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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR75 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, दिल्ली में अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज

75 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, दिल्ली में अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज

दिल्ली में 1951 के बाद अक्टूबर महीने में आज का दिन यानी 30 अक्टूबर 2026 सबसे ठंडा दिन रहा. इससे पहले 25 अक्टूबर 1975 को अधिकतम तापमान21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 30 Oct 2026 09:03 PM (IST)
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देश की राजधानी दिल्ली में 1951 के बाद अक्टूबर महीने का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया. यानी 75 सालों बाद अक्टूबर महीने में अधिकतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया. दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर 1951 के बाद 25 अक्टूबर 1975 को सबसे कम अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. 31 अक्टूबर 1961 को अधिकतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. 18 अक्टूबर 1971 को अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. 1 अक्टूबर 1954 के दिन अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस था. 30 अक्टूबर 2026 को अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये 1951 के बाद अक्टूबर के महीने में दर्ज किया गया सबसे कम अधिकतम तापमान है. 

वहीं दिल्ली की बारिश ने भी रिकॉर्ड बना दिया है. 2021 में अक्टूबर महीने में 122.5 mm बारिश हुई थी. इस साल अक्टूबर महीने के दौरान 123.3 mm बारिश हुई है. दिल्ली में अक्टूबर महीने में सबसे ज्यादा बारिश साल 1954 को हुई थी. तब 238.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी. साल 1956 में 236.2 mm बारिश हुई थी. साल 2022 में 128.6 mm बारिश हुई थी. 

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दिल्ली में एयर क्वालिटी का भी रिकॉर्ट टूटा

अक्टूबर महीने में सर्दियों की शुरुआत के साथ जहां दिल्ली में प्रदूषण शुरू हो जाती है, इस बार इस महीने एयर क्वालिटी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दिल्ली में एक दशक से ज्यादा समय के बाद अक्टूबर की हवा सबसे साफ रही है. दिल्ली में इस अक्टूबर में औसत AQI 167 दर्ज किया गया. ये साल 2015 के बाद से इस महीने के लिए सबसे कम है.

शुक्रवार (30 अक्टूबर को) को AQI 60 दर्ज किया गया, जो 10 अक्टूबर 2022 (जब AQI 44 दर्ज किया गया था) के बाद से अक्टूबर का सबसे साफ दिन रहा. इस अक्टूबर में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा AQI 245 था, जो 2015 के बाद से सबसे कम मासिक उच्चतम स्तर है. अक्टूबर में औसत AQI 2026 में 167, 2025 में 223, 2024 में 234, 2023 में 219, 2022 में 210 और 2015 में 264 था.

जनवरी और अक्टूबर के बीच दिल्ली का औसत AQI 168 रहा, जो 2020 (जब यह 156 था) के बाद से इस अवधि के लिए सबसे कम है. यह विश्लेषण 2015 के बाद के उपलब्ध आंकड़ों को शामिल करता है. एक्सपर्ट्स ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक सितंबर 2014 में शुरू किया गया था, जिससे इसके लॉन्च से पहले की अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 30 Oct 2026 08:42 PM (IST)
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