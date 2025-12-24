Mithun Rashifal 2026: मिथुन राशि वालों को मेहनत और भाग्य दोनों का मिलेगा साथ, लव मैरिज के योग

Mithun Horoscope 2026: साल के लगभग आधे हिस्से में देव गुरु बृहस्पति आपकी लग्न या चंद्र लग्न में रहेंगे, जिससे लाइफ की हर सिचुएशन में आपको पॉज़िटिव बने रहने में मदद मिलेगी. आपकी सोशल इंटरैक्शंस बढ़ेंगी, लेकिन ज़रूरी है कि आप ग्राउंडेड रहें. बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक होने से बचें-ऑप्टिमिज़्म और प्रैक्टिकैलिटी के बीच बैलेंस बनाकर चलें.

क्योंकि शनि अभी भी आपके टेंथ हाउस में ट्रांज़िट कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ़ पॉज़िटिव सोच से काम नहीं चलेगा, आपको अपने काम में पसीना बहाना पड़ेगा. कोशिश करें कि ग्रुप वर्क में रहें, जहाँ आप सबकी आइडियोलॉजी को साथ लेकर चलें और अपने जूनियर्स व सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर काम करें. इससे आपका टेंथ हाउस शनि संतुष्ट रहेगा.

पिछले साल हालात अच्छे थे, लेकिन चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक मटीरियलाइज़ नहीं हो पाईं. इस साल, अगर आपकी अपरोच थोड़ी टैक्टफुलरही, तो आखिरकार काम आगे बढ़ता हुआ दिखेगा. जैसे-जैसे साल आगे बढ़ेगा, ऑपर्च्युनिटीज़ लगातार आपके दरवाज़े पर दस्तक देती रहेंगी और आपको अपने सीनियर्स से एप्रिसिएशन भी मिल सकता है.

मेहनत और भाग्य दोनों ही 2026 में आपका साथ देंगे. जब हार्ड वर्क और लक दोनों साथ सपोर्ट करते हैं, तो इंसान बिना ज़्यादा रुकावट के अपने गोल तक पहुँच जाता है. इस साल लोन की मदद से प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बन सकते हैं.

एजुकेशन (Education): हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स कुछ पुराने सब्जेक्ट्स छोड़कर नए सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं. पढ़ाई के लिए एंथूज़ियाज़्म तो रहेगा, लेकिन फोकसबीच-बीच में मिस हो सकता है. इस साल पढ़ाई शुरू करने से पहले प्राणायाम या कोई भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा.

मैरिज (Marriage): जो लोग शादी में पहले ही लेट हो चुके हैं, उन्हें इस साल शादी का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए. मई 2026 तक जुपिटर और शनि का डबल ट्रांज़िट आपके मैरिज हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, जिससे शादी के अच्छे योग बनते हैं. अगर दशा सपोर्ट करे, तो जून 2026 तक शादी हो सकती है. आपके पसंदीदा पार्टनर को अब फैमिली या गार्जियंस की अप्रूवल भी मिल सकती है.

हेल्थ (Health): सितंबर से नवंबर के बीच अपनी हेल्थ पर खास ध्यान दें. इंडाइजेशन या स्टमक ट्रबल हो सकती है. अगर रनिंग दशा ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, तो छोटी-मोटी इंजरीज़ से शरीर पर कट मार्क भी आ सकते हैं। डेली रूटीन में कुछ स्पोर्ट्स या फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर शामिल करें और बॉडी वेट पर नज़र रखें.

उपाय (Remedy): रोज़ाना मेडिटेशन और प्राणायाम करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.