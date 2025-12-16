हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Last Amavasya 2025: 19 दिसंबर को है साल की आखिरी अमावस्या, बन रहे ये शुभ योग

Last Amavasya 2025: 19 दिसंबर को साल 2025 की आखिरी अमावस्या है, जोकि पौष अमावस्या (Paush Amavasya) है. इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं. जानें इस दिन बनने वाले शुभ योग, मुहूर्त और महत्व के बारे में.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 16 Dec 2025 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

Last Amavasya 2025: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत पवित्र तिथि माना जाता है. पंचांग (Panchang) के अनुसार पूरे वर्ष में कुल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है और सभी का विशेष महत्व होता है. यह दिन विशेषकर स्नान-दान, व्रत, पूजा और पितृ तर्पण के लिए बहुत शुभ मानी जाती है.

साल 2025 की आखिरी अमावस्या भी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जोकि पौष अमावस्या होगी. यह अमावस्या धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास हो रही है, क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ और शुभ योग बन रहे हैं. साथ ही साल 2025 की अंतिम अमावस्या होने के कारण इसका प्रभाव आने वाले नए साल 2026 पर भी पड़ेगा.

पौष अमावस्या 2025 तिथि (Paush Amavasya 2025 Date)

पौष अमावस्या इस साल शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को पड़ रही है. पंचांग के मुताबिक 19 दिसंबर को सुबह 4 बजकर 59 मिनट पर अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी और 20 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 12 मिनट पर समाप्त हो जाएगा. उदयातिथि के मुताबिक 19 दिसंबर को ही साल की आखिरी अमावस्या यानी पौष अमावस्या होगी.

पौष अमावस्या पर बन रहे ये खास योग

पंचांग के मुताबिक पौष अमावस्या पर सुबह से लेकर रात तक कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है. इस दिन सुबह 03:47 तक शूल योग रहेगा फिर गण्ड योग का निर्माण हो जाएगा. सुबह से लेकर रात तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा. आध्यात्मिक कार्य, पूजा-पाठ और तर्पण आदि के लिए इन योग-नक्षत्रों को शुभ माना जाता है.

पौष अमावस्या को क्या करें

अमावस्या तिथि विशेषकर पितरों के तर्पण और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए शुभ मानी जाती है. साथ ही इस तिथि पर दान का महत्व भी बढ़ जाता है. पौष अमावस्या साल 2025 की अंतिम अमावस्या भी होगी. इस दिन आप पवित्र नदी में स्नान कर, पितरों के निमित्त तर्पण, दान और दीपदान आदि से पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं.  

पौष अमावस्या पर न करें ये काम

अमावस्या के दिन वाद-विवाद और नकारात्मक सोच से बचना चाहिए. इस दिन तामसिक भोजन और झल-कपट जैसी चीजों से दूर रहें. इन कार्यों से देवता और पितृ नाराज होते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 16 Dec 2025 06:50 AM (IST)
Amavasya 2025 Paush Month 2025 Paush Amavasya 2025 Pausha Amavasya 2025 Date Last Amavasya 2025
Embed widget