Weekly Tarot Horoscope 25 to 31 October 2026: अक्तूबर 2026 का यह आखिरी सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कानूनी मामलों में विजय, भूमि-भवन के सौदों से लाभ, कार्यक्षेत्र में उपलब्धियों और रिश्तों में संतुलन साधने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है. आने वाले 7 दिनों में टैरो कार्ड्स आपके भविष्य, करियर और आर्थिक स्थिति के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

इस सप्ताह धनु राशि के जातकों को कोर्ट-कचहरी के मामलों में बड़ी राहत मिलेगी और शत्रु परास्त होंगे तथा वृषभ राशि वालों को भूमि-संपत्ति से बंपर लाभ होगा, वहीं वृश्चिक राशि के लोगों को कार्यस्थल की आंतरिक साजिशों से बचने और मीन राशि वालों को दांपत्य जीवन में कटुता टालने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए यह पूरा सप्ताह कैसा साबित होगा.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत का फल मिलने का समय है. यह समय आपके लिए सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने का है, जिससे आप और अधिक प्रेरित होंगे. इस हफ्ते आप खुद को अपने कार्य में समर्पित पाएंगे और समाज में आपकी छवि बेहतर होगी. आपको अपने निर्णयों में आत्मविश्वास होगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी से बचें.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह संपत्ति और भूमि के सौदों से लाभ की संभावना बन रही है. व्यवसाय या नौकरी में विकास के अवसर मिलेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके प्रयासों का सकारात्मक असर दिखेगा. परिवार में भी सुख-शांति का माहौल रहेगा. आप अपना ध्यान कार्य पर केंद्रित करेंगे, और कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों को इस हफ्ते थोड़ा सावधानी से काम करने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में कुछ रुकावट आ सकती हैं, लेकिन सप्ताह के मध्य तक ये दूर हो जाएंगी. अपने निर्णयों में विवेक का उपयोग करें और किसी भी अटकलों से बचें. आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं, जिनसे फायदा हो सकता है, लेकिन आपको सही वक्त पर ही उनका फायदा उठाना होगा.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए कार्यस्थल पर कुछ मनमुटाव और तनाव उत्पन्न हो सकता है. परिवार और गृहस्थी के मामलों में स्थिति में सुधार आने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें कि किसी से ज्यादा न उलझें. घर में कुछ सुखद परिवर्तन हो सकते हैं. दोस्तों और परिवार से समर्थन मिलने की संभावना है, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते उनकी मेहनत के लिए सराहा जाएगा. लेकिन इस दौरान शत्रु आपके खिलाफ कुछ चालें चल सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना कम है, लेकिन आप अपनी मेहनत से स्थिति को बदलने में सफल हो सकते हैं. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता रखें, क्योंकि छोटी-छोटी समस्याएं आ सकती हैं. इस समय आपको अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है. किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातक इस हफ्ते सफलता के रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे. नया कार्य या नया संपर्क लाभकारी हो सकता है, जिससे आपके कार्य कौशल को सराहा जाएगा. कार्यस्थल पर आपकी पहचान मजबूत होगी और सहयोगियों से मदद मिलेगी. यह समय आपके लिए उपलब्धियों से भरा रहेगा. वित्तीय मामलों में स्थिति मजबूत होगी, और आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होंगे. कोई नया अवसर आपको अपनी क्षमताओं को साबित करने का मौका देगा.

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते यात्रा या बाहर जाने का अवसर मिल सकता है. जीवन में बदलाव लाने के लिए आप किसी विशेष तकनीक या योजना का उपयोग करेंगे. यह समय आपके लिए सकारात्मक बदलाव का है, और आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से संपन्न करेंगे. इस हफ्ते आप अपने जीवन में कुछ नयापन महसूस होगा और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को इस हफ्ते कार्यस्थल पर थोड़ा सतर्क रहना होगा. कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं. नए सौदों के दौरान कागजात और दस्तावेजों की पूरी जांच कर लें. किसी भी निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय में ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस समय उनकी राय को गंभीरता से लें. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए इस हफ्ते कानूनी मामलों में निर्णय आपके पक्ष में हो सकते हैं. शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे और आपकी ऊर्जा और कार्यक्षमता से प्रभावित होंगे. कार्यस्थल पर आपकी छवि सुधरेगी, और आपके लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे. यह समय पुराने विवादों को सुलझाने का है, और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने में सक्षम होंगे. कुछ खास लोगों से समर्थन मिलेगा, जिससे आपकी मानसिक स्थिति में स्थिरता आएगी.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को इस हफ्ते स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें. लगातार व्यस्तता और भागदौड़ आपके लिए चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं. कार्यस्थल पर कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा. परिवार में कोई सुखद खबर मिल सकती है. ध्यान और योग से शांति महसूस होगी.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोग इस हफ्ते नई ऊर्जा से भरे होंगे और कुछ साहसिक कदम उठा सकते हैं. आपके कार्यों से आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी, जो आपके लिए लाभकारी होगी. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. किसी नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना है. आपके कार्यों की सराहना होगी, लेकिन सावधान रहें कि कोई भी व्यक्ति आपकी सफलता से जलन न महसूस करे.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को इस सप्ताह आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देंगे. जिसके लिए आप कुछ धन खर्च कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में थोड़ी कटुता आ सकती है, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आप अपनी वित्तीय योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाएंगे. इस समय अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें. मित्रों और परिवार से आपको पर्याप्त समर्थन मिलेगा, जो आपकी मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद करेगा.

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