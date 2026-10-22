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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSharad Purnima 2026: खीर 25 या 26 अक्टूबर की रात रखें? जानें सही तारीख और समय

Sharad Purnima 2026: खीर 25 या 26 अक्टूबर की रात रखें? जानें सही तारीख और समय

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर खीर 25 या 26 अक्टूबर को रखें? जानें पूर्णिमा तिथि, चांदनी में खीर रखने का सही समय और पंचांग का नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 22 Oct 2026 12:08 PM (IST)
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Sharad Purnima 2026 Kheer Time: शरद पूर्णिमा पर इस बार खीर रखने के लिए 26 अक्टूबर की रात का इंतजार न करें. पंचांग के अनुसार, 25 अक्टूबर 2026, रविवार की रात चांदनी में खीर रखना उचित रहेगा. इस दिन रात 8 बजे के बाद खीर चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं.

दरअसल, पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 55 मिनट से शुरू होकर 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजकर 41 मिनट तक रहेगी. ऐसे में 25 अक्टूबर की पूरी रात पूर्णिमा तिथि रहेगी, जबकि 26 अक्टूबर को सूर्योदय के समय पूर्णिमा होने के कारण स्नान-दान किया जा सकेगा. जानिए खीर रखने का सही समय, 25 और 26 अक्टूबर की तारीख का अंतर और इस दिन से जुड़े जरूरी नियम.

शरद पूर्णिमा 2026 कब है, 25 या 26 अक्टूबर?

पंचांग के अनुसार, आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर 2026, रविवार को सुबह लगभग 11 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी और 26 अक्टूबर, सोमवार को सुबह लगभग 9 बजकर 41 मिनट पर समाप्त होगी.

पूर्णिमा तिथि शुरू: 25 अक्टूबर 2026, सुबह 11:55 बजे
पूर्णिमा तिथि समाप्त: 26 अक्टूबर 2026, सुबह 9:41 बजे
चंद्रमा की पूजा और खीर रखने की रात: 25 अक्टूबर
पूर्णिमा स्नान और दान: 26 अक्टूबर

इस बार पूर्णिमा तिथि 25 अक्टूबर की पूरी रात रहेगी. इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रिकालीन पूजा और चांदनी में खीर रखने के लिए 25 अक्टूबर की रात उचित मानी जाएगी.

शरद पूर्णिमा पर खीर कितने बजे रखें?

शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा के बाद खीर चांदनी में रखने की परंपरा है. दिल्ली में 25 अक्टूबर को चंद्रोदय शाम लगभग 5 बजे होगा. हालांकि उस समय सूर्यास्त नहीं हुआ होगा, इसलिए रात होने के बाद खीर रखना बेहतर रहेगा.

25 अक्टूबर की रात 8 बजे के बाद खीर चांदनी में रख सकते हैं. यह एक सुविधाजनक समय है, कोई अनिवार्य शास्त्रीय मुहूर्त नहीं. जिन परिवारों में मध्यरात्रि तक जागकर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वे अपनी परंपरा के अनुसार खीर का भोग लगा सकते हैं.

26 अक्टूबर को पूर्णिमा, फिर खीर 25 की रात क्यों?

तारीख को लेकर भ्रम की वजह उदयातिथि और रात्रिकालीन पूजा का अलग-अलग नियम है. पंचांग में कई व्रत और धार्मिक कार्य सूर्योदय के समय मौजूद तिथि के आधार पर किए जाते हैं. लेकिन शरद पूर्णिमा की चंद्र पूजा और कोजागरी पूजा में रात के समय पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है.

26 अक्टूबर को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसलिए उस दिन स्नान और दान किए जा सकते हैं. वहीं 25 अक्टूबर की रात पूर्णिमा तिथि मौजूद रहेगी. इसी कारण खीर रखने के लिए 25 अक्टूबर की रात को प्राथमिकता दी जाती है.

क्या शरद पूर्णिमा की खीर पूरी रात चांदनी में रखनी चाहिए?

धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है. इस रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा है. हालांकि चांदनी से खीर में औषधीय गुण पैदा होने का कोई स्थापित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

खीर को साफ बर्तन में रखें और महीन जाली से ढक दें, ताकि धूल और कीड़े न गिरें. दूध से बनी खीर को पूरी रात सामान्य तापमान पर छोड़ना सुरक्षित नहीं है. इसलिए कुछ समय प्रतीकात्मक रूप से चांदनी में रखने के बाद उसे फ्रिज में रख देना बेहतर है.

शरद पूर्णिमा की खीर कब खाएं?

परंपरा के अनुसार, 25 अक्टूबर की रात चंद्रमा को खीर का भोग लगाया जा सकता है. कई परिवार अगले दिन यानी 26 अक्टूबर की सुबह इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं. हालांकि प्रसाद के रूप में वही खीर खाएं जिसे सुरक्षित तरीके से रखा गया हो.

आखिर खीर 25 अक्टूबर को रखें या 26 अक्टूबर को?

पंचांग की तिथियों के आधार पर निष्कर्ष स्पष्ट है कि शरद पूर्णिमा की खीर 25 अक्टूबर 2026, रविवार की रात ही चांदनी में रखनी चाहिए. इसकी वजह यह है कि 25 अक्टूबर की रात पूर्णिमा तिथि मौजूद रहेगी, जबकि 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजकर 41 मिनट पर ही पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी. यानी 26 अक्टूबर की रात तक पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी. इसलिए चंद्र पूजा, देवी लक्ष्मी की रात्रिकालीन आराधना और खीर का भोग 25 अक्टूबर की रात करना उचित है. वहीं 26 अक्टूबर को पूर्णिमा का स्नान और दान किया जा सकता है. इस तरह खीर रखने के लिए 25 अक्टूबर और स्नान-दान के लिए 26 अक्टूबर की तारीख याद रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 22 Oct 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
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