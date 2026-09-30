ऑफिस जाना हो तो सुबह तर्पण करके निकल सकते हैं या दोपहर तक रुकना जरूरी?

Pitru Paksha 2026: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय पर ऑफिस पहुंच किसी बड़े टास्क को पूरा करने से कम नहीं है लेकिन चूंकि पितृ पक्ष चल रहे हैं और ये अवधि पूर्वजों को समर्पित है ऐसे में नौकरीपेशा के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है कि श्राद्ध कैसे करें.

ऑफिस का समय सुबह से शुरू हो जाता है और ऐसे में दोपहर तक घर पर रुकना हर किसी के लिए संभव नहीं होता. सवाल यह है कि क्या सुबह उठकर पितरों का तर्पण करके ऑफिस जा सकते हैं? या फिर श्राद्ध के लिए अपराह्न तक रुकना ही जरूरी है?

श्राद्ध के लिए दोपहर का समय क्यों महत्वपूर्ण है?

पितृ पक्ष में किया जाने वाला पार्वण श्राद्ध अपराह्न काल में किया जाता है. पंचांग के अनुसार पितृ पक्ष के श्राद्ध में कुतुप, रौहिण और अपराह्न काल को महत्वपूर्ण माना जाता है तथा श्राद्ध कर्म अपराह्न काल समाप्त होने तक पूरा करने की परंपरा है.

इसलिए अगर किसी व्यक्ति को अपने पितर की निश्चित तिथि का श्राद्ध करना है और वह पार्वण श्राद्ध कर रहा है तो केवल सुबह जल्दी तर्पण करके पूरे श्राद्ध कर्म को समाप्त मान लेना उचित नहीं होगा. मुख्य श्राद्ध विधि के लिए निर्धारित समय का ध्यान रखना चाहिए.

नौकरी करने वाले क्या करें

अगर ऑफिस का समय ऐसा है कि अपराह्न में घर पर रहना संभव नहीं है तो परिवार में श्राद्ध की जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति, पुरोहित या आचार्य से पहले ही बात कर लेना बेहतर है. कई बार परिवार में कोई दूसरा पात्र सदस्य तय विधि से कर्म कर सकता है लेकिन अगर आप स्वयं श्राद्धकर्ता हैं तो ऑफिस से उस दिन की छुट्टी या समय की व्यवस्था करना अधिक उचित रहेगा ताकि तिथि और श्राद्ध काल दोनों का पालन किया जा सके.

सुबह क्या कर सकते हैं?

सुबह स्नान करके पितरों का स्मरण, पूजा की तैयारी और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जा सकती है. कुछ परिवार सुबह ही पितरों को जल अर्पित करने की परंपरा भी निभाते हैं. लेकिन इसे उस दिन के पूर्ण पार्वण श्राद्ध का स्थान नहीं मानना चाहिए.

तर्पण कौन-कौन कर सकता है

पुत्र – पिता और अन्य पितरों का तर्पण कर सकता है.

पौत्र या प्रपौत्र – पुत्र न होने पर ये तर्पण कर सकते हैं.

भाई या अन्य करीबी रिश्तेदार – कुछ परिस्थितियों में तर्पण कर सकते हैं.

पत्नी – कुछ परंपराओं में पति के लिए तर्पण करने की मान्यता है.

पुत्री – कई परिवारों में पुत्री भी पितरों का तर्पण करती हैं, इसको लेकर कई मत हैं.

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