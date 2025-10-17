हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNarak Chaturdashi 2025: छोटी दिवाली पर करें ये उपाय, पाएं सुंदरता, धन और महालक्ष्मी का आशीर्वाद!

Narak Chaturdashi 2025: छोटी दिवाली पर करें ये उपाय, पाएं सुंदरता, धन और महालक्ष्मी का आशीर्वाद!

Narak Chaturdashi 2025: इस साल रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी. इस दिन ऐन्द्र योग, सर्वार्थसिद्धि योग व सर्वाअमृत योग भी बन रहा है. ऐसे में इस दिन क्या करना चाहिए. आइए जानते है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Oct 2025 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

Narak Chaturdashi 2025: पंच महापर्व का दूसरा दिन यानी रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी या फिर छोटी दीपावली के रूप में हम इस दिन को जानते है. इस साल चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट पर होगी.

इसका समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर होगा. ऐसे में 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली मनाई जाएगी. साथ ही इस दिन ऐन्द्र योग, सर्वार्थसिद्धि योग व सर्वाअमृत योग रहेगा. 

भगवान कृष्ण ने किस का किया था वध 

भगवान श्रीकृष्ण ने इस दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध कर ब्रह्ममुहूर्त में तेल स्नान किया था. नरकासुर का वध होने की वजह से इस चौदस को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है.

इस दिन सुबह भगवान कृष्ण की पूजा और शाम को यमराज के लिए दीपक जलाने से तमाम तरह की परेशानियों और पापों से छुटकारा मिल जाता है और अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

इस दिन कुछ खास उपाय और पूजा करने से व्यक्ति को सुंदरता, आकर्षण, सकारात्मक ऊर्जा और महालक्ष्मी के साथ पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है.

ब्रह्ममुहूर्त में इन चीजों से करें स्नान

इस दिन की शुरूआत सुबह ब्रह्ममुहूर्त में जल्दी उठकर करनी चाहिए. इस दिन शरीर पर तेल मालिश करें क्योंकि नरकासुर के मरने के बाद श्रीकृष्ण ने ऐसा ही किया था. इसके बाद उबटन बनाकर स्नान करें. इस उबटन का आधार यदि पंच पदार्थ हो तो बहुत ही बेहतर होता है.

  1. बेसन
  2. नींबू का रस
  3. सरसों का तेल
  4. हल्दी और दूध
  5. इसके बाद पानी में अपामार्ग के पौधे की पत्तियां डालकर स्नान करें. 

कहते हैं कि इस दिन जो सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान आदि नहीं करते हैं वे पूरे वर्ष दरिद्रता, मलिनता का शिकार रहते हैं साथ ही उनके शुभ कार्य नष्ट हो जाते हैं और दुःख में वृद्धि होती है. स्नान करने के बाद श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करें और वसुदेव सुत देवं, नरकासुर मर्दनमः. देवकी परमानन्दं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम मंत्र का 108 बार जाप करें.

सांयकाल में अपनाएं ये उपाय

इस दिन विशेष रूप से महालक्ष्मी और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते है. इसके लिए सांयकाल के समय अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर कुमकुम द्वारा स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उस पर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें.

उसमें थोड़ी रक्त गुंजा डाल दें, फिर आपको एक थाली लेकर उसमे अष्टगंध द्वारा अष्टदल का चिन्ह बनाकर उसमें 14 सरसों के तेल के दीपक रखें. फिर उसमें थोड़ा नाग केसर डालें और उन्हें पीपल के पेड़ के पास ले जाएं. इसके बाद दीपक को  प्रज्वलित करके 14 परिक्रमा करें. 

परिक्रमा करने के बाद 11 बार ‘‘ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय’’ नमः मंत्र का जाप करके घर लौट आएं, घर आकर मंदिर में हाथ जोड़कर अपने परमेश्वर, कुलदेवता एवं महालक्ष्मी का ध्यान करके, आशीर्वाद प्राप्त करें. निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन होगा.

दक्षिण दिशा को रखें साफ 

नरक चतुर्दशी के दिन यमलोक के देवता कहलाने वाले यमराज कि पूजा की जाती है. यम की दिशा दक्षिण मानी गई है, इसलिए इस दिन घर की दक्षिण दिशा को भूल से भी गंदा न रखें. इसके अलावा इस दिन तेल का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं.

साथ ही इस दिन तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Oct 2025 05:13 PM (IST)
Tags :
Choti Diwali 2025 Narak Chaturdashi 2025
