Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

New Year 2026 Upay: नया साल 2026 बेहद शुभ योगों के साथ दस्तक देने जा रहा है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, साल का पहला दिन खास तिथियों, नक्षत्र और योग के मेल से बन रहा है, जिसे बहुत ही फलदायी माना जा रहा है.

1 जनवरी 2026 को पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और यह दिन गुरुवार को पड़ रहा है. इस दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो सुख, समृद्धि और तरक्की से जुड़ा माना जाता है. इतना ही नहीं, इसी दिन रात 10:48 बजे से रवि योग की शुरुआत होगी, जो अगले दिन सुबह 7:14 बजे तक रहेगा.

ज्योतिष शास्त्र में रवि योग को सफलता, धन लाभ और रुके हुए कामों को पूरा करने वाला योग कहा गया है. मान्यता है कि नए साल के पहले दिन किए गए छोटे-छोटे उपाय पूरे साल का भाग्य बदल सकते हैं. खास बात यह है कि अगर ये उपाय बिना किसी को बताए और पूरी श्रद्धा से किए जाएं, तो इनका असर और भी ज्यादा होता है.

नए साल पर धन लाभ के लिए आसान उपाय

नए वर्ष के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. इसके बाद एक पीली कौड़ी या हल्दी से रंगी हुई कौड़ी अपने हाथ में लें. मन ही मन माता लक्ष्मी को याद करते हुए अपनी आर्थिक परेशानियों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें.

फिर इस कौड़ी को चुपचाप अपनी तिजोरी, पर्स या उस जगह रख दें, जहां आप पैसे संभालकर रखते हैं. पूरे साल इसे संभालकर रखें. ऐसी मान्यता है कि इससे पैसों की कमी नहीं होती और आय के नए रास्ते खुलते हैं.

मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए शिव उपाय

नए साल के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का ध्यान करें. मन ही मन 11 बार ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें. इसके बाद बिना किसी को बताए शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शांत भाव से वहां से लौट आएं. कहा जाता है कि इस तरह की गई गुप्त पूजा से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

नकारात्मकता और तनाव दूर करने का उपाय

अगर आप नए साल में पुरानी परेशानियों और मानसिक बोझ से छुटकारा चाहते हैं, तो यह उपाय कर सकते हैं. साल के पहले दिन सुबह सात काली मिर्च अपने हाथ में लें और अपनी सारी चिंताओं को मन में याद करें.

इसके बाद इन्हें घर के बाहर किसी चौराहे या पेड़ के नीचे बिना पीछे देखे रख दें. मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन हल्का महसूस करता है.

वैवाहिक और प्रेम जीवन में मधुरता के लिए उपाय

नए साल के दिन जब भी घर से बाहर निकलें, तो एक साफ कपड़े या रूमाल में थोड़े से कच्चे चावल बांधकर अपने पास रख लें. इसे पूरे दिन अपने साथ रखें और रात में किसी बहते हुए पानी में चुपचाप प्रवाहित कर दें.

कहा जाता है कि इस उपाय से रिश्तों में प्यार बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में चल रही खटास दूर होती है.

नया साल नई शुरुआत का प्रतीक होता है. अगर इसकी शुरुआत शुभ योगों और सकारात्मक उपायों के साथ की जाए, तो पूरा साल सुख, शांति और समृद्धि से भरा रह सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.