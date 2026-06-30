Kumbh July Rashifal 2026: जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: जुलाई के महीने में कुम्भ राशि वाले को पारिवारिक जीवन मधुर रहेगा दुसरे भाव शनि है तथा छठे भाव में गुरु है वाणी का प्रभाव मजबूत होने के कारण रिश्ता मजबूत बनेगा. 07 जुलाई के बाद परिवार में विवाद बन सकता है लेकिन आपका तत्परता तथा चालाकी के कारण रिश्ता को मजबूती प्रदान करेंगे, लेकिन परिवार के कुछ बात को लेकर चिंतित रह सकते है.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में उन्नति होगी लेकिन मंगल चौथे भाव में बैठे है उनका दृष्टी आठवें भाव तथा दशम एवं एकादश भाव पर है ग्राहक के साथ अच्छी तालमेल रखे नए निवेश का प्लान नहीं करे नुकसान हो सकता है. नौकरी में अगर सरकारी टेंडर से जुड़े कार्य कर रहे है बिजनेश डील करते समय सावधानी रखे, नौकरी अच्छे स्थति में चलेगा, कार्य स्थल पर किसी का दबाव नहीं रहेगा, गुरु का भरपूर सहयोग मिलेगा.

शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों को अपने पठन पाठन पर विशेष ध्यान रखे, गुरु छठे भाव में है तथा सूर्य पंचम भाव में 16 जुलाई तक रहेगे शिक्षा में उन्नति करेगे, कुम्भ राशि वाले के विधार्थी को जोश और उत्साह में वृद्धि होगी प्रतियोगिता परीक्षा की क्षेत्र में उन्नति करेगे, करियर में मंगल और गुरु का सहयोग मिलेगा जिसे नौकरी काफी अनुकूल दिखाई देगी अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े.

प्रेम जीवन: प्रेम सम्बन्ध को लेकर प्रसन्न रहेगे पार्टनर का सहयोग मिलेगा, पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बनेगा, सिंगल है विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, 16 जुलाई को सूर्य छठे भाव में संचरण करेगे, प्रेम सम्बन्ध में उर्जा की कमी महसूस करेगे. वैवाहिक जीवन में मिला जुला रहेगा रिश्ता मजबूत करने के लिए पत्नी को सरप्राइज़ गिफ्ट प्रदान करे, उनके जन्मदिन पर उपहार दे.

स्वास्थ्य: स्वस्थ्य को लेकर परेशान रहेगे दुसरे भाव में शनि है गुरु छठे भाव में है मंगल चौथे भाव में इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान रखे, एसिडिटी तथा पाचनतंत्र कमजोर होने के कारण कई तरह के परेशानी बन सकती है. 16 जुलाई को सूर्य सप्तम भाव में संचरण करेगे जिसे मंगल के प्रभाव में वृद्धि होगी ब्लडप्रेशर तथा छाती से सम्बंधित बीमारी बढ़ सकती है.

लकी नंबर: 7

लकी कलर: लाल

उपाय: मंगलवार को गुड़ का दान करे. नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करे. भगवान शंकर का दर्शन करे.

Kark Rashifal July 2026: कर्क जुलाई राशिफल, व्यापार में जल्दबाजी से बचें, लव लाइफ में मिल सकते हैं अच्छे संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.