Dhanteras 2025: धनतेरस पर शनि का साया, बर्तनों की खरीदारी करते समय रखें इन बातों का विशेष ध्यान!

Dhanteras 2025: इस साल धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर 2025, शनिवार के दिन पड़ रहा है. शनिवार का दिन न्याय और कर्म के देवता शनि देव को समर्पित होता है, जिस वजह से धनतेरस पर शनि का साया देखने को मिलेगा.

इस दिन खरीदारी करते समय कुछ खास बातों का विशेष ध्यान देना हैं, नहीं तो शनि की महादशा का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

धनतेरस पर पांच देवताओं की पूजा

कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है. धनतेरस के मौके पर मुख्य रूप से पांच देवताओं की पूजा-अर्चना की जाती है.

इन देवताओं में गणेश जी, मां लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रमुख हैं. लेकिन इस बार धनतेरस शनिवार के दिन होने के कारण शनि देव की पूजा भी अहम हो जाती है.

धनतेरस पर शनि का साया

इस साल धनतेरस शनिवार के दिन होने के कारण भूलकर भी कुछ खास वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार धनतेरस के मौके पर भूलकर भी लोहे से जुड़ी वस्तुओं को नहीं खरीदें.

दरअसल लोहे का संबंध शनि देव से होता है, इसलिए इस दिन घर में लोहे की वस्तुएं नहीं लानी चाहिए. इसके अलावा काले रंग की वस्तुएं और सरसों का तेल खरीदना भी अशुभ माना जाता है.

धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी पर बरतें सावधानी

धनतेरस के शुभ अवसर पर ज्यादातर लोग स्टील के बर्तनों को खरीदते हैं, लेकिन यहां एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि, मार्केट में मिलने वाले स्टील के बर्तन लोहे युक्त होते हैं. ऐसे में बहुत से लोग बर्तनों की खरीदारी को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं.

धनतेरस के मौके पर बर्तनों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है. इसलिए बर्तन खरीदने के बाद उसे लाने की जगह उसमें जल, धनिया या मिठाई जरूर लाएं.

इसके अलावा शनिवार के दिन धनतेरस होने के कारण भूलकर भी चमड़े से बनी वस्तुओं को घर पर नहीं लाएं. इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो इस धनतेरस मां लक्ष्मी के साथ शनि देव की कृपा भी प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.