Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDurga Puja 2028 Date: महाष्टमी, नवमी और दशमी कब है?

Durga Puja 2028 Date: महाष्टमी, नवमी और दशमी कब है?

Durga Puja 2028 Date: दुर्गा पूजा 2028 सितंबर में होगी या अक्टूबर में? जानें महाष्टमी, महानवमी, विजयादशमी की तारीखें और दो अलग पंचांगों में अंतर की वजह.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 24 Oct 2026 03:44 PM (IST)
Preferred Sources

Durga Puja 2028 Date: साल 2028 की दुर्गा पूजा को लेकर अभी से तारीखों का असमंजस सामने आने लगा है. इसकी वजह दो अलग-अलग पंचांगों की गणना है. एक पंचांग के अनुसार दुर्गा पूजा सितंबर में होगी, जबकि दूसरी पारंपरिक गणना में अक्टूबर की तारीखें सामने आ रही हैं. दोनों के बीच करीब 15 दिनों का अंतर है.

ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि महाष्टमी, महानवमी और विजयादशमी आखिर किस दिन मनाई जाएगी? खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां दुर्गा पूजा सबसे बड़े त्योहारों में शामिल है, वहां यह अंतर पूजा समितियों और छुट्टियों की योजना को भी प्रभावित कर सकता है.

दुर्गा पूजा 2028 कब है?

विशुद्ध सिद्धांत पर आधारित पंचांग गणना के अनुसार साल 2028 में दुर्गा पूजा का मुख्य आयोजन 24 से 28 सितंबर के बीच होगा. महाष्टमी 26 सितंबर, महानवमी 27 सितंबर और विजयादशमी 28 सितंबर को पड़ेगी.

वहीं सूर्य सिद्धांत पर आधारित कुछ पारंपरिक बंगाली पंचांगों के अनुसार दुर्गा पूजा 8 से 12 अक्टूबर के बीच मनाई जा सकती है. हालांकि अक्टूबर की तारीखों की अंतिम पुष्टि संबंधित पंचांगों और पूजा आयोजकों के निर्णय के बाद ही होगी.

दुर्गा पूजा 2028 का पूरा कैलेंडर

सितंबर में दुर्गा पूजा की गणना के अनुसार प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं.

पर्व तारीख दिन
महालया 18 सितंबर 2028 सोमवार
महाषष्ठी 24 सितंबर 2028 रविवार
महासप्तमी 25 सितंबर 2028 सोमवार
महाष्टमी 26 सितंबर 2028 मंगलवार
महानवमी 27 सितंबर 2028 बुधवार
विजयादशमी 28 सितंबर 2028 गुरुवार

ध्यान रहे कि अलग-अलग पंचांगों में महानवमी और विसर्जन की तारीखों को लेकर भी अंतर मिल सकता है.

सितंबर और अक्टूबर में दुर्गा पूजा की अलग-अलग तारीखें क्यों?

इस अंतर की मुख्य वजह पंचांग गणना की दो पद्धतियां हैं. विशुद्ध सिद्धांत में सूर्य और चंद्रमा की वास्तविक खगोलीय स्थितियों के आधार पर तिथियों का निर्धारण किया जाता है. वहीं सूर्य सिद्धांत पर आधारित पारंपरिक गणना में अलग नियम अपनाए जाते हैं.

सामान्य वर्षों में दोनों की तारीखों में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, लेकिन 2028 में चंद्र मास के निर्धारण के कारण पूजा की तारीखें अलग हो सकती हैं.

क्या 2028 में दो बार दुर्गा पूजा मनाई जाएगी?

धार्मिक दृष्टि से इसे दो अलग दुर्गा पूजा कहना सही नहीं होगा. दरअसल, अलग-अलग पंचांगों का पालन करने वाले श्रद्धालु और संस्थाएं अलग तारीखों पर एक ही वार्षिक उत्सव मनाएंगी.

बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन से जुड़ी पूजा सितंबर में होने की संभावना है, जबकि पारंपरिक सूर्य सिद्धांत का अनुसरण करने वाली कई पूजा समितियां अक्टूबर में आयोजन कर सकती हैं.

दुर्गा पूजा 2028 की छुट्टियां कब होंगी?

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कई संस्थानों में अवकाश रहता है. लेकिन 2028 के लिए सरकारी छुट्टियों का अंतिम कैलेंडर अभी घोषित नहीं हुआ है. ऐसे में सितंबर या अक्टूबर की किसी भी तारीख को आधिकारिक अवकाश मानना जल्दबाजी होगी.

दुर्गा पूजा 2028 की तारीख तय करते समय स्थानीय पंचांग और संबंधित पूजा समिति का निर्णय महत्वपूर्ण रहेगा. सितंबर की गणना में महाष्टमी 26 सितंबर और विजयादशमी 28 सितंबर को है, जबकि अक्टूबर में भी अलग परंपरा के अनुसार आयोजन होने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Durga Puja Durga Puja 2028 Navratri 2028
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
कुंभ साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: महत्वपूर्ण यात्रा से शुरुआत, नई नौकरी के ऑफर पर सोच-समझकर लें फैसला; जानें इस हफ्ते का अचूक उपाय!
Aquarius Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026: शुभचिंतकों की सलाह से सुलझेगी पारिवारिक उलझन, लाइफ पार्टनर देगा हर कदम पर साथ; पढ़ें वीकली राशिफल
धर्म
मकर साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: वाणी पर रखें संयम, कागजी कामकाज में न बरतें लापरवाही; पढ़ें वीकली राशिफल
Capricorn Weekly Horoscope 25 to 31 October: प्रतिद्वंद्वियों से कड़ा मुकाबला, शॉपिंग में फिजूलखर्ची पर रोक जरूरी; पढ़ें करियर, लव लाइफ व हेल्थ का हाल
धर्म
धनु साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: नई गाड़ी खरीदने का सपना पूरा, ऑफिस में मान-सम्मान और यात्रा से लाभ; पढ़ें वीकली उपाय
Sagittarius Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026: परिवार संग मनेगा उत्सव, मार्केट से लौटेगा डूबा पैसा; पढ़ें करियर, लव लाइफ और सेहत का हाल
धर्म
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: मनचाही नौकरी का सपना सच, पार्टनर संग शानदार बॉन्डिंग और छात्रों को खुशखबरी; पढ़ें वीकली राशिफल
Vrishchik Saptahik Rashifal 25 to 31 October 2026: फेस्टिव सीजन में वृश्चिक राशि को मिलेगी मनचाही जॉब व ट्रांसफर की गुड न्यूज, बिजनेस में बड़ी डील फाइनल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नहीं साइन करूंगी पीस बॉन्ड', हाईकोर्ट से झटके के बाद बोलीं नेहा बोरा
'नहीं साइन करूंगी पीस बॉन्ड', हाईकोर्ट से झटके के बाद बोलीं नेहा बोरा
राजस्थान
पंजाब चुनाव: BJP-अकाली में गठबंधन पर सस्पेंस! सतीश पूनिया बोले- 'सभी सीटों पर...'
पंजाब चुनाव: BJP-अकाली में गठबंधन पर सस्पेंस! सतीश पूनिया बोले- 'सभी सीटों पर...'
बॉलीवुड
2000 गार्ड, 700 मीटर नो-कार जोन, दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल सिक्योरिटी के इंतजाम
2000 गार्ड, 700 मीटर नो-कार जोन, दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल सिक्योरिटी के इंतजाम
क्रिकेट
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
इंडिया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
विश्व
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
हेल्थ
शरीर में विटामिन D की कमी से दिखते हैं ये लक्षण, ऐसे करें पहचान
शरीर में विटामिन D की कमी से दिखते हैं ये लक्षण, ऐसे करें पहचान
ट्रेंडिंग
बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा
बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget