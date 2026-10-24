Durga Puja 2028 Date: साल 2028 की दुर्गा पूजा को लेकर अभी से तारीखों का असमंजस सामने आने लगा है. इसकी वजह दो अलग-अलग पंचांगों की गणना है. एक पंचांग के अनुसार दुर्गा पूजा सितंबर में होगी, जबकि दूसरी पारंपरिक गणना में अक्टूबर की तारीखें सामने आ रही हैं. दोनों के बीच करीब 15 दिनों का अंतर है.

ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि महाष्टमी, महानवमी और विजयादशमी आखिर किस दिन मनाई जाएगी? खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां दुर्गा पूजा सबसे बड़े त्योहारों में शामिल है, वहां यह अंतर पूजा समितियों और छुट्टियों की योजना को भी प्रभावित कर सकता है.

दुर्गा पूजा 2028 कब है?

विशुद्ध सिद्धांत पर आधारित पंचांग गणना के अनुसार साल 2028 में दुर्गा पूजा का मुख्य आयोजन 24 से 28 सितंबर के बीच होगा. महाष्टमी 26 सितंबर, महानवमी 27 सितंबर और विजयादशमी 28 सितंबर को पड़ेगी.

वहीं सूर्य सिद्धांत पर आधारित कुछ पारंपरिक बंगाली पंचांगों के अनुसार दुर्गा पूजा 8 से 12 अक्टूबर के बीच मनाई जा सकती है. हालांकि अक्टूबर की तारीखों की अंतिम पुष्टि संबंधित पंचांगों और पूजा आयोजकों के निर्णय के बाद ही होगी.

दुर्गा पूजा 2028 का पूरा कैलेंडर

सितंबर में दुर्गा पूजा की गणना के अनुसार प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं.

पर्व तारीख दिन

महालया 18 सितंबर 2028 सोमवार

महाषष्ठी 24 सितंबर 2028 रविवार

महासप्तमी 25 सितंबर 2028 सोमवार

महाष्टमी 26 सितंबर 2028 मंगलवार

महानवमी 27 सितंबर 2028 बुधवार

विजयादशमी 28 सितंबर 2028 गुरुवार

ध्यान रहे कि अलग-अलग पंचांगों में महानवमी और विसर्जन की तारीखों को लेकर भी अंतर मिल सकता है.

सितंबर और अक्टूबर में दुर्गा पूजा की अलग-अलग तारीखें क्यों?

इस अंतर की मुख्य वजह पंचांग गणना की दो पद्धतियां हैं. विशुद्ध सिद्धांत में सूर्य और चंद्रमा की वास्तविक खगोलीय स्थितियों के आधार पर तिथियों का निर्धारण किया जाता है. वहीं सूर्य सिद्धांत पर आधारित पारंपरिक गणना में अलग नियम अपनाए जाते हैं.

सामान्य वर्षों में दोनों की तारीखों में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, लेकिन 2028 में चंद्र मास के निर्धारण के कारण पूजा की तारीखें अलग हो सकती हैं.

क्या 2028 में दो बार दुर्गा पूजा मनाई जाएगी?

धार्मिक दृष्टि से इसे दो अलग दुर्गा पूजा कहना सही नहीं होगा. दरअसल, अलग-अलग पंचांगों का पालन करने वाले श्रद्धालु और संस्थाएं अलग तारीखों पर एक ही वार्षिक उत्सव मनाएंगी.

बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन से जुड़ी पूजा सितंबर में होने की संभावना है, जबकि पारंपरिक सूर्य सिद्धांत का अनुसरण करने वाली कई पूजा समितियां अक्टूबर में आयोजन कर सकती हैं.

दुर्गा पूजा 2028 की छुट्टियां कब होंगी?

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कई संस्थानों में अवकाश रहता है. लेकिन 2028 के लिए सरकारी छुट्टियों का अंतिम कैलेंडर अभी घोषित नहीं हुआ है. ऐसे में सितंबर या अक्टूबर की किसी भी तारीख को आधिकारिक अवकाश मानना जल्दबाजी होगी.

दुर्गा पूजा 2028 की तारीख तय करते समय स्थानीय पंचांग और संबंधित पूजा समिति का निर्णय महत्वपूर्ण रहेगा. सितंबर की गणना में महाष्टमी 26 सितंबर और विजयादशमी 28 सितंबर को है, जबकि अक्टूबर में भी अलग परंपरा के अनुसार आयोजन होने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.