Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल 13 से 19 सितंबर 2026 का यह सप्ताह विभिन्न राशियों के लिए करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, सेहत और पारिवारिक जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है. ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर के प्रभाव से कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र में तरक्की और नए अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ जातकों को लेन-देन और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी.

आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का संपूर्ण साप्ताहिक भविष्यफल, शुभ अंक, शुभ रंग और विशेष ज्योतिषीय उपाय.

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और आनंद बना रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और माता-पिता का आशीर्वाद आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा. घर में कोई मांगलिक कार्य या धार्मिक आयोजन हो सकता है, जिसमें आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी. संतान पक्ष से खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं.

व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र का माहौल पूरी तरह अनुकूल रहेगा. अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित होंगे, वहीं सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. सप्ताह के मध्य में किसी विशेष उपलब्धि के लिए सम्मान या पुरस्कार मिल सकता है. व्यापारियों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध ज्यादा फायदेमंद साबित होगा. बाजार की अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाकर नया निवेश कर सकते हैं.

करियर और शिक्षा: करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. सप्ताह के शुरुआती दिन करियर के लिहाज से विशेष लाभकारी रहेंगे. विद्यार्थी पढ़ाई पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों के रास्ते की बाधाएं दूर होंगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता मिल सकती है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. लेकिन मौसम बदलने के कारण संक्रमण से बचने के लिए खान-पान का विशेष ध्यान रखें. योग और प्राणायाम आपको ऊर्जावान रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कमाई के नए रास्ते खुलेंगे और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों पर खर्च हो सकता है, जो शुभ फलदायी रहेगा.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्ते में विश्वास मजबूत होगा. युवाओं के लिए मौज-मस्ती और मनोरंजन के अच्छे अवसर बनेंगे.

लकी अंक: 9

लकी रंग: लाल

उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा करें और श्री महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें. मंगलवार को हनुमान जी को चोला अर्पित करने से मनोवांछित फल मिलेगा.

वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में संयम की आवश्यकता रहेगी. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लेने पर रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में सुख-शांति और आपसी सहयोग बढ़ेगा. बड़े-बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर काम करें.

व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभकारी रहेगा. सप्ताह के मध्य से परिस्थितियां अनुकूल होती दिखेंगी और पुरानी परेशानियों में धीरे-धीरे कमी आ सकती है. कारोबार के लिए की जाने वाली यात्राएं सफल और लाभदायक रहेंगी.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को आलस्य और अधिक नींद पर नियंत्रण रखना होगा. काम को टालने की आदत नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, इसलिए जरूरी कार्यों और पढ़ाई को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. मेहनत के बल पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है.

स्वास्थ्य: सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है. यदि लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे तो उसमें सुधार के संकेत हैं. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और योग-प्राणायाम का ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति: कमाई की तुलना में खर्च अधिक रहने की संभावना है. अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं और धन का सही प्रबंधन करें. किसी भी बड़े निवेश या लेन-देन से पहले सोच-समझकर कदम उठाएं.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है. ऐसे में बातचीत के जरिए स्थिति संभालना बेहतर रहेगा. अहंकार से बचकर साथी की भावनाओं का सम्मान करें.

लकी अंक: 6

लकी रंग: सफेद

उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें.

मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. घरेलू महिलाओं की रुचि धार्मिक गतिविधियों में बढ़ेगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. अचानक तीर्थ यात्रा की योजना भी बन सकती है.

व्यापार और नौकरी: रोजी-रोजगार के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा और सप्ताह का पहला भाग विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है. कारोबार से जुड़ी यात्राएं सुखद रहने के साथ आर्थिक फायदा भी करा सकती हैं. किसी बड़ी व्यावसायिक डील के पूरा होने से बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. अधिकारी और सहकर्मी सहयोगात्मक रवैया रखेंगे.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा. मेहनत का पूरा फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है. करियर में तरक्की के अच्छे अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन व्यस्तता के चलते थकान और तनाव हो सकता है. खान-पान का ध्यान रखें और नियमित व्यायाम अपनाएं.

आर्थिक स्थिति: अचानक कहीं से धन लाभ होने के योग हैं. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. इस दौरान आय के कई स्रोतों से धन प्राप्त होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे. सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों की खरीदारी पर बड़ी रकम खर्च हो सकती है.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. लव पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और रिश्ते में आपसी विश्वास मजबूत होगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा.

लकी अंक: 9

लकी रंग: हरा

उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की पूजा करें और गणेश चालीसा का पाठ करें. इससे आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी.

कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन: रिश्तों के लिहाज से सप्ताह सकारात्मक रहेगा. परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा. पुराने संबंधों में मधुरता आएगी और अपनों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. घर में किसी शुभ कार्य की खुशी माहौल को खुशनुमा बना सकती है. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद काम आएगा.

व्यापार और नौकरी: कारोबारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी और व्यापार में मनचाही तरक्की देखने को मिल सकती है. कारोबार से जुड़े लोग किसी पार्टनर के साथ मिलकर नया काम शुरू कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को किसी प्रतिष्ठित संस्थान से बेहतर नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, हालांकि नया अवसर स्वीकार करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें. सत्ता और प्रशासन से जुड़े प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेगा.

करियर और शिक्षा: उच्च शिक्षा, करियर या कारोबार के सिलसिले में विदेश जाने की इच्छा पूरी होने के योग हैं. परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है. मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. व्यस्तता के बीच मानसिक तनाव बढ़ सकता है. योग, प्राणायाम और पर्याप्त नींद ऊर्जा बनाए रखेगी. बाहर का खान-पान सीमित करें और नियमित व्यायाम अपनाएं.

आर्थिक स्थिति: इस दौरान कमाई के साथ खर्च भी बढ़ेंगे. आय के नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन व्यय पर नियंत्रण रखें. बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंध मजबूत होंगे और लव पार्टनर के साथ आपसी समझ बेहतर होगी. किसी शुभ अवसर पर पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

लकी अंक: 2 और 7

लकी रंग: क्रीम

उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें. इससे भगवान शिव की कृपा जीवन में बनी रहेगी.

सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन: सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सुखद समाचार लेकर आ सकती है. लंबे समय से चली आ रही किसी पारिवारिक परेशानी का समाधान निकलने से घर में खुशी और सकारात्मक माहौल बनेगा. धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा. इस दौरान लंबे समय बाद किसी प्रियजन से मुलाकात भी हो सकती है.

व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह शानदार रहने वाला है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और लगन की सराहना होगी. किसी उपलब्धि के लिए सम्मान या पुरस्कार मिलने के योग बन रहे हैं. कारोबारियों को उम्मीद के मुताबिक लाभ मिलेगा. नए सौदों और व्यावसायिक योजनाओं में सफलता मिल सकती है.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सफलता के योग हैं. पैतृक संपत्ति को लेकर चली आ रही बाधाएं भी दूर हो सकती हैं. पिता का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा.

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य और अच्छी रहेगी. पुरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत महसूस हो सकती है. हालांकि, खुद को पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए संतुलित खानपान, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से सप्ताह मजबूत रहने वाला है. व्यापार और कामकाज से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपकी बचत बढ़ सकती है. धार्मिक और शुभ कार्यों पर धन खर्च होगा, लेकिन इससे मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. वहीं, पहले से रिश्ते में मौजूद लोगों के बीच प्रेम, विश्वास और आपसी समझ मजबूत होगी.

लकी अंक: 8

लकी रंग: पर्पल

उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की पूजा करें और उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें. इससे जीवन में सकारात्मकता और सुख-समृद्धि की भावना बढ़ेगी.

कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कुछ मामलों में समझौता करना पड़ सकता है. परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों से बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें. आपकी एक छोटी-सी बात भी किसी को परेशान कर सकती है. किसी से ऐसा वादा करने से बचें, जिसे भविष्य में पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो.

व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर विरोधियों और छिपे हुए शत्रुओं से सतर्क रहने की जरूरत है. सप्ताह के शुरुआती दिनों में किसी कारण से आपकी लोकप्रियता या छवि प्रभावित हो सकती है. इसलिए अपने काम पर ध्यान दें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें. कारोबारियों को कागजी कार्रवाई, अनुबंध और जरूरी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए.

करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में इस सप्ताह मेहनत के अनुरूप तुरंत परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. हालांकि, आपके लगातार प्रयास भविष्य में सफलता का रास्ता तैयार करेंगे. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है. किसी भी तरह के शॉर्टकट या गलत तरीके से सफलता पाने की कोशिश न करें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है. छोटी-सी लापरवाही भी शारीरिक परेशानी बढ़ा सकती है. समय पर भोजन करें, पर्याप्त आराम लें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. किसी नए निवेश में पैसा लगाने से पहले उसके सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें. जीवनसाथी या प्रेमी की किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से स्थिति को समझें. आपकी विनम्रता और संयम रिश्ते को मजबूत बनाएंगे.

लकी अंक: 8

लकी रंग: लैवेंडर

उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा और सेवा करें. साथ ही गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

पारिवारिक जीवन: घर में कामकाज की व्यस्तता के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान कम देना पड़ सकता है. किसी से अनबन होने पर ठंडे मन से बात करें, क्रोध परिस्थिति बिगाड़ सकता है. सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मदद से लंबे समय से अटके पारिवारिक काम आगे बढ़ेंगे.

व्यापार और नौकरी: कारोबारियों को आर्थिक लेनदेन में विशेष सावधानी रखनी होगी. किसी काम के लिए कर्ज लिया है तो किश्त या भुगतान समय पर करें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है. सप्ताह के मध्य से कामकाज की बाधाएं कम होंगी और नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

करियर और शिक्षा: करियर या कारोबार में बदलाव की योजना बना रहे जातक किसी भी बड़ा कदम उठाने से पहले फायदे-नुकसान अच्छी तरह आंकें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है. 'आधी छोड़ सारी को धावै, आधी मिले न पूरी पावै' वाली कहावत इस समय आपके लिए मार्गदर्शक रहेगी. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है; परीक्षा या प्रतियोगिता में बेहतर परिणाम के लिए सामान्य दिनचर्या से अधिक मेहनत करनी होगी.

स्वास्थ्य: भागदौड़ और मानसिक तनाव से थकान, सिरदर्द या अनिद्रा जैसी समस्याएं उभर सकती हैं. आहार में संयम रखें और योग-प्राणायाम जरूर अपनाएं.

आर्थिक स्थिति: खर्च आय से अधिक रहने की संभावना है. बड़े निवेश या जल्दबाजी में धन लगाने से बचें. मध्य सप्ताह में धन लाभ के योग बनेंगे, तब भी बजट बनाकर खर्च करें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में दिखावा करने या जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बचें. किसी भी बड़े निर्णय से पहले साथी से विचार-विमर्श करें. सहजता और आपसी समझ ही रिश्ते को मजबूत बनाए रखेगी.

लकी अंक: 6 और 15

लकी रंग: सफेद और हल्का नीला

उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमानाष्टक का पाठ करें. हनुमान जी की कृपा से सभी बाधाएं दूर होकर कार्यों में सफलता मिलेगी.

वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल

(नोट: क्रमवार व्यवस्था के अनुसार वृश्चिक राशि का फल)

पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और आपसी सामंजस्य बना रहेगा. घर के सदस्यों का हर कदम पर सहयोग मिलेगा. किसी शुभ कार्य या अच्छी खबर के कारण परिवार में उत्साह और खुशी का माहौल रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी साबित होगा.

व्यापार और नौकरी: साझेदारी में कारोबार करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. व्यापार की गति बढ़ने से रोजाना की आमदनी में भी इजाफा हो सकता है. किसी शुभचिंतक या प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिलने से कारोबार के विस्तार का रास्ता खुलेगा.

करियर और शिक्षा: करियर को नई दिशा देने वाले कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समर्थन मिलने से महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे. विदेश या दूसरे शहर से जुड़े किसी काम के सिलसिले में सप्ताह के मध्य में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत मिल रहे हैं.

स्वास्थ्य: सेहत सामान्यतः अच्छी रहेगी, लेकिन काम की अधिकता और व्यस्त दिनचर्या के कारण थकान महसूस हो सकती है. यात्रा के दौरान खान-पान को लेकर लापरवाही न करें. पर्याप्त नींद लें और नियमित व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सप्ताह सकारात्मक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए अतिरिक्त कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. बचत बढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लंबे समय से अटका हुआ धन भी वापस मिलने की संभावना है.

प्रेम जीवन: किसी नए व्यक्ति से हुई दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है. प्रेमी जोड़ों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी. वैवाहिक जीवन में भी प्रेम, खुशहाली और आपसी समझ बनी रहेगी.

लकी अंक: 4

लकी रंग: कत्था

उपाय: प्रतिदिन सिंदूर का तिलक लगाएं और पूजा के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन: सप्ताह के मध्य में रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी बरतें. किसी करीबी व्यक्ति की कही बात आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है. बात को दिल पर लेने के बजाय शांत रहना बेहतर होगा. घर में सुख-शांति बनी रहेगी और ननिहाल पक्ष से सुख, सहयोग और किसी तरह का लाभ मिलने की संभावना है.

व्यापार और नौकरी: सप्ताह का दूसरा भाग कारोबार के लिए शुरुआती दिनों की तुलना में ज्यादा अनुकूल रहेगा. नियम-कानून या सरकारी प्रक्रिया के कारण अटका हुआ कोई काम आगे बढ़ सकता है. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से कारोबारी परेशानियां दूर होने के योग हैं. नौकरीपेशा लोग अपनी मेहनत और लगन से कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने में सफल होंगे.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. व्यवस्थित योजना बनाकर पढ़ाई करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. करियर के क्षेत्र में मेहनत का उचित फल मिलेगा.

स्वास्थ्य: सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता रखें. मानसिक तनाव और थकान से बचें. संतुलित आहार, योग और पर्याप्त नींद लेने पर विशेष ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: सप्ताह की शुरुआत आर्थिक दृष्टि से थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी. आमदनी उम्मीद के मुताबिक न होने और खर्च बढ़ने के कारण बजट बिगड़ सकता है. हालांकि मुश्किल समय में मित्र और शुभचिंतक आपका साथ देंगे. सप्ताह के अंत तक कर्ज का बोझ कुछ कम हो सकता है.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां खुलकर बातचीत के जरिए दूर होंगी और रिश्ते में एक बार फिर मधुरता आएगी.

लकी अंक: 7

लकी रंग: लेमन यलो

उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें और नारायण कवच का पाठ करें. इससे सभी संकटों से मुक्ति और मन में शांति मिलेगी.

मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन: सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी बुजुर्ग की तबीयत या किसी करीबी सदस्य से जुड़ी परेशानी आपकी चिंता बढ़ा सकती है. घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. बड़ों का आशीर्वाद लें और पारिवारिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं. सप्ताह के मध्य से घरेलू परिस्थितियों में सुधार दिखेगा.

व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा हों या कारोबारी, इस सप्ताह काम निकालने के लिए सहकर्मियों और व्यापारिक साझेदारों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. अति आत्मविश्वास से बचें और कार्यस्थल पर दूसरों की छोटी-छोटी बातों को बेवजह तूल देने से परहेज करें, अन्यथा विवाद की स्थिति बन सकती है.

करियर और शिक्षा: जरूरी कामों को पूरा करने में कुछ अड़चनें बनी रह सकती हैं, लेकिन निरंतर प्रयास रंग लाएंगे. छात्रों को पढ़ाई में अनुशासन और एकाग्रता की आवश्यकता रहेगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी समय प्रबंधन पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य: सप्ताह का उत्तरार्ध स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा संवेदनशील रहेगा. अपनी सेहत की लापरवाही न करें. खान-पान में संयम रखें, तनाव से बचें और नियमित व्यायाम के साथ पर्याप्त नींद लें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मोर्चे पर शुरुआती समय थोड़ा कमजोर रह सकता है. आमदनी की तुलना में खर्च अधिक होने के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगाएं और किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए पार्टनर की भावनाओं और जरूरतों को समझने का प्रयास करें. बातचीत के दौरान शब्दों पर नियंत्रण रखें. धैर्य और विनम्र व्यवहार परिस्थितियों को संभालना आसान बनाएगा और रिश्ते में गहराई लाएगा.

लकी अंक: 8

लकी रंग: नीला

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें. इससे मन को शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन: सप्ताह की शुरुआत में जमीन-मकान या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले कुछ तनाव बढ़ा सकते हैं. परिवार में किसी पुराने विवाद को सुलझाते समय जल्दबाजी करने के बजाय सभी पक्षों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. बातचीत और आपसी सहमति से समाधान निकालना आपके लिए बेहतर रहेगा.

व्यापार और नौकरी: कारोबार में काम को टालने की आदत परेशानी बढ़ा सकती है. एक साथ कई जिम्मेदारियां उठाने से काम की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है. इसलिए प्राथमिकता तय करके काम करें. किसी बड़ी व्यावसायिक योजना, साझेदारी या निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति अथवा किसी भरोसेमंद शुभचिंतक की सलाह लेना लाभकारी रहेगा.

करियर और शिक्षा: सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में छोटी या लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है. यह यात्रा आगे चलकर आपके लिए उपयोगी अवसर लेकर आ सकती है. सप्ताह के उत्तरार्ध में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखना होगा और परीक्षा की तैयारी को लेकर लापरवाही से बचना चाहिए.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. अनियमित दिनचर्या और खान-पान में लापरवाही से बचें. पर्याप्त आराम लें और तनाव को खुद पर हावी न होने दें. योग, ध्यान और हल्की शारीरिक गतिविधियां मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेंगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. सप्ताह के अंत तक पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन किसी नए निवेश में जल्दबाजी न करें.

प्रेम जीवन: उपलब्धियों के बीच अपनी वाणी पर संयम रखना जरूरी होगा. आपकी कोई बात पार्टनर या जीवनसाथी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है. रिश्ते में मधुरता और आपसी समझ बनाए रखें.

लकी अंक: 4

लकी रंग: रॉयल ब्लू

उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं और श्रद्धापूर्वक बजरंग बाण का पाठ करें.

पारिवारिक जीवन: सप्ताह के पूर्वार्ध में पारिवारिक जीवन में छोटी-मोटी अनबन और मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी या परिवार के बड़े सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी भी बात को बेवजह बढ़ाने से बचें. सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियां बेहतर होंगी.

व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा जातकों के लिए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों में अचानक बदलाव हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी मुद्दे पर मतभेद की स्थिति बने तो धैर्य से काम लें. कारोबारी जातकों को इस सप्ताह बड़े फैसले लेने और जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान अपना ध्यान भटकने से रोकना होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. सप्ताह के अंतिम दिनों में करियर से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं.

स्वास्थ्य: सप्ताह का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पुरानी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या में उपचार के प्रति लापरवाही न करें. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें. तनाव के कारण चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. उत्तरार्ध में स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: इस सप्ताह आय और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलना जरूरी होगा. अनावश्यक खर्च करने और किसी को बिना सोचे-समझे उधार देने से बचें. आर्थिक निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में सप्ताह के शुरुआती दिनों में गलतफहमी पैदा हो सकती है. रिश्ते में ईर्ष्या और शक को जगह न दें. खुलकर बातचीत करने से समस्या दूर होगी. उत्तरार्ध में रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी और विवाह के इच्छुक लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है.

लकी अंक: 2

लकी रंग: गेरुआ

उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें और नारायण कवच का पाठ करें. गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.