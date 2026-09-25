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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में घर में करना है श्राद्ध, तो कैसे करें तैयारी, जानें जरुरी सामग्री

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में घर में करना है श्राद्ध, तो कैसे करें तैयारी, जानें जरुरी सामग्री

Pitru Paksha 2026 Start: पितृ पक्ष की शुरुआत 27 सितंबर से होगी. श्राद्ध की तैयारी कैसे करें, इसमें कौन सी सामग्री चाहिए, श्राद्ध शुरू होने से पहले किन बातों का ध्यान रखें जान लें सभी बातें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 25 Sep 2026 04:55 PM (IST)
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Pitru Paksha 2026 Start: पितृ पक्ष 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक रहेंगे. पितृ पक्ष में श्राद्ध केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करने की परंपरा है. श्राद्ध को लेकर कई बार लोगों के मन में सवाल रहता है कि इसकी तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, कौन-कौन सी सामग्री जरूरी होती है और श्राद्ध किस समय करना उचित माना जाता है. धार्मिक परंपरा में श्राद्ध के लिए तिथि के साथ समय का भी विशेष महत्व बताया गया है.

श्राद्ध की तैयारी कब शुरू करें?

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पितृ पक्ष 27 सितंबर से, प्रतिपदा से अमावस्या तक श्राद्ध की तिथियां देखें
  • श्राद्ध वाले दिन सुबह घर की साफ-सफाई कर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें. जिस स्थान पर श्राद्ध किया जाना है, उसे साफ करके वहां पूजा और श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री पहले से रख लें.
  • पूर्वज के देहांत की तिथि के अनुसार ही पितृ पक्ष में श्राद्ध किया जाता है. अगर मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो तो सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने की परंपरा है.
  • जिन लोगों का श्राद्ध प्रतिपदा तिथि पर हो वो भाद्रपदू पूर्णिमा की शाम श्राद्ध की तैयारी कर लें. इसी तरह श्राद्ध तिथि से एक दिन पहले ही सामग्री एकत्रित कर लें.

श्राद्ध में किन चीजों की जरूरत होती है?

  • श्राद्ध की सामग्री में कुशा, काला तिल, जौ, अक्षत यानी चावल, जल, गंगाजल, फूल, तुलसी, पिंड के लिए चावल या आटा, दूध, घी, शहद, फल और सात्विक भोजन जैसी सामग्री रखी जाती है. इसके अलावा तर्पण के लिए तांबे या अन्य स्वच्छ पात्र में जल रखा जाता है. 
  • श्राद्ध भोजन के लिए खीर, पूड़ी, सीताफल की सब्जी, दाल, चावल आदि बनाए जाते हैं.
  • ब्राह्मण को दान देने के लिए वस्त्र ले आएं.

श्राद्ध किस समय करना चाहिए?

पितृ पक्ष के पार्वण श्राद्ध के लिए कुतप मुहूर्त, रौहिण मुहूर्त और इसके बाद अपराह्न काल को महत्वपूर्ण माना जाता है. इसलिए केवल घड़ी में 12 बजे को ही श्राद्ध का निश्चित समय मानना सही नहीं है. सही समय स्थान के पंचांग के अनुसार देखना चाहिए. नई दिल्ली में प्रतिपदा श्राद्ध के लिए कुतप काल 11:48 बजे से 12:36 बजे, रौहिण 12:36 से 1:24 बजे और अपराह्न काल 1:24 से 3:48 बजे तक था.

श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • पितरों की पूजा में पवित्रता बहुत जरुरी है इसलिए पितृ पक्ष शुरू होने से पहले तामसिक पदार्थ को घर से बाहर कर दें. 
  • घर में साफ-सफाई कर लें. घर में पड़ा कबाड़, टूटा हुआ सामान या खराब बर्तन बाहर निकाल दें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 25 Sep 2026 04:55 PM (IST)
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Shradh Pitru Paksha 2026
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