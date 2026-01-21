हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchak 2026: पंचक में क्या नए कपड़े खरीद सकते हैं ?

Panchak 2026: पंचक में शुभ कार्य करना और मांगलिक कार्य अशुभ माने जाते हैं. ऐसे में पंचक के 5 दिन में क्या नए कपड़े खरीद सकते हैं आइए जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 21 Jan 2026 04:44 PM (IST)
Preferred Sources

Panchak 2026: हिंदू धर्म में हर शुभ काम अच्छा मुहूर्त देखकर किया जाता है. भारतीय ज्योतिष के अनुसार अशुभ समय में किए काम मनचाहा परिणाम नहीं देते. यही कारण है कि पंचक में बहुत से शुभ काम करने की मनाही है. पंचक के दौरान मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए कार्य की शुरुआत आदि करना शुभ नहीं होता है. ऐसे में पंचक के दौरान क्या नए कपड़े खरीद सकते हैं यहां जानें.

पंचक कब से कब तक

  • शुरू - 20 जनवरी देर रात 01:35
  • अंत - 25 जनवरी दोपहर 01:35

पंचक में क्या नए कपड़े खरीद सकते हैं

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक में नये कपड़े, सामान आदि की खरीददारी करना भी अशुभ माना गया है. कहते हैं जो इस दौरान नए कपड़े खरीदना नकारात्मक ऊर्जा को न्यौता देने के समान है. इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है.

पंचक में क्या-क्या कर सकते हैं

  • पंचक के दौरान कोई व्रत जैसे एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि आदि पड़ जाए तो इन्हें भी आप कर सकते हैं. इन व्रत में पंचक का अवरोध नहीं आता है.
  • पंचक के दौरान आप दान-पुण्य कर सकते हैं. पंचक काल में गरीब या जरूरतमंदों में अन्न, फल, वस्त्र या धन आदि का दान देना देवी-देवता को प्रसन्न करता है.
  • पंचक के दौरान तीर्थ स्थान पर दर्शन कर सकते हैं. पवित्र नदी में स्नान करना या घर पर नियमित स्नान के बाद सूर्य देव को जल से अर्घ्य देना भी शुभ माना जाता है. तुलसी पूजन भी कर सकते हैं.

पंचक में कौन से उपाय फलदायी

  • पंचक में काले तिल का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सुख-समृद्धि लाता है, तुलसी या पीपल पर चढ़ा सकते हैं.
  • पंचक में छत डलवाना मना किया जाता है. लेकिन अगर किसी कारण छत डलवाना पड़ जाए या पलंग बनवाने जैसे काम जरूरी हों, तो पहले हवन करें या मजदूरों को मिठाई खिलाएं.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 21 Jan 2026 04:44 PM (IST)
