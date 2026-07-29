पितृ पक्ष में किन चीजों का दान सबसे शुभ माना गया है? जानें मान्यता

Pitru Paksha 2026: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष को पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष समय माना जाता है. पितृ पक्ष की शुरुआत 26 सितंबर 2026 (शनिवार) से होगी. इस दौरान लोग अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि पितृ पक्ष में श्रद्धा से किया गया दान पितरों की तृप्ति और पुण्य प्राप्ति का माध्यम बनता है.

आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष में किन चीजों का दान सबसे शुभ माना गया है.

अन्न का दान

धार्मिक मान्यताओं में अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ दानों में गिना गया है. पितृ पक्ष में जरूरतमंदों, ब्राह्मणों या योग्य व्यक्तियों को अन्न दान करना शुभ माना जाता है.

वस्त्र दान

पितृ पक्ष में नए और साफ वस्त्र दान करने की भी परंपरा है. मान्यता है कि इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है.

तिल का दान

श्राद्ध कर्म और तर्पण में काले तिल का विशेष महत्व बताया गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार तिल का दान और तिल से तर्पण करना शुभ माना जाता है.

गौ सेवा और चारा

कई धार्मिक परंपराओं में गाय को चारा खिलाना या गौ सेवा करना भी पुण्यदायी माना गया है. हालांकि यह श्रद्धा और स्थानीय परंपरा पर निर्भर करता है.

दक्षिणा का दान

श्राद्ध कर्म के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देना भी शुभ माना जाता है. दान हमेशा स्वेच्छा और श्रद्धा से करना चाहिए.

फल और मिठाई का दान

जरूरतमंद लोगों को फल, मिठाई या भोजन कराना भी पितृ पक्ष में शुभ कर्म माना जाता है.

जल का महत्व

पितृ पक्ष में तर्पण के दौरान जल अर्पित करने का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यता के अनुसार जल अर्पित कर पितरों का स्मरण किया जाता है.

दान करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

दान श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से करें.

अपनी क्षमता के अनुसार ही दान दें.

दिखावे या अहंकार की भावना से दान करने से बचें.

जरूरतमंद और योग्य व्यक्ति को दान देना अधिक उचित माना जाता है.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, पितृ पक्ष में दान का सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना है. दान की मात्रा से अधिक महत्व उसके पीछे की भावना का होता है.

उनका कहना है कि अन्न, वस्त्र, तिल और जरूरतमंदों की सहायता को धार्मिक दृष्टि से शुभ माना गया है. यदि कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार ईमानदारी और श्रद्धा से दान करता है, तो यही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है.

नीतिका शर्मा के मुताबिक, पितृ पक्ष में केवल दान ही नहीं, बल्कि माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान, जरूरतमंदों की सेवा और अच्छे कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं.

FAQ

पितृ पक्ष में सबसे शुभ दान कौन-सा माना जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ दानों में माना गया है.

क्या पितृ पक्ष में तिल का दान करना शुभ होता है?

हां, श्राद्ध और तर्पण में काले तिल का विशेष महत्व बताया गया है.

क्या पितृ पक्ष में वस्त्र दान कर सकते हैं?

हां, जरूरतमंदों को नए और साफ वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है.

क्या पितृ पक्ष में फल और भोजन का दान करना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जरूरतमंदों को भोजन और फल देना पुण्यदायी माना गया है.

पितृ पक्ष में दान करते समय सबसे जरूरी बात क्या है?

दान हमेशा श्रद्धा, विनम्रता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए.

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