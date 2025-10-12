हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ, मीन, कुंभ को लाभ ही लाभ लेकिन न करें ये काम, जानें 12 अक्टूबर 2025 का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ, मीन, कुंभ को लाभ ही लाभ लेकिन न करें ये काम, जानें 12 अक्टूबर 2025 का राशिफल

Horoscope Today: 12 अक्टूबर 2025 रविवार का राशिफल, सूर्य की ऊर्जा से कौन सी राशियां चमकेंगी? जानें आज का भाग्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 12 Oct 2025 05:08 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal: आज 12 अक्टूबर 2025, रविवार का दिन सूर्य देव की कृपा बरसने जा रही है. आत्मविश्वास, नेतृत्व और नई शुरुआत के लिए आज का दिन शुभ है. सिंह, धनु, मकर राशियों को सफलता व पद-सम्मान का योग बन रहा है. मिथुन और मीन राशि वाले जातक निर्णय लेते समय संयम बरतें, सभी 12 राशियों का जानें दैनिक राशिफल (Horoscope Today in Hindi).

मेष (Aries)

आज 13 अक्टूबर, रविवार ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा दिन. हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं, पर जल्दबाज़ी नुकसान दे सकती है.

Career: उच्चाधिकारी प्रसन्न होंगे, प्रमोशन या प्रोजेक्ट-अप्रूवल संभव.
Finance: निवेश के नए अवसर खुलेंगे, लेकिन तुलना करें.
Love: साथी के साथ समय बिताएं, पुराना मनमुटाव सुलझेगा.
Health: सिरदर्द या थकान; आराम जरूरी.
उपाय: गुड़ और तांबे का दान करें.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9
शुभ समय: सुबह 10:00-11:30

वृषभ (Taurus)

आज 13 अक्टूबर, रविवार को स्थिर सोच और आत्म-संयम से कार्य सफल होंगे. अहंकार या अति-विश्वास से दूरी रखें, सफलता निश्चित है.

Career: कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा.
Finance: पुरानी देनदारियां चुकेंगी, स्थिरता लौटेगी.
Love: परिवार में खुशियां, पार्टनर से सामंजस्य.
Health: गले और गर्दन में दर्द से सावधान.
उपाय: माँ लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6
शुभ समय: दोपहर 1:00-2:15

मिथुन (Gemini)

आज 13 अक्टूबर, रविवार को बोलने से पहले सोचें, शब्दों में ताकत और खतरा दोनों. संचार कुशलता आज भाग्य बदल सकती है.

Career: मार्केटिंग, मीडिया या कम्युनिकेशन वालों के लिए शुभ.
Finance: खर्च अधिक, बचत कम, संयम रखें.
Love: गलतफहमी दूर करें; छोटी बातों पर विवाद न करें.
Health: नींद की कमी या सिर भारी महसूस होगा.
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं.
Lucky Color: आसमानी नीला
Lucky Number: 5
शुभ समय: सुबह 9:30-10:45

कर्क (Cancer)

आज 13 अक्टूबर, रविवार को भावना और कर्तव्य में संतुलन रखें. घर-परिवार को प्राथमिकता दें, प्रेम से हर मतभेद मिटेगा.

Career: पारिवारिक व्यवसाय में लाभ.
Finance: खर्चा अधिक लेकिन उपयोगी.
Love: पुराने रिश्ते में विश्वास लौटेगा.
Health: पेट संबंधी परेशानी से सावधान.
उपाय: चावल और दूध का दान करें.
Lucky Color: सिल्वर
Lucky Number: 2
शुभ समय: शाम 5:00-6:15

सिंह (Leo)

आज 13 अक्टूबर, रविवार को सूर्य का दिन, सिंह का दिन, आत्मबल चरम पर. नेतृत्व, निर्णय और पहचान के लिए श्रेष्ठ समय रहेगा.

Career: उच्च पद या जिम्मेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है.
Finance: धन लाभ व निवेश में प्रगति.
Love: रोमांस का दिन, साथी आपकी कद्र करेगा.
Health: हृदय व रक्तचाप संतुलित रखें.
उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और लाल वस्त्र पहनें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
शुभ समय: प्रातः 8:00-9:15

कन्या (Virgo)

आज 13 अक्टूबर, रविवार तर्क और विवेक से निर्णय लें. भावना की बजाय योजना पर भरोसा करें, सफलता निश्चित है.

Career: विश्लेषणात्मक कार्यों में लाभ.
Finance: नई योजना में निवेश कर सकते हैं.
Love: पार्टनर की भावनाओं को समझें.
Health: आँखों में थकान, हाइड्रेशन बढ़ाएं.
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 7
शुभ समय: दोपहर 12:00-1:30

तुला (Libra)

आज 13 अक्टूबर, रविवार के दिन आकर्षण और बुद्धिमत्ता दोनों का संतुलन देखने को मिलेगा. कूटनीति से हर कठिनाई हल होगी.

Career: नई पार्टनरशिप या सहयोग से लाभ.
Finance: धन आगमन के संकेत.
Love: रिश्तों में मधुरता, नया रिश्ता शुरू हो सकता है.
Health: हल्का तनाव; ध्यान लगाएं.
उपाय: गुलाब अर्पित करें और सुगंधित धूप जलाएं.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 3
शुभ समय: शाम 6:00-7:15

वृश्चिक (Scorpio)

आज 13 अक्टूबर, रविवार को आत्मविश्वास बढ़ेगा पर गुस्सा संभालें. आज धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है. इसलिए विशेष सावधानी बरतें.

Career: वरिष्ठों की सलाह मानें, सफलता मिलेगी.
Finance: निवेश सोच-समझकर करें.
Love: गलतफहमी दूर करें; प्रेम सशक्त होगा.
Health: जोड़ों या पीठ दर्द से राहत के योग.
उपाय: शनिदेव को सरसों तेल चढ़ाएं.
Lucky Color: मरून
Lucky Number: 8
शुभ समय: दोपहर 3:00-4:30

धनु (Sagittarius)

आज 13 अक्टूबर, रविवार आत्म-विकास और ज्ञान की खोज का दिन है. आज मिला अनुभव भविष्य की सफलता बनेगा.

Career: नई शिक्षा, प्रशिक्षण या यात्रा संभव.
Finance: आय-वृद्धि का अवसर.
Love: साथी से प्रेरणा मिलेगी.
Health: कमर व पैरों का दर्द संभव.
उपाय: विष्णु मंदिर में तुलसी अर्पित करें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 4
शुभ समय: सुबह 7:30-8:45

मकर (Capricorn)

आज 13 अक्टूबर, रविवार को कर्म का प्रतिफल मिल रहा है. धैर्य रखेंगे तो स्थायी सफलता पक्की.

Career: प्रमोशन या प्रशंसा का योग.
Finance: बोनस या मुनाफा मिल सकता है.
Love: रिश्तों में स्थिरता लौटेगी.
Health: घुटनों का दर्द या थकान.
उपाय: काली उड़द दान करें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 8
शुभ समय: शाम 4:15-6:00

कुंभ (Aquarius)

आज 13 अक्टूबर, रविवार को विचारों में गहराई, निर्णय में आत्मबल बना रहेगा. रचनात्मक दिशा में सफलता तय.

Career: नए विचारों को वरिष्ठ सराहेंगे.
Finance: बचत में सुधार.
Love: साथी से समर्थन मिलेगा.
Health: अनिद्रा या थकान.
उपाय: जल में तिल डालकर शनि देव को अर्पित करें.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 11
शुभ समय: दोपहर 2:30-3:45

मीन (Pisces)

आज 13 अक्टूबर, रविवार को संवेदनशीलता और करुणा से दिन सफल बनेगा. कल्पना को हकीकत में बदलने का समय है.

Career: कला, संगीत और डिजाइन में उन्नति.
Finance: स्थिर लेकिन धीमा लाभ.
Love: साथी से भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा.
Health: नींद की कमी और थकावट.
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 12
शुभ समय: सुबह 10:00-11:30

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 12 Oct 2025 05:08 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
Embed widget