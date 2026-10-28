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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'भारत की खुफिया ताकत समझनी है तो देखें धुरंधर मूवी', अरुणाचल के मंत्री का अजीबोगरीब बयान

'भारत की खुफिया ताकत समझनी है तो देखें धुरंधर मूवी', अरुणाचल के मंत्री का अजीबोगरीब बयान

चीन पर ITBP DG के बयान को लेकर अरुणाचल प्रदेश के मंत्री बालो ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने भारत की ताकत और खुफिया क्षमताओं का जिक्र करते हुए 'धुरंधर' फिल्म देखने की बात कही.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 28 Oct 2026 04:48 PM (IST)
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चीन पर ITBP DG के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुणाचल के मंत्री बालो ने अजीबो-गरीब बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आप एक DIG है तो इस तरह के बयान क्यों देते हैं. खुद को कमजोर क्यों समझते हैं. भारत बहुत मजबूत है. आपने धुरंधर फिल्म तो देखी ही होगी. उसे देखिए तो पता चलेगा कि भारत की खुफिया क्षमताएं कितनी बढ़ गई हैं.

भारत-चीन सीमा पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के DG शत्रुजीत कपूर ने बयान दिया था कि हम चीन से परंपरागत युद्ध में सामना नहीं कर सकते हैं. वे हमसे काफी आगे है. इसके लिए हमें ड्रोन तकनीक पर काम करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम उनका सामना कर सके.

इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हाल के दिनों में अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर कई स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना-सामना हुआ है और स्थिति अभी भी जारी है. इस बयान के सामने आने के बाद काफी विवाद भी मच गया था. विपक्षी दल केंद्र सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा था.

ITBP सरकार की नीतियों पर काम करती है

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक ITBP के DG शत्रुजीत कपूर की हालिया टिप्पणी को लेकर उठे सवालों के बीच मामले से संबंधित अधिकारियों ने कहा कि  उनका बयान सीमा पर नियमित परिचालन तैयारियों और बलों की तैनाती के संदर्भ में था. इसका किसी विशेष घटना से संबंध नहीं है.सूत्रों के अनुसार, चीन के साथ भारत की सीमा की सुरक्षा करने वाली ITBP सरकार की नीतियों, विभिन्न परिस्थितियों में जारी निर्देशों और स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के अनुरूप काम करती है. 

अरुणाचल प्रदेश को लेकर शत्रुजीत कपूर का बयान

ITBP के DG शत्रुजीत कपूर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के सैनिकों के साथ जारी आमने-सामने की स्थितियों के दौरान इन कमांडो ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है. उन्होंने बताया कि शौर्य कमांडो को प्रत्येक सीमा बटालियन में तैनात किया जाएगा. इससे बल की परिचालन क्षमता बढ़ेगी और उसे एक अलग पहचान मिलेगी. गौरतलब है कि वर्ष 1962 में स्थापित आईटीबीपी भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की सुरक्षा करती है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 28 Oct 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
ARUNACHAL PRADESH ITBP CHINA
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