हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मOctober 2025 Vrat Tyohar Date: दशहरा, करवा चौथ, दीवाली, छठ धनतेरस कब है? ज्योतिषाचार्या से जानिए अक्टूबर माह में तीज-त्योहार की सही डेट!

October 2025 Vrat Tyohar Date: दशहरा, करवा चौथ, दीवाली, छठ धनतेरस कब है? ज्योतिषाचार्या से जानिए अक्टूबर माह में तीज-त्योहार की सही डेट!

October 2025 Vrat Tyohar List: इस साल अक्टूबर का महीना कई मायनों में खास रहने वाला है. अक्टूबर माह की शुरुआत दुर्गा पूजा और विजयदशमी से होने जा रही है. जानिए अक्टूबर माह में व्रत-त्योहर की सही डेट.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Sep 2025 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

October Month 2025 Festival List: अक्टूबर का महीना हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों के लिहाज से बेहद विशेष माना जाता है. यह समय केवल खुशियों और उत्सव का नहीं, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों और आस्था को मजबूत करने का भी है.

पंचांग के अनुसार इस महीने में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण पर्व और व्रत मनाए जाएंगे, जो परिवार और सामाजिक जीवन में उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे.

अक्टूबर का महीना तीज-त्योहारों से भरा

श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन अजमेर की निदेशिका ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि, अक्टूबर की शुरुआत 1 अक्तूबर को महानवमी और 2 अक्तूबर को दशहरा के पर्व से होगी, जिसके बाद शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा आदि कई महत्वपूर्ण त्यौहार इस महीने में होंगे.

इन अवसरों पर व्रत, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जो आध्यात्मिक लाभ के साथ-साथ मानसिक संतुलन भी प्रदान करते हैं. यही कारण है कि अक्टूबर का महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व रखता है और प्रत्येक परिवार के लिए उल्लास और भक्ति का संदेश लेकर आता है. इसके साथ ही पापांकुशा एकादशी, शरद पूर्णिमा और अहोई अष्टमी जैसे व्रत मनाए जाएंगे. 

अक्तूबर माह ग्रह गोचर

  • 02 अक्तूबर 2025- बुध का कन्या राशि में उदय
  • 03 अक्तूबर 2025- बुध का तुला राशि में गोचर
  • 09 अक्तूबर 2025- शुक्र का कन्या राशि में गोचर
  • 17 अक्तूबर 2025- सूर्य का तुला राशि में गोचर
  • 19 अक्तूबर 2025- बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर
  • 24 अक्तूबर 2025- बुध का वृश्चिक राशि में गोचर
  • 27 अक्तूबर 2025- मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर

02 अक्टूबर 2025 दशहरा

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है. असत्य पर सत्य की विजय का यह पर्व शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों के बाद आता है.

इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था सच्चाई का परचम लहराया था. इस बार यह त्योहार 2 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा. इस दिन शस्त्र पूजन और रावण दहन की परंपरा है.

06 अक्टूबर 2025-शरद पूर्णिमा

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि शरद पूर्णिमा हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है. मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा सोलह कलाओं से पूर्ण होकर अपनी किरणों में अमृत बरसाता है. इस रात चांदनी में रखा हुआ खीर ग्रहण करना विशेष लाभकारी माना जाता है.

इस बार शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी. कई स्थानों पर इसे कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है.

10 अक्टूबर 2025-करवा चौथ

आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख-समृद्धि की कामना करती है. सुबह से निर्जला उपवास कर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर सुहागिन पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत पूर्ण करती हैं.

पंचांग के अनुसार, इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर रखा जाएगा.

18 अक्टूबर 2025-धनतेरस/यम दीपदान

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि हिंदू धर्म में धन त्रयोदशी या धनतेरस का खास महत्व है. इस दिन को पांच दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव के पहले दिन के तौर पर माना जाता है. हर साल यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है.

इस दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा होती है. इस साल 18 अक्टूबर 2025, शनिवार को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. धनतेरस की शाम को दीपदान करने की परंपरा है. इसे यम दीपदान भी कहा जाता है.

19 अक्टूबर 2025-हनुमान जयंती

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि कार्तिक मास की चतुर्दशी को कई स्थानों पर हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है. मान्यता है कि इस तिथि को व्रत और हनुमान जी की पूजा करने से जीवन से भय और संकट दूर होते हैं.

श्रीरामचरितमानस, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है. इस बार 19 अक्टूबर को हनुमान जयंती मनाई जाएगी.

19 अक्टूबर 2025 नरक चतुर्दशी

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि, नरक चतुर्दशी को ‘छोटी दिवाली’ के नाम से भी जाना जाता है. कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी पड़ती है.

मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था. इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है. इस बार सोमवार 20 अक्टूबर को यह त्योहार मनाया जाएगा.

20 अक्तूबर 2025 दीपावली

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि, कार्तिक मास की अमावस्या को बड़ी ही धूमधाम के साथ अंधकार पर प्रकाश की जीत का त्योहार दीपावली मनाया जाता है. इस दिन भगवान राम और माता सीता के अयोध्या लौटने पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया था.

यही परंपरा आज तक चली आ रही है. इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यह दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम माना जाता है.

21 अक्टूबर 2025 कार्तिक अमावस्या

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि कार्तिक अमावस्या का दिन अत्यंत पवित्र माना गया है. यह तिथि दीपावली के साथ ही आती है और इस दिन पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और दीपदान करना अत्यंत शुभ होता है.

इस दिन किए गए धार्मिक कार्य मनुष्य के पापों का नाश करते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति कराते हैं. इस साल 21 अक्टूबर को यह पर्व मनाया जाएगा.

22 अक्टूबर 2025 अन्नकूट व गोवर्धन पूजा

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि हर साल कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है. यह दिन भगवान कृष्ण को समर्पित है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने इन्द्रदेव का अभिमान तोड़कर ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किया था.

इस दिन कई तरह के भोजन बनाकर भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित किया जाता.

23 अक्टूबर 2025 भाई दूज (यम द्वितीया)

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि भाई दूज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है. इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है. यह दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव का अंतिम दिन होता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं.

मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने आए थे, तभी से यह परंपरा चली आ रही है.

व्रत त्योहार अक्टूबर 2025

  • 01 अक्टूबर 2025- महानवमी 
  • 2 अक्टूबर 2025- दशहरा, विजयादशमी
  • 3 अक्टूबर 2025- पापांकुशा एकादशी
  • 4 अक्टूबर 2025- शनि प्रदोष व्रत
  • 6 अक्टूबर 2025- कोजागर पूजा, शरद पूर्णिमा
  • 7 अक्टूबर 2025- वाल्मीकि जयंती, मीराबाई जयंती
  • 8 अक्टूबर 2025- कार्तिक माह शुरू
  • 10 अक्टूबर 2025- करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी
  • 13 अक्टूबर 2025- अहोई अष्टमी
  • 17 अक्टूबर 2025- रमा एकादशी, तुला संक्रांति
  • 18 अक्टूबर 2025- शनि प्रदोष व्रत, धनतेरस, यम दीपम
  • 19 अक्टूबर 2025- नरक चतुर्दशी,
  • 20 अक्टूबर 2025- लक्ष्मी पूजा, दिवाली
  • 21 अक्टूबर 2025- कार्तिक अमावस्या
  • 22 अक्टूबर 2025- गोवर्धन पूजा
  • 23 अक्टूबर 2025- भाई दूज
  • 25 अक्टूबर 2025- विनायक चतुर्थी
  • 27 अक्टूबर 2025- छठ पूजा
  • 31 अक्टूबर 2025- अक्षय नवमी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 29 Sep 2025 09:31 AM (IST)
October Chhath 2025 Karwa Chauth 2025 Diwali 2025
