Panchak 2026: पंचक में क्या नए कपड़े खरीद सकते हैं ?
Panchak 2026: पंचक में शुभ कार्य करना और मांगलिक कार्य अशुभ माने जाते हैं. ऐसे में पंचक के 5 दिन में क्या नए कपड़े खरीद सकते हैं आइए जानें.
Panchak 2026: हिंदू धर्म में हर शुभ काम अच्छा मुहूर्त देखकर किया जाता है. भारतीय ज्योतिष के अनुसार अशुभ समय में किए काम मनचाहा परिणाम नहीं देते. यही कारण है कि पंचक में बहुत से शुभ काम करने की मनाही है. पंचक के दौरान मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए कार्य की शुरुआत आदि करना शुभ नहीं होता है. ऐसे में पंचक के दौरान क्या नए कपड़े खरीद सकते हैं यहां जानें.
पंचक कब से कब तक
- शुरू - 20 जनवरी देर रात 01:35
- अंत - 25 जनवरी दोपहर 01:35
पंचक में क्या नए कपड़े खरीद सकते हैं
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक में नये कपड़े, सामान आदि की खरीददारी करना भी अशुभ माना गया है. कहते हैं जो इस दौरान नए कपड़े खरीदना नकारात्मक ऊर्जा को न्यौता देने के समान है. इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है.
पंचक में क्या-क्या कर सकते हैं
- पंचक के दौरान कोई व्रत जैसे एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि आदि पड़ जाए तो इन्हें भी आप कर सकते हैं. इन व्रत में पंचक का अवरोध नहीं आता है.
- पंचक के दौरान आप दान-पुण्य कर सकते हैं. पंचक काल में गरीब या जरूरतमंदों में अन्न, फल, वस्त्र या धन आदि का दान देना देवी-देवता को प्रसन्न करता है.
- पंचक के दौरान तीर्थ स्थान पर दर्शन कर सकते हैं. पवित्र नदी में स्नान करना या घर पर नियमित स्नान के बाद सूर्य देव को जल से अर्घ्य देना भी शुभ माना जाता है. तुलसी पूजन भी कर सकते हैं.
पंचक में कौन से उपाय फलदायी
- पंचक में काले तिल का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सुख-समृद्धि लाता है, तुलसी या पीपल पर चढ़ा सकते हैं.
- पंचक में छत डलवाना मना किया जाता है. लेकिन अगर किसी कारण छत डलवाना पड़ जाए या पलंग बनवाने जैसे काम जरूरी हों, तो पहले हवन करें या मजदूरों को मिठाई खिलाएं.
