध जल चढ़ाएं.

शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भांग, सफेद फूल, चावल और भस्म अर्पित करें. भोग में फल, मिश्री या मिठाई चढ़ा सकते हैं. इसके बाद घी का दीपक जलाएं और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें.

अंत में शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ कर शिव आरती करें. व्रत करने वाले दिन में फलाहार लें और तामसिक भोजन से बचें.

सोमवार को शिव पूजा का महत्व

पौराणिक कथाओं के अनुसार, चंद्र देव ने सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना कर अपने रोग से मुक्ति पाई थी. इसी कारण शिव को सोमेश्वर कहा जाता है और सोमवार का दिन उन्हें समर्पित है.

इस दिन पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और मन शांत रहता है. सच्चे मन से की गई शिव पूजा से विवाह, संतान, धन और स्वास्थ्य से जुड़ी इच्छाएं पूरी होती हैं. यह पूजा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है.

विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और दांपत्य सुख के लिए व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छे जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं.  

प्रमुख शिव मंत्र और उनके लाभ

  • शिव पूजा में मंत्रों का विशेष महत्व है. पंचाक्षर मंत्र ॐ नमः शिवाय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. इस मंत्र का जाप मन को शुद्ध करता है, तनाव कम करता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है.
  • महामृत्युंजय मंत्र “ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्. उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥” लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए जपा जाता है. यह मंत्र रोग, भय और नकारात्मकता से रक्षा करता है.
  • रुद्र मंत्र "ॐ नमो भगवते रुद्राय" यह मंत्र जीवन में चल रहे कोई बड़ी समस्या या बाधाओं को नष्ट कर सफलता दिलाने में सहायक होता है.
  • शिव गायत्री मंत्र “ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि.तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥” आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयोगी माना गया है. नियमित रूप से इन मंत्रों का जाप करने से जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है.
  • बंधनों से मुक्ति का मंत्र "ॐ पशुपतये नमः" यह मंत्र सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है. साथ ही व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 22 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Lord Shiva Worship Shiv Puja Vidhi Monday Vrat Somwar Puja
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: 'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
बिहार
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन के कजिन की सगाई, गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने दिए फैमिली संग पोज
ऋतिक रोशन के कजिन की सगाई, गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने दिए फैमिली संग पोज
Advertisement

वीडियोज

MP News: सीहोर में पत्थरबाजी... 12 गाड़ियों के टूटे शीशे | Crime News | Sehore | abp News
Top News: 6 बजे की बड़ी खबरें | President | Maharashtra News| Aravali Hills | Bangladesh Protest
बागी बेटी की KILLER मोहब्बत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें (21.12.2025) | KFH
Ambikapur Road: रातों रात 6 लाख की लागत से बनी सड़क कैसे हुई खराब? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
बिहार
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन के कजिन की सगाई, गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने दिए फैमिली संग पोज
ऋतिक रोशन के कजिन की सगाई, गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने दिए फैमिली संग पोज
विश्व
बांग्लादेश हिंसा के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, अगले नोटिस तक नहीं होगा ये काम
बांग्लादेश हिंसा के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, अगले नोटिस तक नहीं होगा ये काम
जनरल नॉलेज
ऑपरेशन के वक्त लाल-पीला क्यों नहीं, हरा या नीला रंग ही क्यों पहनते हैं डॉक्टर?
ऑपरेशन के वक्त लाल-पीला क्यों नहीं, हरा या नीला रंग ही क्यों पहनते हैं डॉक्टर?
रिलेशनशिप
Relationship Tips: ब्रेकअप के बाद नया रिश्ता और शादी की हड़बड़ी, कितना सही होता है यह फैसला?
ब्रेकअप के बाद नया रिश्ता और शादी की हड़बड़ी, कितना सही होता है यह फैसला?
ट्रेंडिंग
"ये कलयुग की औलादें हैं" स्कूल जाने से बगावत, बाप–बेटे की सड़क पर महाभारत, वैन बनी रणभूमि- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget