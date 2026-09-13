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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNeeb Karori Baba: आश्रम में राशन खत्म, बाहर खड़े थे 500 भूखे लोग! फिर बाबा ने जो किया

Neeb Karori Baba: आश्रम में राशन खत्म, बाहर खड़े थे 500 भूखे लोग! फिर बाबा ने जो किया

Neeb Karori Baba: नीम करोली बाबा का चमत्कार, आश्रम में राशन खत्म था और बाहर 500 भूखे लोग खड़े थे. बाबा ने बर्तन पर अपना कंबल ढक दिया; इसके बाद सभी ने भरपेट भोजन किया, लेकिन अन्न कभी कम नहीं पड़ा!

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 13 Sep 2026 07:32 AM (IST)
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उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कैंची धाम के संत बाबा नीब करौरी (Neeb Karori Baba) के चमत्कारों की कहानियां देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी मशहूर हैं. स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक, कई दिग्गज हस्तियां बाबा के दरबार में माथा टेक चुकी हैं.

बाबा को भगवान हनुमान का परम भक्त और साक्षात अवतार माना जाता है. उनके जीवन का एक ऐसा ही बेहद चर्चित प्रसंग है, जब आश्रम का सारा राशन खत्म हो चुका था और अचानक सैकड़ों भूखे लोग भोजन की आस में पहुंच गए थे.

अचानक पहुंचे 500 से अधिक श्रद्धालु

बात कैंची धाम आश्रम के शुरुआती दिनों की है. उस दिन आश्रम में सामान्य दिनों की तरह सीमित भक्तों के हिसाब से ही रसोई तैयार की गई थी. शाम होते-होते भंडार खाली हो गया. चूल्हा ठंडा पड़ चुका था और रसोई में केवल आटा-दाल के कुछ खाली डिब्बे ही बचे थे.

तभी अचानक आश्रम के मुख्य द्वार पर करीब 500 लोग आ पहुंचे. वे सभी दूर-दराज से यात्रा कर पहुंचे श्रद्धालु थे, जो बेहद भूखे और थके हुए थे. उस समय रात गहरा रही थी और आसपास कोई बाजार या दुकान भी खुली नहीं थी, जहां से तुरंत राशन मंगवाया जा सके.

चिंता में पड़ गए सेवादार

इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर आश्रम के सेवादार बुरी तरह घबरा गए. आश्रम की यह परंपरा थी कि वहां आया कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं लौटता था. परेशान होकर रसोई संभालने वाले सेवक सीधे बाबा नीब करौरी के पास पहुंचे. उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, "महाराज! आश्रम में न आटा बचा है, न घी और न ही सब्जियां. बाहर 500 से ज्यादा लोग भूखे बैठे हैं. अब हम क्या करें?"

बाबा ने सेवादार की घबराहट देखी और एक शांत, सौम्य मुस्कान बिखेर दी. उन्होंने बेहद सहज भाव से कहा, "चिंता क्यों करते हो? देने वाला तो ईश्वर है. जाओ, भंडार गृह में जो खाली बर्तन हैं, उन्हें साफ कपड़े से ढंक दो और बिना देखे भोजन बांटना शुरू करो."

और शुरू हुआ अद्भुत 'अन्नपूर्णा' चमत्कार

सेवक बाबा के आदेश से असमंजस में थे, लेकिन उनकी आज्ञा को टालने का साहस किसी में नहीं था. रसोई में मौजूद पूरी और सब्जी के जो खाली भगोने थे, सेवादारों ने बाबा के कहे अनुसार उन पर एक लाल कपड़ा ढंक दिया.

इसके बाद हाथ जोड़कर बाबा और मां अन्नपूर्णा का स्मरण किया गया. जैसे ही सेवादार ने कपड़े के नीचे हाथ डालकर देखा, तो वहां गरम पूरियां और ताजी सब्जी मौजूद थी. पंगत बैठाई गई और भोजन परोसना शुरू हुआ.

  • 500 से अधिक लोगों ने पेट भरकर गरम भोजन किया.
  • सभी को तृप्त होकर भोजन करने के बाद प्रसाद भी बांटा गया.
  • पूरी पंगत उठ जाने के बाद जब सेवादारों ने हांडी से कपड़ा हटाया, तो बर्तन में खाना अब भी ज्यों का त्यों बचा हुआ था.

यह दृश्य देखकर आश्रम के सभी सेवादार और भक्त अचंभित रह गए. सबकी आंखों में श्रद्धा के आंसू थे. बाबा नीब करौरी हमेशा अपने भक्तों से कहते थे कि सेवा का भाव अगर सच्चा हो, तो अभाव कभी बाधा नहीं बनता. कैंची धाम में आज भी यह मान्यता है कि वहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी भूखे पेट नहीं लौटना पड़ता.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 13 Sep 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Kainchi Dham Kainchi Dham Ashram Neeb Karori Baba Neeb Karori Baba Miracles
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