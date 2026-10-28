Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDiwali 2026: 8 नवंबर को लक्ष्मी पूजा और 9 को अमावस्या स्नान-दान, जानें क्यों अलग-अलग दिन होंगे दोनों पर्व

Diwali 2026: 8 नवंबर को लक्ष्मी पूजा और 9 को अमावस्या स्नान-दान, जानें क्यों अलग-अलग दिन होंगे दोनों पर्व

Diwali 2026: दिवाली 2026 कब है? जानें 8 नवंबर को लक्ष्मी पूजा और 9 नवंबर को अमावस्या के श्राद्ध, स्नान-दान की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पंचांग के नियम.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 28 Oct 2026 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

Diwali 2026: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर हर साल प्रकाश का महापर्व दिवाली बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है. 

साल 2026 में दिवाली की तारीख और अमावस्या को लेकर लोगों के मन में काफी संशय बना हुआ है कि क्या लक्ष्मी पूजा और अमावस्या का श्राद्ध व स्नान-दान अलग-अलग दिन किए जाएंगे?

पंचांग और ज्योतिषीय गणना के अनुसार, साल 2026 में दिवाली की मुख्य लक्ष्मी पूजा 8 नवंबर (रविवार) को की जाएगी, जबकि पितृ तर्पण, श्राद्ध और स्नान-दान का पर्व 9 नवंबर (सोमवार) को मनाया जाएगा. आइए विस्तार से समझते हैं तिथियों के इस फेरबदल और शास्त्रों के मुख्य नियमों को. 

अमावस्या तिथि का समय (2026)

पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि का समय इस प्रकार रहेगा:

अमावस्या तिथि प्रारंभ: 8 नवंबर 2026, सुबह 11:27 बजे से

अमावस्या तिथि समाप्त: 9 नवंबर 2026, दोपहर 12:31 बजे तक

लक्ष्मी पूजा 8 नवंबर को क्यों की जाएगी?

धर्मसिंधु और निर्णयसिंधु जैसे प्रामाणिक धर्मग्रंथों के अनुसार, दिवाली पर महालक्ष्मी पूजन हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात में किया जाता है. इसके लिए प्रदोष काल और महानिशीथ काल में अमावस्या तिथि का होना अनिवार्य माना गया है.

  • 8 नवंबर (रविवार) को दोपहर से शुरू होकर अमावस्या तिथि सूर्यास्त के बाद पूरी रात व्याप्त रहेगी.
  • 9 नवंबर को अमावस्या तिथि दोपहर 12:31 बजे ही समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण शाम के समय (प्रदोष काल) प्रतिपदा तिथि लग जाएगी.
  • क्योंकि, 9 नवंबर की शाम को अमावस्या नहीं मिलेगी, इसलिए तंत्र-मंत्र साधना, निशीथ काल और स्थिर लग्न की महालक्ष्मी पूजा 8 नवंबर की रात को ही संपन्न होगी.

पितृ श्राद्ध और स्नान-दान 9 नवंबर को क्यों?

वैदिक परंपरा में देव कार्यों और पितृ कार्यों के लिए अलग-अलग काल-विधान तय किए गए हैं. जहां लक्ष्मी पूजा के लिए निशीथ और प्रदोष काल देखा जाता है, वहीं पवित्र नदियों में स्नान, दान और पितरों के निमित्त तर्पण-श्राद्ध के लिए उदया तिथि (सूर्योदय कालीन तिथि) को सर्वोपरि माना गया है.

  • 9 नवंबर (सोमवार) को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि उपस्थित रहेगी.
  • शास्त्रों के अनुसार जो तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान होती है, उसी दिन स्नान-दान, अमावस्या का व्रत और पितृ कर्म करना श्रेष्ठ फलदायी होता है.
  • इसलिए साधक 9 नवंबर की सुबह गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर दान-पुण्य और पितरों का तर्पण कर सकते हैं.

8 नवंबर 2026: लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त:

प्रदोष काल- शाम 05:31 बजे से रात 08:09 बजे तक
लक्ष्मी पूजा मुहूर्त (स्थिर वृषभ लग्न)- शाम 05:54 बजे से रात 07:50 बजे तक

शास्त्र सम्मत नियमों के अनुसार गृहस्थों और व्यापारियों के लिए 8 नवंबर की शाम स्थिर लग्न में लक्ष्मी पूजन करना समृद्धिदायक रहेगा, वहीं 9 नवंबर की सुबह का समय दान-तर्पण और पितरों के आशीर्वाद के लिए सर्वोत्तम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Lakshmi Puja Diwali 2026 Kartik Amavasya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Karwa Chauth Kab Hai 2026: करवा चौथ का व्रत 28 या 29 अक्टूबर को? जानें आपके शहर में कब निकलेगा चांद
Karwa Chauth 2026 Date: करवा चौथ कब है, जानें चांद निकलने का समय
धर्म
Aaj Ka Panchang 28 October 2026: पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अभिजीत मुहूर्त नहीं, जानें भद्रा कब से लगेगी
Aaj Ka Panchang 28 October 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग के बीच दोपहर से भद्रा, आज अभिजीत मुहूर्त भी नहीं
धर्म
Ahoi Ashtami 2026: 1 या 2 नवंबर कब है व्रत? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जरूरी नियम
1 या 2 नवंबर कब है व्रत? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जरूरी नियम
धर्म
Cyclone Arnab: तिरुपति दर्शन पर जा रहे हैं? चक्रवात अर्नब के बीच घाट रोड पर सावधानी, जानें क्या है स्थिति
तिरुपति दर्शन पर जा रहे हैं? चक्रवात अर्नब के बीच घाट रोड पर सावधानी, जानें क्या है स्थिति
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हरदीप पुरी फिर जाएंगे राज्यसभा, बीजेपी ने MP से बनाया उम्मीदवार
हरदीप पुरी फिर जाएंगे राज्यसभा, बीजेपी ने MP से बनाया उम्मीदवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: वाराणसी, लखनऊ में अटकी BJP की सांस! सपा कैंडिडेट 4,307 वोटों से आगे, 6 राउंड की गिनती बाकी
वाराणसी, लखनऊ में अटकी BJP की सांस! सपा कैंडिडेट 4,307 वोटों से आगे, 6 राउंड की गिनती बाकी
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की अक्ल ठिकाने लगा दी, इस घटिया हरकत के लिए मिली सजा
ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की अक्ल ठिकाने लगा दी, इस घटिया हरकत के लिए मिली सजा
इंडिया
'Its Done Bro', कर्नाटक MLC चुनावों में बड़ी जीत के बाद BJP ने DK शिवकुमार के लिए मजे
'Its Done Bro', कर्नाटक MLC चुनावों में बड़ी जीत के बाद BJP ने DK शिवकुमार के लिए मजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
'जिस हद तक गिर सकते थे गिर गए', गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश
एग्रीकल्चर
साधारण आलू से ज्यादा पौष्टिक है ये बैंगनी आलू! 35 टन तक होगी पैदावार
साधारण आलू से ज्यादा पौष्टिक है ये बैंगनी आलू! 35 टन तक होगी पैदावार
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget