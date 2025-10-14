Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल यानी 14 अक्टूर 2025, मंगलवार का दिन मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए विशेष है. आज पुष्य नक्षत्र का संयोग बनेगा.

मंगल का प्रभाव, निर्णय क्षमता और कार्य ऊर्जा को प्रभावित करेगा. मेष, सिंह, मकर राशियों के लिए करियर में बड़ा अवसर. वृषभ, कन्या, मीन राशियों को स्वास्थ्य और विवाद से सतर्क रहना चाहिए. आइए जानते हैं मंगलवार के दिन किस पर बरसने जा रही है हनुमान जी की विशेष कृपा.

आज 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार ऊर्जा, हिम्मत और नेतृत्व की परीक्षा का दिन रहने वाला है. जोखिम उठाएं, पर जल्दबाज़ी से नहीं,हर कदम रणनीति से बढ़ाएं. आज किसी पुरानी योजना को फिर से आरंभ करने का समय है.

Career: प्रमोशन या टीम-लीड का अवसर मिल सकता है.

Finance: रुका धन मिलने की संभावना.

Love: भावनाओं में बहने की बजाय सुनें और समझें.

Health: रक्तचाप या सिरदर्द से सावधान.

उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर में गुड़-चना चढ़ाएं.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

शुभ समय: सुबह 9:15 से 10:45

वृषभ (Taurus)

आज 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार का दिन विशेष है. आज स्थिरता में शक्ति है, पर अति आत्मविश्वास से बचें. किसी पर पूरी तरह निर्भर होना हानिकारक हो सकता है. संतुलित दृष्टिकोण ही आज सफलता दिलाएगा.

Career: काम में नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी.

Finance: निवेश से पूर्व परामर्श लें.

Love: रिश्तों में दूरी घटेगी, लेकिन समय दें.

Health: गर्दन और गले की समस्या हो सकती है.

उपाय: शिवलिंग पर शहद अर्पित करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

शुभ समय: दोपहर 1:00 से 2:00

मिथुन (Gemini)

आज 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार को शब्दों की शक्ति आज दिशा बदलेगी. जो कहेंगे वही आपके पक्ष या विपक्ष में जाएगा. संवाद में संयम, सफलता का रहस्य बनेगा.

Career: मीडिया और संचार कार्यों में लाभ.

Finance: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

Love: रोमांस बढ़ेगा पर भावनात्मक अस्थिरता संभव.

Health: अनिद्रा या तनाव.

उपाय: तुलसी में दीपक जलाएं.

Lucky Color: आसमानी नीला

Lucky Number: 5

शुभ समय: सुबह 10:00 से 11:30

कर्क (Cancer)

आज 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार को भावनाएं गहरी होंगी, पर संयम आपको बचाएगा. परिवार और कार्य दोनों में आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी. दूसरों को समझना ही आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति है.

Career: नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है.

Finance: परिवारिक खर्च बढ़ेंगे.

Love: जीवनसाथी से मानसिक जुड़ाव बढ़ेगा.

Health: पेट या हृदय संबंधित समस्या.

उपाय: चावल और दूध का दान करें.

Lucky Color: सिल्वर

Lucky Number: 2

शुभ समय: शाम 4:00 से 5:15

सिंह (Leo)

आज 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार का दिन निर्णय और आत्मविश्वास से सफलता की राह खोलने आ रहा है. आपकी वाणी और आभा से लोग प्रभावित होंगे. आज कार्य के साथ मान-सम्मान का योग भी है.

Career: प्रमोशन, नई डील या नेतृत्व भूमिका संभव.

Finance: धन वृद्धि और लाभ.

Love: साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

Health: अधिक परिश्रम से थकान.

उपाय: सूर्यदेव को लाल पुष्प चढ़ाएं.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

शुभ समय: सुबह 8:15 से 9:30

कन्या (Virgo)

आज 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार का दिन विवेक और विश्लेषण आपकी ढाल बनने जा रहा है. भावनाओं में बहना आज हानिकारक साबित हो सकता है. संयम से किए कार्य ही स्थायी फल देंगे.

Career: कार्यक्षेत्र में सटीक योजना से लाभ.

Finance: लाभ के साथ व्यय भी रहेगा.

Love: रिश्ते में संवाद ज़रूरी.

Health: आंख या गले की परेशानी.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 7

शुभ समय: दोपहर 12:00 से 1:30

आज 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार का दिन संतुलन, आकर्षण और विवेक से भरा साबित हो सकता है,यही सफलता की चाबी भी बन सकता है. संबंधों में नर्मी और निर्णयों में दृढ़ता रखें. किसी मित्र की सलाह आज भाग्य बदल सकती है.

Career: सहयोग से कार्य पूरे होंगे.

Finance: आर्थिक स्थिरता लौटेगी.

Love: रोमांस और नई शुरुआत.

Health: ब्लड शुगर नियंत्रित रखें.

उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाएं.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 3

शुभ समय: शाम 6:15 से 7:45

वृश्चिक (Scorpio)

आज 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार को आत्मबल और धैर्य दोनों की परीक्षा होगी. पुराने झगड़े सुलझाने के लिए सही समय है. जो मौन रहेगा, वही विजयी होगा.

Career: विवादित कार्यों में समाधान.

Finance: नया निवेश टालें.

Love: संबंधों में भरोसा बनाए रखें.

Health: जोड़ों का दर्द.

उपाय: शनि देव को तेल चढ़ाएं.

Lucky Color: मरून

Lucky Number: 8

शुभ समय: दोपहर 3:30 से 4:45

धनु (Sagittarius)

आज 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार आत्मज्ञान और लक्ष्य-निष्ठा का दिन साबित होने जा रहा है. सीखने, सिखाने और योजना बनाने का उत्तम समय. आज लिया निर्णय भविष्य की दिशा तय करेगा.

Career: नए प्रोजेक्ट शुरू करें.

Finance: पुराने निवेश से लाभ.

Love: रोमांस में समझ और स्थिरता.

Health: पेट में हल्की समस्या.

उपाय: तुलसी के पौधे में दीप जलाएं.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 4

शुभ समय: सुबह 7:15 से 8:30

मकर (Capricorn)

आज 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार को कर्म और निष्ठा ही आपकी शक्ति है. आज मेहनत का फल और सम्मान दोनों मिल सकते हैं. बड़े लक्ष्य के लिए छोटी बाधाएं त्यागें.

Career: प्रमोशन, सफलता और सम्मान.

Finance: बोनस या लाभ के योग.

Love: पुराने रिश्ते मजबूत होंगे.

Health: जोड़ों का दर्द.

उपाय: शनिदेव को काला तिल अर्पित करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

शुभ समय: शाम 4:30 से 6:00

कुंभ (Aquarius)

आज 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार नई दिशा और नवप्रेरणा का दिन बनेगा. आपका विचार आज टीम और समाज दोनों को प्रभावित करेगा.

रचनात्मकता और आत्मविश्वास का संगम.

Career: नये प्रोजेक्ट सफल होंगे.

Finance: खर्च घटेगा, बचत बढ़ेगी.

Love: दोस्ती प्रेम में बदलेगी.

Health: नींद का संतुलन बनाए रखें.

उपाय: जल में काला तिल डालकर शनिदेव को चढ़ाएं.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 11

शुभ समय: दोपहर 2:15 से 3:45

मीन (Pisces)

आज 14 अक्टूबर 2025, मंगलवार करुणा, सृजन और आत्ममंथन का दिन है. जो बीत गया, उसे छोड़ दें,आज पुनर्जन्म का प्रतीक दिन है.

कल्पना को कर्म में बदलने की शुरुआत करें.

Career: आर्ट, म्यूजिक और राइटिंग में उन्नति.

Finance: स्थिर लेकिन धीमा लाभ.

Love: भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा.

Health: थकान और जल-संतुलन पर ध्यान दें.

उपाय: विष्णु मंदिर में पीली मिठाई चढ़ाएं.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 12

शुभ समय: सुबह 10:30 से 11:45

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.