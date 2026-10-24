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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर खीर खुले आसमान में रखें या जाली से ढककर? जानें क्या कहता है नियम

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर खीर खुले आसमान में रखें या जाली से ढककर? जानें क्या कहता है नियम

शरद पूर्णिमा पर रातभर चांदनी में खीर रखने की परंपरा है. कीड़े-मकोड़ों व धूल से बचाव के लिए इसे खुले की जगह जालीदार मलमल के कपड़े से ढकें. अगली सुबह स्नान-पूजा के बाद यह दिव्य प्रसाद ग्रहण करें.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 24 Oct 2026 07:42 PM (IST)
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Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस रात चंद्रमा की किरणों को विशेष महत्व दिया जाता है और खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है. लेकिन जब खीर को रातभर छत या बालकनी में रखने की बात आती है, तो एक सवाल अक्सर मन में आता है कि इसे खुले आसमान के नीचे रखना चाहिए या जाली और कपड़े से ढककर?

अगर आप भी शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि खीर को पूरी तरह खुला रखने के बजाय साफ, बारीक जाली या मलमल के कपड़े से ढकना बेहतर है. इससे चांदनी खीर तक पहुंच सकती है और धूल-मिट्टी, कीड़े-मकोड़ों से बचाव भी होता है. 

शरद पूर्णिमा पर खीर को जाली से ढककर क्यों रखना चाहिए?

शरद पूर्णिमा की रात खीर को चांदनी में रखने की परंपरा है. कई घरों में इसे छत, आंगन या बालकनी में रखा जाता है. लेकिन, खीर को पूरी तरह खुला छोड़ने से उसमें धूल, मच्छर, मक्खियां और दूसरे छोटे कीड़े गिर सकते हैं. आसपास पक्षियों या अन्य जीवों के आने का भी खतरा रहता है.

इसलिए खीर को साफ बारीक स्टील की जाली या पतले मलमल के कपड़े से ढकना व्यावहारिक विकल्प है. ध्यान रखें कि कपड़ा साफ हो और खीर के सीधे संपर्क में न आए. बर्तन को ऐसी जगह रखें, जहां चांदनी आती हो और जानवरों या कीड़ों के पहुंचने की आशंका कम हो.

धार्मिक मान्यता की माने तो, जाली या पतले कपड़े से ढकने पर भी खीर को चांदनी में रखा जा सकता है. लेकिन, चंद्रमा की किरणों से खीर में किसी विशेष औषधीय गुण के आने का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

शरद पूर्णिमा की खीर बनाने के लिए कौन-सी सामग्री लें?

आयुर्वेदिक परंपराओं में दूध, चावल और कुछ सुगंधित सामग्री से बनी खीर को पौष्टिक भोजन माना जाता है. इसे बनाने के लिए आप अपनी पसंद और पाचन क्षमता के अनुसार इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

दूध: ताजा गाय का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं. दूध की गुणवत्ता(Quality) और ताजगी(Freshness) का ध्यान रखें.

चावल: खीर के लिए नए चावल का उपयोग कर सकते हैं. पुराने चावल का इस्तेमाल करना चाहें, तो उन्हें अच्छी तरह साफ कर लें.

मिश्री या चीनी: स्वाद के अनुसार सीमित मात्रा में मिश्री या चीनी डालें. मिश्री को चीनी की तुलना में अपने आप अधिक स्वास्थ्यवर्धक मानना सही नहीं है.

छोटी इलायची: खीर में खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची डालें.

केसर: चाहें तो थोड़ी मात्रा में केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

मखाने और मेवे: मखाने, बादाम और पिस्ता मिलाकर खीर को अधिक स्वादिष्ट(Tasty) बनाया जा सकता है. इन्हें अपनी पाचन क्षमता और खानपान की जरूरत के अनुसार शामिल करें.

शरद पूर्णिमा की खीर बनाने का सही तरीका:

  • खीर का स्वाद और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसे साफ-सफाई के साथ तैयार करना जरूरी है.
  • सबसे पहले चावल को साफ करके धो लें और कुछ देर के लिए भिगो दें.
  • एक साफ, भारी तले वाले स्टील के बर्तन में दूध गर्म करें.
  • दूध में चावल डालकर धीमी से मध्यम आंच पर पकाएं. बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि खीर तले में न लगे.
  • चावल अच्छी तरह पक जाएं और खीर गाढ़ी होने लगे, तो स्वाद के अनुसार मिश्री या चीनी डालें.
  • आखिर में इलायची, केसर और पसंद के मेवे मिलाएं. इसके बाद खीर को आंच से उतारकर साफ बर्तन में निकाल लें.
  • खीर को खुले में रखने से पहले उसकी भाप निकलने दें. फिर उसे साफ बारीक जाली से ढककर चांदनी वाली सुरक्षित जगह पर रखें.

ध्यान दें: दूध को पीतल या तांबे के बिना उचित खाद्य-सुरक्षित परत वाले बर्तन में पकाने या लंबे समय तक रखने से बचें. स्टेनलेस स्टील का बर्तन एक आसान ऑप्शन है.

शरद पूर्णिमा पर खीर कब खानी चाहिए?

धार्मिक परंपरा में शरद पूर्णिमा की रात खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है. कुछ परिवार सुबह स्नान-पूजा के बाद इसे खाते हैं. लेकिन, इसके खाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में खाली पेट खाना अनिवार्य होने का कोई नियम नहीं है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से खीर को रातभर कमरे के तापमान पर छोड़ना सुरक्षित नहीं है. दूध से बनी खीर में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं, खासकर गर्म या उमस वाले मौसम में. इसलिए खीर को रातभर बाहर रखने के बजाय ठंडा होने पर जल्द फ्रिज में रखें. चांदनी में रखने की परंपरा निभानी हो, तो खीर की थोड़ी मात्रा साफ ढके हुए बर्तन में थोड़े समय के लिए रखें और बाकी खीर फ्रिज में सुरक्षित रखें. खाने से पहले उसकी गंध और दिखावट ही नहीं, बल्कि सुरक्षित रखने का समय और तापमान भी ध्यान में रखें.

शरद पूर्णिमा की खीर से जुड़ी जरूरी बातें:

शरद पूर्णिमा पर खीर बनाना आस्था, परंपरा और परिवार के साथ त्योहार मनाने का सुंदर तरीका है. इसे चांदनी में रखने के लिए बारीक जाली या साफ मलमल के कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है. खीर बनाते समय ताजा सामग्री लें, साफ बर्तनों का उपयोग करें और दूध से बनी इस मिठाई को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर न छोड़ें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 24 Oct 2026 07:42 PM (IST)
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