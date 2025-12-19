हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNew Year 2026: नए साल पर करें ये खास उपाय, बदल जाएगी किस्मत! धन, प्रेम और व्यापार में मिलेगी सफलता

New Year 2026: नए साल पर करें ये खास उपाय, बदल जाएगी किस्मत! धन, प्रेम और व्यापार में मिलेगी सफलता

New Year 2026 Upay: नया साल 2026 कई शुभ योगों से भरा रहने वाला है. वर्ष के पहले दिन विशेष तिथियां, नक्षत्र और योग के मेल बना रहा, इस दिन किए गए छोटे-छोटे उपाय भाग्य बदल सकते हैं.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 19 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

New Year 2026 Upay: नया साल 2026 बेहद शुभ योगों के साथ दस्तक देने जा रहा है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, साल का पहला दिन खास तिथियों, नक्षत्र और योग के मेल से बन रहा है, जिसे बहुत ही फलदायी माना जा रहा है.

1 जनवरी 2026 को पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और यह दिन गुरुवार को पड़ रहा है. इस दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो सुख, समृद्धि और तरक्की से जुड़ा माना जाता है. इतना ही नहीं, इसी दिन रात 10:48 बजे से रवि योग की शुरुआत होगी, जो अगले दिन सुबह 7:14 बजे तक रहेगा.

ज्योतिष शास्त्र में रवि योग को सफलता, धन लाभ और रुके हुए कामों को पूरा करने वाला योग कहा गया है. मान्यता है कि नए साल के पहले दिन किए गए छोटे-छोटे उपाय पूरे साल का भाग्य बदल सकते हैं. खास बात यह है कि अगर ये उपाय बिना किसी को बताए और पूरी श्रद्धा से किए जाएं, तो इनका असर और भी ज्यादा होता है.

नए साल पर धन लाभ के लिए आसान उपाय

नए वर्ष के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. इसके बाद एक पीली कौड़ी या हल्दी से रंगी हुई कौड़ी अपने हाथ में लें. मन ही मन माता लक्ष्मी को याद करते हुए अपनी आर्थिक परेशानियों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें.

फिर इस कौड़ी को चुपचाप अपनी तिजोरी, पर्स या उस जगह रख दें, जहां आप पैसे संभालकर रखते हैं. पूरे साल इसे संभालकर रखें. ऐसी मान्यता है कि इससे पैसों की कमी नहीं होती और आय के नए रास्ते खुलते हैं.

मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए शिव उपाय

नए साल के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का ध्यान करें. मन ही मन 11 बार ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें. इसके बाद बिना किसी को बताए शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शांत भाव से वहां से लौट आएं. कहा जाता है कि इस तरह की गई गुप्त पूजा से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

नकारात्मकता और तनाव दूर करने का उपाय

अगर आप नए साल में पुरानी परेशानियों और मानसिक बोझ से छुटकारा चाहते हैं, तो यह उपाय कर सकते हैं. साल के पहले दिन सुबह सात काली मिर्च अपने हाथ में लें और अपनी सारी चिंताओं को मन में याद करें.

इसके बाद इन्हें घर के बाहर किसी चौराहे या पेड़ के नीचे बिना पीछे देखे रख दें. मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन हल्का महसूस करता है.

वैवाहिक और प्रेम जीवन में मधुरता के लिए उपाय

नए साल के दिन जब भी घर से बाहर निकलें, तो एक साफ कपड़े या रूमाल में थोड़े से कच्चे चावल बांधकर अपने पास रख लें. इसे पूरे दिन अपने साथ रखें और रात में किसी बहते हुए पानी में चुपचाप प्रवाहित कर दें.

कहा जाता है कि इस उपाय से रिश्तों में प्यार बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में चल रही खटास दूर होती है.

नया साल नई शुरुआत का प्रतीक होता है. अगर इसकी शुरुआत शुभ योगों और सकारात्मक उपायों के साथ की जाए, तो पूरा साल सुख, शांति और समृद्धि से भरा रह सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 19 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Tags :
Astrology New Year 2026 Horoscope 2026 Upay 2026 Remedies 2025

Frequently Asked Questions

नकारात्मकता और तनाव से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय है?

नए साल के दिन सुबह सात काली मिर्च घर के बाहर किसी चौराहे या पेड़ के नीचे बिना पीछे देखे रख दें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन हल्का महसूस करता है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Exclusive: 'नीली हल्दी, मलयालम', प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा, मीटिंग में लगने लगे ठहाके
Exclusive: 'नीली हल्दी, मलयालम', प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा, मीटिंग में लगने लगे ठहाके
महाराष्ट्र
नागपुर की कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 की मौत, कई मजदूरों की हालत नाजुक
नागपुर की कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 की मौत, कई मजदूरों की हालत नाजुक
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन के बाद वेंकटेश अय्यर अचानक बने कप्तान, रजत पाटीदार की लेंगे जगह
IPL 2026 ऑक्शन के बाद वेंकटेश अय्यर अचानक बने कप्तान, रजत पाटीदार की लेंगे जगह
Advertisement

वीडियोज

Avatar: Fire & Ash Review: कमाल VFX और शानदार Experience; लेकिन फिल्म की लंबाई झेली नहीं जाती
Danish Pandor Interview: Viral Craze, Akshaye Khanna का Iconic Dance, Ranveer Singh संग Experience और Success के पीछे की Journey
EDLI Rule Change पर बड़ा Clarification | Paisa Live
Global Markets पर हुआ असर, Bank of Japan ने बढ़ाए Interest Rates | Paisa Live
Nitish Kumar Hijab Controversy: हिजाब मामले में ये क्या कह गए Giriraj Singh, सुन रह जाएंगे हैरान! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: 'नीली हल्दी, मलयालम', प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा, मीटिंग में लगने लगे ठहाके
Exclusive: 'नीली हल्दी, मलयालम', प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा, मीटिंग में लगने लगे ठहाके
महाराष्ट्र
नागपुर की कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 की मौत, कई मजदूरों की हालत नाजुक
नागपुर की कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 की मौत, कई मजदूरों की हालत नाजुक
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन के बाद वेंकटेश अय्यर अचानक बने कप्तान, रजत पाटीदार की लेंगे जगह
IPL 2026 ऑक्शन के बाद वेंकटेश अय्यर अचानक बने कप्तान, रजत पाटीदार की लेंगे जगह
साउथ सिनेमा
New Year Party Playlist 2026: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी रहेगी पार्टी
इन बॉलीवुड सॉन्ग्स के बिना नए साल का जश्न रहेगा अधूरा, देखें लिस्ट
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान के कबड्डी खिलाड़ी ने भारत की जर्सी पहन खेला मैच, लोग बोले - मिल गया एक और 'धुरंधर'
पाकिस्तान के कबड्डी खिलाड़ी ने भारत की जर्सी पहन खेला मैच, लोग बोले - मिल गया एक और 'धुरंधर'
हेल्थ
Snacks To Avoid After 6 PM: शाम 6 बजे के बाद गलती से भी न खाएं ये स्नैक्स, वरना रात भर पेट में बनती रहेगी गैस
शाम 6 बजे के बाद गलती से भी न खाएं ये स्नैक्स, वरना रात भर पेट में बनती रहेगी गैस
यूटिलिटी
प्राइवेट नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कर लें जुगाड़, इस योजना में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये
प्राइवेट नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कर लें जुगाड़, इस योजना में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Embed widget