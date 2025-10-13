हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanteras 2025: धनतेरस पर शनि का साया, बर्तनों की खरीदारी करते समय रखें इन बातों का विशेष ध्यान!

Dhanteras 2025: धनतेरस पर शनि का साया, बर्तनों की खरीदारी करते समय रखें इन बातों का विशेष ध्यान!

Dhanteras 2025: इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर 2025, शनिवार के दिन हैं. धनतेरस पर शनि का साया होने के कारण बर्तनों की खरीदारी करते समय सावधानी बरतनें की जरूरत है. जानिए धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या नहीं?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 13 Oct 2025 01:26 PM (IST)
Dhanteras 2025: इस साल धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर 2025, शनिवार के दिन पड़ रहा है. शनिवार का दिन न्याय और कर्म के देवता शनि देव को समर्पित होता है, जिस वजह से धनतेरस पर शनि का साया देखने को मिलेगा.

इस दिन खरीदारी करते समय कुछ खास बातों का विशेष ध्यान देना हैं, नहीं तो शनि की महादशा का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

धनतेरस पर पांच देवताओं की पूजा 

कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है. धनतेरस के मौके पर मुख्य रूप से पांच देवताओं की पूजा-अर्चना की जाती है.

इन देवताओं में गणेश जी, मां लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रमुख हैं. लेकिन इस बार धनतेरस शनिवार के दिन होने के कारण शनि देव की पूजा भी अहम हो जाती है.

धनतेरस पर शनि का साया

इस साल धनतेरस शनिवार के दिन होने के कारण भूलकर भी कुछ खास वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार धनतेरस के मौके पर भूलकर भी लोहे से जुड़ी वस्तुओं को नहीं खरीदें.

दरअसल लोहे का संबंध शनि देव से होता है, इसलिए इस दिन घर में लोहे की वस्तुएं नहीं लानी चाहिए. इसके अलावा काले रंग की वस्तुएं और सरसों का तेल खरीदना भी अशुभ माना जाता है. 

धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी पर बरतें सावधानी

धनतेरस के शुभ अवसर पर ज्यादातर लोग स्टील के बर्तनों को खरीदते हैं, लेकिन यहां एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि, मार्केट में मिलने वाले स्टील के बर्तन लोहे युक्त होते हैं. ऐसे में बहुत से लोग बर्तनों की खरीदारी को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं. 

धनतेरस के मौके पर बर्तनों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है. इसलिए बर्तन खरीदने के बाद उसे लाने की जगह उसमें जल, धनिया या मिठाई जरूर लाएं.

इसके अलावा शनिवार के दिन धनतेरस होने के कारण भूलकर भी चमड़े से बनी वस्तुओं को घर पर नहीं लाएं. इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो इस धनतेरस मां लक्ष्मी के साथ शनि देव की कृपा भी प्राप्त होगी. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 13 Oct 2025 01:26 PM (IST)
Shani Dev Dhanteras 2025
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
