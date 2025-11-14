हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJaya Kishori Motivational Quotes: ‘सफलता कर्म में है, शब्दों में नहीं..' जया किशोरी के प्रेरक विचारों से करें दिन की सकारात्मक शुरुआत

Jaya Kishori Motivational Quotes: ‘सफलता कर्म में है, शब्दों में नहीं..' जया किशोरी के प्रेरक विचारों से करें दिन की सकारात्मक शुरुआत

Jaya Kishori: हर सुबह की शुरुआत जया किशोरी जी के प्रेरक विचारों से करें. वह कहती हैं, सच्ची सफलता कर्म में है, शब्दों में नहीं। गिरो तो खुद उठो, सीखो, संतोष रखो और ईश्वर पर भरोसा करो..

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 14 Nov 2025 06:12 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Jaya Kishori Motivational Quotes: हर सुबह का आरंभ अच्छे विचारों से करना हमारे पूरे दिन को सुंदर और शांत बना देता है. जब दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ होती है, तो मन हल्का महसूस करता है और ऊर्जा से भर जाता है. ऐसे में अगर हम सुबह-सुबह जया किशोरी जी के प्रेरणादायक विचार पढ़ें, तो दिल को एक नई दिशा और आत्मा को नई शक्ति मिलती है.

जया किशोरी जी के शब्द सिर्फ भक्ति की राह दिखाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, विश्वास और हिम्मत बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं. उनके विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन चाहे जैसा भी हो, हमें खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए.

जया किशोरी जी के प्रेरक विचार हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा बड़प्पन शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देता है — जब हम काम करें और दुनिया खुद हमारी सराहना करे. जीवन में कभी भी गिरना बुरा नहीं होता, लेकिन गिरकर दोबारा उठने का साहस ही असली जीत है. इसलिए, किसी और के सहारे की प्रतीक्षा करने के बजाय खुद का सहारा बनना सीखें.

हर दिन को एक अवसर मानें और अपनी छोटी-छोटी जीतों का जश्न मनाएं, क्योंकि जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी कठिन समय, और यही संतुलन हमें आगे बढ़ना सिखाता है. ईश्वर हमें परेशान नहीं करते, वे केवल हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें. इसलिए, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें — सीखना ही आत्मविकास का मार्ग है.

जया किशोरी कहती हैं कि यदि मन को जीत लिया जाए, तो पूरी दुनिया पर विजय संभव है. खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना सीखें. गलतियाँ करना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखना और सुधार करना असली सफलता है.

अगर आप सच में ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो पहले उनके बनाए लोगों से प्रेम करना शुरू करें. अपनी तुलना किसी से भी न करें, क्योंकि हर व्यक्ति की राह और संघर्ष अलग होता है. सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है — कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

कभी-कभी ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा ठहरें, नकारात्मक लोगों और विचारों को अपने जीवन से दूर करें और ब्रह्मांड को अपना काम करने दें. अंत में, याद रखें — लालच का कोई अंत नहीं होता, लेकिन संतोष ही जीवन का सच्चा धन है.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read
Published at : 14 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Tags :
Motivational Quotes Jaya Kishori

Frequently Asked Questions

मन की शांति और खुशी के लिए जया किशोरी क्या सलाह देती हैं?

मन को जीत लिया जाए तो पूरी दुनिया पर विजय संभव है. दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढें और संतोष को जीवन का सच्चा धन मानें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
पंजाब
Tarn Taran By poll Results: तरन तारन उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज, 8 बजे से शुरू होगी गिनती, AAP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर
तरन तारन उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज, 8 बजे से शुरू होगी गिनती, AAP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर
राजस्थान
Anta By Election Results: राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे आएंगे पहले रुझान
राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे आएंगे पहले रुझान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
Advertisement

वीडियोज

शादी की पार्टी में दूल्हे पर LIVE अटैक !
Pune Accident: पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों मे लगी भीषण आग | Maharashtra | Breaking
Bihar Election: जातियों के रुझान...अनुमान या अंतिम परिणाम?| NDA | JDU | JJD | AIMIM |Chitra Tripathi
Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
पंजाब
Tarn Taran By poll Results: तरन तारन उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज, 8 बजे से शुरू होगी गिनती, AAP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर
तरन तारन उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज, 8 बजे से शुरू होगी गिनती, AAP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर
राजस्थान
Anta By Election Results: राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे आएंगे पहले रुझान
राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे आएंगे पहले रुझान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, तस्वीरें वायरल
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget