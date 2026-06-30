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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Rashifal July 2026: मीन जुलाई राशिफल, शुरुआत में मिलेगा अच्छा मुनाफा, बस अपनों के साथ रखें सावधानी

Meen Rashifal July 2026: मीन जुलाई राशिफल, शुरुआत में मिलेगा अच्छा मुनाफा, बस अपनों के साथ रखें सावधानी

Meen Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए मीन जुलाई 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 30 Jun 2026 04:38 PM (IST)
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Meen July Rashifal 2026: जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में मीन राशि वाले को अपने गुस्से पर नियंत्रण करना बहुत जरुरी है शनि पहले भाव में है तथा मंगल तीसरे भाव में है परिवार के प्रति आप स्वय लापरवाही नहीं करे रिश्ता धीरे -धीरे मजबूत बनेगा, जरुरत की वस्तु की खरीदारी करे, भाई बहन से सहयोग मिलेगा लेकिन उनके ऊपर भी आप खुद ध्यान रखे रिश्ता और मजबूत बनेगा, 07 जुलाई से पारिवारिक जीवन मधुर बनेगा.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में सोच विचार नहीं करे 15 जुलाई तक वयोपार में उन्नति होगा धन का लाभ होगा. गुरु पंचम भाव में उच्य होकर बैठे है बिजनेश में मेहनत का परिणाम अनुकूल मिलेगा नए व्यापार का प्लान किए हैं फिर आप सक्सेस होंगे. नौकरी मे ध्यान दे कार्य के दौरान लापरवाही नहीं करे अपने कार्य पर ध्यान दे, सहकर्मी के ऊपर विश्वास नहीं करे धोखा मिल सकता है अपनी टारगेट को पूरा करने का योजना बनाए.

शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों के लिए जुलाई के महीन सोने में सुहागा की कहानी सत्यार्थ होगी पंचम भाव में वृहस्पति तथा शुक्र रहेगे विधार्थियों के लिए जुलाई का महीन जोश और उत्साह में वृद्दि के कारण शिक्षा में निरंतर आगे बढ़ेंगे, उच्य शिक्षा जैसे वकालत, डॉक्टर, सोसल मिडिया, तथा सिविल सेवा की तैयारी कर रहे है सफलता मिलेगा, करियर में उन्नति करेगे मंगल का प्रभाव के कारण आप कार्य में जल्दबाजी नहीं करेंगे तथा अपनी जिम्मेदारी से कार्य करेगे.

प्रेम जीवन: प्रेम सम्बन्ध को लेकर प्रसन्न रहेगे लेकिन 03 जुलाई के बाद शुक्र छठे भाव में संचरण करेगे थोडा रिश्ता कमजोर बनेगा जिसके परिणाम आपको कलंकित भी कर सकता है इसलिए प्रयास करे पारिवारिक जिम्मेदारी को संभालने को रिश्ता मजबूत बनेगा. सिंगल है किसी के प्रति नजदीकिया बढ़ गई है, इस माह इंतजार करे रिश्ता और मजबूत करने का प्रयत्न करे, वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे, गुरु का प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर संतुष्ट रहेगे, सितारे का सहयोग मिलेगा जिसे आप स्वस्थ्य रहेगे कार्य के दौरान थकान बने तुरंत आराम करे नींद भरपूर ले, अगर पहले से स्वास्थ्य में परेशानी बना हुआ था हेल्थी नहीं थे इस माह रिकवर होगी, तले भुने भोजन से परहेज करे.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: गुलाबी

उपाय: नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करे. शुक्रवार को मंदिर में दही का दान करे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 30 Jun 2026 04:38 PM (IST)
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