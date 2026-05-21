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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPurushottam Maas 2026: क्या अशुभ होता है मलमास? जानिए क्यों रुक जाते हैं शादी-विवाह और शुभ काम

Purushottam Maas 2026: क्या अशुभ होता है मलमास? जानिए क्यों रुक जाते हैं शादी-विवाह और शुभ काम

Purushottam Maas 2026: मलमास या पुरुषोत्तम मास को लोग अक्सर अशुभ मानते हैं, लेकिन धर्मग्रंथों में इसे भगवान विष्णु की भक्ति, जप, तप और आत्मचिंतन का सबसे पवित्र समय बताया गया है.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 21 May 2026 08:12 AM (IST)
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Purushottam Maas 2026: हिंदू धर्म में समय को केवल दिन और महीनों में नहीं बांटा गया, बल्कि हर कालखंड को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा गया है. हिंदू कैलेंडर में आने वाला हर महीना अपने साथ कोई न कोई धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व लेकर आता है. इन्हीं विशेष कालों में एक समय ऐसा आता है जिसे मलमास, अधिकमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है. जैसे ही इस महीने की शुरुआत होती है, लोग विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए शुभ कार्यों को टालने लगते हैं. 

क्या होता है मलमास?

जिस चंद्र मास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं पड़ती, उसे अधिकमास कहा जाता है. यही अधिकमास आगे चलकर मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है. शास्त्रों में इसका उल्लेख एक विशेष और असामान्य मास के रूप में किया गया है. हिंदू पंचांग चंद्रमा और सूर्य दोनों की गति पर आधारित होता है. 

कई बार चंद्र मास और सूर्य की संक्रांति के बीच संतुलन बिगड़ जाता है. इसी संतुलन को ठीक करने के लिए अतिरिक्त महीने का निर्माण होता है, जिसे अधिकमास कहा जाता है. धर्मग्रंथों में यह भी बताया गया है कि अधिकमास लगभग हर 32 महीने 16 दिन के अंतराल पर आता है. 

मलमास को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है:

1. अधिकमास

यह वह स्थिति होती है जब पूरे चंद्र मास में एक भी संक्रांति नहीं होती है, यही सबसे सामान्य मलमास माना जाता है.

2. क्षयमास

यह मास बेहद दुर्लभ माना गया है. इसमें एक ही मास में दो संक्रांतियां पड़ जाती हैं. धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षयमास लगभग 141 वर्षों में एक बार आता है, इसलिए इसे ज्यादा विशेष माना जाता है.

मलमास में क्यों रुकते है शादी- विवाह जैसे शुभ काम?

शास्त्रों में यह समय भौतिक सुखों की बजाय आध्यात्मिक साधना के लिए निर्धारित किया है. इस दौरान विवाह, मुंडन और बड़े मांगलिक आयोजन जैसे कामों को अशुभ बताया गया है. इस मास में व्यक्ति को सांसारिक उत्सवों से थोड़ा दूर रहकर भगवान की भक्ति और आत्मचिंतन पर ध्यान देना चाहिए. 

इस दौरान व्यक्ति को अपने मन और जीवन को शुद्ध करने वाले कार्य करने चाहिए, जैसे भगवान विष्णु की पूजा, गीता और पुराणों का पाठ, मंत्र जाप, दान-पुण्य, व्रत और ध्यान, जरूरतमंदों की सहायता काम करने चाहिए. इस समय की गई भक्ति व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है.

क्या मलमास अशुभ होता है?

जिस महीने को लोग “अशुभ” समझते हैं, उसी महीने को कई धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु का प्रिय समय भी बताया गया है. इसी कारण इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है. पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस महीने में किए गए जप, तप, दान, व्रत और पूजा का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है. इसलिए संत और विद्वान इसे भक्ति और साधना का सबसे श्रेष्ठ मास मानते हैं.

यह भी पढ़े: Bada Mangal 2026: आज बड़े मंगल पर करें ये हनुमान साधना, शनि दोष और मानसिक तनाव से मिलती है राहत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 21 May 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Spirituality Purushottam Maas Hindu Panchang Malmas 2026
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