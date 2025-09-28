हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavratri 2025: कन्या पूजन में भूलकर भी न खिलाएं ये 3 चीजें, वरना होगा संकट!

Navratri 2025: कन्या पूजन में भूलकर भी न खिलाएं ये 3 चीजें, वरना होगा संकट!

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है. ऐसे में कन्या पूजन से जुड़ी इन बातों का विशेष ध्यान रखें.

By : निशात अंजुम | Updated at : 28 Sep 2025 06:00 AM (IST)
Shardiya Navratri 2025: कन्या पूजन में हलवा, पूरी और काले चने मुख्य रूप से खिलाए जाते हैं. इन पकवानों के अलावा, कन्याओं को खीर, छोले की सब्जी, ताजे फल, और मिठाई देना भी शुभ माना जाता है.

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में बात आती है कन्या पूजन में क्या खिलाना चाहिए?

कन्या पूजन में तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, बासी भोजन और बाजार की चीजें खिलाने से माता रानी रुष्ट हो सकती हैं और परिवार पर संकट आ सकता है, क्योंकि ये चीजें शुभ नहीं मानी जाती और इन्हें खाने से देवी मां अप्रसन्न हो सकती हैं.

इसके बजाय, पूड़ी, हलवा, चना और मौसमी फल, सात्विक भोजन खिलाना चाहिए. ऐसे में जान लीजिए कन्या पूजन में ये तीन चीजें भूलकर भी न खिलाएं, नहीं तो मां दुर्गा दुखी हो जाएगी और आपका पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा.

कन्या पूजन में 3 चीजें क्यों नहीं खिलाना चाहिए?

कन्या पूजन का भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए, जिसका मतलब है कि, उसमें तामसिक चीजें जरा-सी भी शामिल नहीं होनी चाहिए. ऐसे में भोग में प्याज और लहसुन, मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए.

प्याज नहीं खिलाना चाहिए

कन्या पूजन में प्याज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि प्याज एक तामसिक भोजन माना जाता है, जो आलस्य, क्रोध और तामसिक इच्छाओं को बढ़ाता है, जिससे मन शांत नहीं रहता. नवरात्रि का भोजन सात्विक होना चाहिए ताकि मन शुद्ध और शांत रह सके, इसलिए प्याज जैसे तामसिक भोजन का त्याग किया जाता है.  

बासी भोजन नहीं खिलाना चाहिए

कन्या पूजन में बासी भोजन नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि, यह सात्विक और स्वच्छ माना जाता है. बासी भोजन ताजगी का प्रतीक नहीं है. कन्या पूजन का उद्देश्य कन्याओं को प्रसन्न करना है और उन्हें ताजा, स्वच्छ और सात्विक भोजन ही खिलाना चाहिए.

ऐसा माना जाता है कि बासी भोजन खिलाने से देवी रुष्ट हो सकती हैं और आपके पूरे परिवार पर संकट आ सकता है.

बाजार से लाया भोजन नहीं खिलाना चाहिए

कन्या पूजन में बाजार से लाया हुआ खाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इस पर्व में घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन ही माता रानी को प्रसन्न करता है और शुभ फल देता है, जबकि बाजार की चीजें या बासी व तामसिक भोजन माता को नाराज कर सकता है. जिससे आपका पूरा संकट का सामना कर सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 28 Sep 2025 06:00 AM (IST)
