पितृ पक्ष में बार-बार पुराने घर या गांव का सपना क्यों आता है, क्या इसका पितरों से संबंध है?
Pitru Paksha: पितृ पक्ष में पुराने घर या गांव का सपना क्या पितरों का संकेत है? जानें गरुड़ पुराण का संदर्भ और भारतीय स्वप्न परंपरा में ऐसे सपनों का अर्थ.
Pitru Paksha: जिस घर को बरसों पहले छोड़ चुके हैं, वह अचानक सपने में दिखता है. कभी उसके आंगन में खुद को बैठे देखते हैं, कभी गांव की उस गली में पहुंच जाते हैं जहां बचपन बीता था. पितृ पक्ष में ऐसा सपना बार-बार आए तो सवाल उठता है कि क्या पितर याद कर रहे हैं या कोई बात अधूरी रह गई है? धार्मिक ग्रंथों में पूर्वजों से जुड़े स्वप्नों का वर्णन जरूर है, लेकिन केवल पुराना घर दिखने का अर्थ पितरों की नाराजगी नहीं है.
पुराने घर का सपना क्या बताता है?
पुराना घर सिर्फ दीवारों और कमरों की याद नहीं होता. उसके साथ माता-पिता, दादा-दादी, त्योहार और परिवार में बिताए दिन भी जुड़े होते हैं. पितृ पक्ष में जब उन्हीं लोगों की चर्चा होती है, तो उस घर की याद लौटना स्वाभाविक है. यही याद सपने में आने की एक संभावित वजह हो सकती है.
भारतीय स्वप्न परंपरा भी हर सपने से भविष्यफल निकालने की बात नहीं करती. चरक संहिता के इंद्रियस्थान में देखी, सुनी और अनुभव की हुई बातों के साथ इच्छा तथा कल्पना से बने सपनों का उल्लेख है. इन पांच प्रकार के सपनों को फलरहित बताया गया है. यानी जो जगह पहले देख चुके हैं, उसका सपना आने पर जरूरी नहीं कि कोई घटना होने वाली हो.
गरुड़ पुराण में पितरों के सपने का क्या संदर्भ है?
गरुड़ पुराण के प्रेतखंड में प्रेतावस्था से जुड़े वर्णन में अपने पुराने निवास पर आने और सोते हुए वंशजों को संकेत देने की बात है. श्लोक 6 में मृत पूर्वज के दीन अवस्था में दिखाई देने और अन्न मांगने का जिक्र मिलता है.
दोनों स्थितियों का फर्क समझना जरूरी है. सपने में पूर्वज का दिखाई देना और केवल पुश्तैनी मकान दिखना एक बात नहीं है. यानी ऐसा नियम नहीं मिलता कि पितृ पक्ष में पुराने गांव का सपना आए तो पितर नाराज हैं या घर पर संकट आने वाला है.
सपना आए तो क्या करना चाहिए?
मन में पूर्वजों की याद आई है तो परिवार के साथ उनकी बातें करें. अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार श्राद्ध या तर्पण करें. गरुड़ पुराण के इसी अध्याय में जलतर्पण और यथाशक्ति दान की बात कही गई है.
पंडित सुरेश श्रीमाली बताते हैं कि सिर्फ सपने के कारण श्राद्ध की तिथि बदलने, पितृ दोष मान लेने या कोई महंगा अनुष्ठान कराने की जरूरत नहीं है. पुराना घर याद आना अपने परिवार से जुड़ाव हो सकता है. उसे केवल डर और अनिष्ट का संकेत नहीं मानना चाहिए.
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