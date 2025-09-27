Shardiya Navratri 2025 Day 6 Wishes: नवरात्रि के 9 दिनों में छठवां दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है. मां कात्यायनी देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों में छठा स्वरूप है. इनकी पूजा करने से विवाह संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती है. साथ ही भक्तों को अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष चार फलों की प्राप्ति होती है.

मां कात्यायनी सिंह की सवारी करती हैं और इनकी चार भुजाएं हैं. दो भुजाएं में दाहिने ओर वाला ऊपर वाले हाथ भुजा अभय मुद्रा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है. बाएं हाथ में तलवार और नीचे कमल का फूल है.

इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हुई है और 28 सितंबर को नवरात्रि का छठवां दिन मनाया जाएगा. इस दिन भक्तगण विधि-विधान से मां कात्यायनी की पूजा करेंगे और व्रत रखेंगे. नवरात्रि के इस पावन दिन पर मां कात्यायनी की पूजा के साथ ही आप अपनों को इस दिन की शुभकामनाएं भी दे सकते हैं. इसके लिए यहां देखिए मां कात्यायनी के Wishes Messages Status in Hindi-

दिव्य आंखों का नूर, करती हैं संकटों को दूर,

मां की छवि निराली, नवरात्रि मे आई खुशहाली,

नवरात्रि के छठे दिन की आपको शुभकामनाएं





या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:

मां कात्यायनी की कृपा आप पर बनी रहे





अर्थ, कर्म, मोक्ष

प्राप्ति की देवी मां कात्यायनी

आपको सुख समृद्धि वैभव एवं ख्याति प्रदान करें.

नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं.







कात्यायनी रूप तेरा दुर्गा मां प्यारा

इसको जो जपता उसपर बहे

तेरे आशीर्वाद की धारा

उसकी जिंदगी में बस चारो ओर खुशियां हों

घर में उसके नवदुर्गा बस तेरा ही आगमन हो.





क्लीं श्री त्रिनेत्रायै नम:

मां कात्यायनी आपके ऊपर कृपा बरसाए

नवरात्रि के छठे दिन की ढेर सारी शुभकामना

