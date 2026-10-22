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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEkadashi Paran 2026: आज 2:47 बजे एकादशी खत्म, फिर भी व्रत कल क्यों खोलेंगे?

Ekadashi Paran 2026: आज 2:47 बजे एकादशी खत्म, फिर भी व्रत कल क्यों खोलेंगे?

Ekadashi Paran 2026 Time: 22 अक्टूबर को दोपहर 2:47 बजे एकादशी खत्म होगी, लेकिन पारण 23 अक्टूबर को होगा. जानें द्वादशी, हरिवासर और व्रत खोलने के नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 22 Oct 2026 12:30 PM (IST)
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Papankusha Ekadashi 2026: आज 22 अक्टूबर, गुरुवार को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है. पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि दोपहर 2 बजकर 47 मिनट पर समाप्त हो जाएगी और इसके तुरंत बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी.

ऐसे में व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं के मन में एक सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब एकादशी आज दोपहर ही खत्म हो रही है, तो व्रत खोलने के लिए शुक्रवार सुबह तक इंतजार क्यों करना होगा? क्या आज दोपहर 2:47 बजे के बाद भोजन करने से व्रत अधूरा रह जाएगा?

इस सवाल का जवाब एकादशी व्रत के पारण से जुड़े धार्मिक नियमों में मिलता है. दरअसल, एकादशी तिथि समाप्त होना और व्रत का पारण करना दो अलग-अलग बातें हैं. यही अंतर समझना जरूरी है, ताकि व्रत सही विधि से पूरा किया जा सके.

आज 2:47 बजे एकादशी खत्म, फिर पारण कल क्यों?

हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है. परंपरागत नियमों के अनुसार एकादशी का उपवास अगले दिन द्वादशी तिथि में निर्धारित समय पर खोला जाता है. इसे पारण कहते हैं.

22 अक्टूबर को दोपहर 2:47 बजे एकादशी समाप्त होने के बाद द्वादशी शुरू जरूर हो जाएगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसी समय व्रत खोल दिया जाए.

एकादशी व्रत के सामान्य नियम के अनुसार पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में किया जाता है. इसलिए आज व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए पारण का दिन 23 अक्टूबर निर्धारित है.

द्वादशी लगने के बाद भी क्यों नहीं कर सकते पारण?

यहां एक और महत्वपूर्ण धार्मिक नियम समझना जरूरी है. द्वादशी तिथि का शुरुआती चौथाई भाग हरिवासर कहलाता है. वैष्णव परंपरा में हरिवासर के दौरान एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता.

इस बार 22 अक्टूबर को दोपहर 2:47 बजे द्वादशी शुरू होगी. इसके बाद हरिवासर की अवधि रहेगी. हालांकि, हरिवासर समाप्त हो जाने का अर्थ भी यह नहीं कि उसी रात व्रत खोल लिया जाए. सामान्य एकादशी व्रत में अगले दिन सूर्योदय के बाद निर्धारित पारण काल का पालन किया जाता है.

यही वजह है कि आज दोपहर एकादशी समाप्त होने के बावजूद पारण शुक्रवार, 23 अक्टूबर को होगा.

23 अक्टूबर को कितने बजे खोलें एकादशी का व्रत?

नई दिल्ली NCR के पंचांग के अनुसार पापांकुशा एकादशी का समय इस प्रकार है.

एकादशी तिथि प्रारंभ: 21 अक्टूबर, दोपहर 2:11 बजे
एकादशी तिथि समाप्त: 22 अक्टूबर, दोपहर 2:47 बजे
द्वादशी तिथि समाप्त: 23 अक्टूबर, दोपहर लगभग 2:35 बजे
व्रत पारण: शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026
पारण का समय: सुबह 6:27 बजे से 8:42 बजे तक (सामान्य स्मार्त परंपरा)

अलग-अलग वैष्णव परंपराओं में पारण की अंतिम समय-सीमा अलग हो सकती है. उदाहरण के लिए, इस्कॉन कैलेंडर में 23 अक्टूबर को सुबह 6:27 से 10:12 बजे तक पारण का समय दिया गया है. इसलिए श्रद्धालुओं को अपनी परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार पारण करना चाहिए.

क्या गलती से आज व्रत खोलने पर व्रत टूट जाएगा?

यदि कोई श्रद्धालु आज दोपहर एकादशी समाप्त होते ही भोजन कर लेता है, तो वह निर्धारित पारण विधि का पालन नहीं कर पाएगा. धार्मिक परंपरा में इसे विधिवत पारण नहीं माना जाता.

हालांकि, इसे लेकर डरने या किसी अनिष्ट की आशंका पालने की जरूरत नहीं है. व्रत का उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा और भगवान विष्णु की उपासना भी है. बीमारी, दवाओं या अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारणों से लंबे समय तक उपवास करना संभव न हो तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए.

पारण के समय क्या करना चाहिए?

शुक्रवार सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें. उन्हें तुलसी दल और सात्विक भोग अर्पित करें. इसके बाद निर्धारित पारण काल में जल और अपनी परंपरा के अनुसार उपयुक्त भोजन ग्रहण करके व्रत खोलें.

22 अक्टूबर को दोपहर 2:47 बजे एकादशी तिथि समाप्त होगी, व्रत नहीं. पापांकुशा एकादशी का विधिवत पारण 23 अक्टूबर को ही किया जाएगा. यही तिथि समाप्त होने और व्रत पूरा होने के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 22 Oct 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
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