Meen July Rashifal 2026: जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में मीन राशि वाले को अपने गुस्से पर नियंत्रण करना बहुत जरुरी है शनि पहले भाव में है तथा मंगल तीसरे भाव में है परिवार के प्रति आप स्वय लापरवाही नहीं करे रिश्ता धीरे -धीरे मजबूत बनेगा, जरुरत की वस्तु की खरीदारी करे, भाई बहन से सहयोग मिलेगा लेकिन उनके ऊपर भी आप खुद ध्यान रखे रिश्ता और मजबूत बनेगा, 07 जुलाई से पारिवारिक जीवन मधुर बनेगा.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में सोच विचार नहीं करे 15 जुलाई तक वयोपार में उन्नति होगा धन का लाभ होगा. गुरु पंचम भाव में उच्य होकर बैठे है बिजनेश में मेहनत का परिणाम अनुकूल मिलेगा नए व्यापार का प्लान किए हैं फिर आप सक्सेस होंगे. नौकरी मे ध्यान दे कार्य के दौरान लापरवाही नहीं करे अपने कार्य पर ध्यान दे, सहकर्मी के ऊपर विश्वास नहीं करे धोखा मिल सकता है अपनी टारगेट को पूरा करने का योजना बनाए.

शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों के लिए जुलाई के महीन सोने में सुहागा की कहानी सत्यार्थ होगी पंचम भाव में वृहस्पति तथा शुक्र रहेगे विधार्थियों के लिए जुलाई का महीन जोश और उत्साह में वृद्दि के कारण शिक्षा में निरंतर आगे बढ़ेंगे, उच्य शिक्षा जैसे वकालत, डॉक्टर, सोसल मिडिया, तथा सिविल सेवा की तैयारी कर रहे है सफलता मिलेगा, करियर में उन्नति करेगे मंगल का प्रभाव के कारण आप कार्य में जल्दबाजी नहीं करेंगे तथा अपनी जिम्मेदारी से कार्य करेगे.

प्रेम जीवन: प्रेम सम्बन्ध को लेकर प्रसन्न रहेगे लेकिन 03 जुलाई के बाद शुक्र छठे भाव में संचरण करेगे थोडा रिश्ता कमजोर बनेगा जिसके परिणाम आपको कलंकित भी कर सकता है इसलिए प्रयास करे पारिवारिक जिम्मेदारी को संभालने को रिश्ता मजबूत बनेगा. सिंगल है किसी के प्रति नजदीकिया बढ़ गई है, इस माह इंतजार करे रिश्ता और मजबूत करने का प्रयत्न करे, वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे, गुरु का प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर संतुष्ट रहेगे, सितारे का सहयोग मिलेगा जिसे आप स्वस्थ्य रहेगे कार्य के दौरान थकान बने तुरंत आराम करे नींद भरपूर ले, अगर पहले से स्वास्थ्य में परेशानी बना हुआ था हेल्थी नहीं थे इस माह रिकवर होगी, तले भुने भोजन से परहेज करे.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: गुलाबी

उपाय: नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करे. शुक्रवार को मंदिर में दही का दान करे.

Kumbh Rashifal July 2026: कुंभ जुलाई राशिफल, महीने की शुरुआत रहेगी मजबूत, बाद में रहना होगा सतर्क