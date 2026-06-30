Rashifal 1 July 2026: आज 01 जुलाई 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्णपक्ष तिथि प्रतिपदा सुबह 06 बजकर 24 मिनट तक रहेगा,( 01/07/26) तक उपरांत द्वितीया तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र,बुध कर्क राशि में रहेगे ,सूर्य ,मिथुन राशि में रहेगे केतु सिंह राशि में संचरण करेगे.

चंद्रमा धनु राशि में दोपहर 01 बजकर 15 मिनट तक संचरण करेगे उपरांत मकर राशि में संचरण करेगे ,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा, रहेगा, आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

पारिवारिक जीवन:

आज स्नेहीजनों से मुलाकात होगी, आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत दशम भाव में संचरण करेंगे, जिससे आपका मन काफी खुश रहेगा. दोपहर के बाद घर का वातावरण बेहद शांतिपूर्ण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी.

व्यापार और नौकरी:

कार्यक्षेत्र में आज थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है. नौकरीपेशा लोगों को अपने अधिकारियों से बहस या तीखी बातचीत हो सकती है. व्यापारियों को भी विरोधियों से वाद-विवाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. आप समय पर अपना काम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, इसलिए काम की गति धीमी रह सकती है.

करियर और शिक्षा:

जिन छात्रों और युवाओं को साहित्य और कला में गहरी रुचि है, उनके लिए आज का दिन बेहद शुभ है. इन क्षेत्रों में आप नई प्रेरणा प्राप्त करेंगे और अपनी रचनात्मकता को नई दिशा दे पाएंगे.

स्वास्थ्य:

आज अपनी मानसिक शांति पर पूरा ध्यान दें. मन में नकारात्मक विचारों को आने देने से बचें, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है. दोपहर के बाद ज्यादातर समय मौन रहने का प्रयास करें और गहरी सांस लें.

आर्थिक स्थिति:

काम में देरी होने के कारण आर्थिक लाभ में भी रुकावट आ सकती है. आज के दिन किसी भी तरह के बड़े वित्तीय निवेश या उधार देने-लेने से बचकर रहें.

प्रेम जीवन:

स्नेहीजनों से मुलाकात से प्रेम जीवन में मिठास आएगी. हालांकि, काम के तनाव को अपने रिश्ते पर हावी न होने दें और पार्टनर से शांतिपूर्ण ढंग से बात करें.

लकी अंक: 6

लकी रंग: क्रीम

उपाय:

दोपहर के बाद किसी भी प्रकार के वाद-विवाद में शामिल न हों. शाम के समय किसी मंदिर में जाकर भगवान को सफेद फूल अर्पित करें, इससे मन की अशांति और नकारात्मकता दूर होगी.

वृषभ राशिफल

पारिवारिक जीवन:

आज 01 जुलाई, 2026 बुधवार को पारिवारिक माहौल मिला-जुला रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत नवम भाव में संचरण करेंगे, हालांकि, दिनभर माता जी के स्वास्थ्य को लेकर मन में एक अजीब सी चिंता बनी रहेगी, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखें. इसके अलावा आज आप किसी धार्मिक कार्य में काफी व्यस्त रहेंगे.

व्यापार और नौकरी:

कार्यस्थल पर आज आपको अत्यधिक सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है. अपने काम से काम रखने की कोशिश करें और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें. किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूप से दूसरों के काम में दखलदारी करने से पूरी तरह बचें.

करियर और शिक्षा:

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल और उत्साहजनक रहने वाला है. पढ़ाई में मन लगाने के साथ-साथ आपकी रचनात्मकता में भी आज अद्भुत वृद्धि होगी. यह समय नए नवीन विचारों को जन्म देने और कठिन विषयों को आसानी से समझने के लिए उत्तम है.

स्वास्थ्य:

सुबह के समय शारीरिक और मानसिक थकान एवं अस्वस्थता महसूस हो सकती है. नकारात्मक विचारों से खुद को पूरी तरह दूर रखें, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को नष्ट करेंगे. हालांकि, दोपहर के बाद समय बदलेगा और आपके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में काफी सुधार होगा.

आर्थिक स्थिति:

धन संबंधी मामलों में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. कोई भी बड़ा वित्तीय निवेश करने से पहले गहराई से विचार कर लें. स्थायी संपत्ति (जैसे जमीन, मकान या वाहन खरीदना) से जुड़े किसी भी लेनदेन या काम को आज के दिन टाल देना ही आपके लिए सबसे उचित रहेगा.

प्रेम जीवन:

वैवाहिक जीवन में आज आपके और आपके जीवनसाथी के बीच बेहतरीन तालमेल बना रहेगा. दोनों के बीच प्रेम, विश्वास और समझदारी का बंधन मजबूत नजर आएगा.

लकी अंक: 4

लकी रंग: हरा

उपाय:

माता जी के स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति के लिए सुबह सूर्योदय के समय जल अर्पित करें तथा मन में नकारात्मक विचार आने पर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.

मिथुन राशिफल

पारिवारिक जीवन:

आज का दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से मिश्रित फल देने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत आठवें भाव में संचरण करेंगे, सुबह का समय शांति भरा रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद घर में किसी पुरानी या छोटी सी बात को लेकर विवाद का वातावरण बन सकता है. परिवार के सदस्यों से संयम से बात करें. इस दौरान अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

व्यापार और नौकरी:

जॉब और बिजनेस दोनों क्षेत्रों में आज आपको शुभ परिणाम मिलेंगे. व्यापारियों को अचानक धन लाभ हो सकता है और रुके हुए सौदे पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से प्रशंसा और किसी नई जिम्मेदारी के रूप में सहयोग प्राप्त होगा.

करियर और शिक्षा:

आज आप किसी खास और चुनौतीपूर्ण काम में सफलता हासिल करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. आपके विरोधी और षड्यंत्र करने वाले लोग भी आपसे पराजित होंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है. शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें. नेगेटिव विचार आपको हताशा और निराशा में धकेल सकते हैं, इसलिए खुद पर विश्वास बनाए रखें. माता जी की तबीयत का ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति:

भाग्य आज आपका पूरा साथ देगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. पुराने बकाये वसूल हो सकते हैं, जिससे आपका आर्थिक बोझ कम होगा.

प्रेम जीवन:

प्रेमी जोड़ों के लिए सुबह का समय काफी रोमांटिक रहेगा. हालांकि, शाम के समय घरेलू तनाव का असर आपके रिश्ते पर भी पड़ सकता है, इसलिए पार्टनर से बातचीत में प्यार और संयम बरतें.

लकी अंक: 8

लकी रंग: पीला

उपाय:

सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें. बुधवार को बुध ग्रह की शांति के लिए 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. घर में शांति बनाए रखने के लिए दोपहर बाद किसी भी बहस में शामिल न हों और माता जी के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें.

कर्क राशिफल

पारिवारिक जीवन:

सुबह के समय परिजनों के साथ किसी बात को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है. आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत सातवें भाव में संचरण करेंगे, गुस्से में कोई भी निर्णय लेने से बचें. हालांकि, दोपहर के बाद भाई-बहनों का पूरा सहयोग और स्नेह आपको मिलेगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा और मन की सारी चिंताएं दूर होंगी.

व्यापार और नौकरी:

कार्यक्षेत्र में आज आपका मन किसी अनसुलझी उलझन में घिरा रहेगा. इसके चलते कोई विशेष और महत्वपूर्ण काम करने में आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है. किसी निर्धारित योजना में आपको केवल कम सफलता ही हाथ लगेगी, इसलिए धैर्य रखें.

करियर और शिक्षा:

छात्रों को पढ़ाई में शुरुआती समय में एकाग्रता कम रहेगी. मन भटकेगा, लेकिन दोपहर बाद आपका समय अच्छा रहेगा. करियर से जुड़े फैसलों में अपने गुरुजनों या सीनियर्स की सलाह अवश्य लें.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन बेहतरीन है. आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. पहले की कोई अनचाही चिंता आपके मन से पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.

सिंह राशिफल

पारिवारिक जीवन:

परिवारजनों का पूर्ण सहयोग और साथ मिलेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत छठे भाव में संचरण करेंगे, घर का वातावरण अच्छा रहेगा, लेकिन आपके अंदर छिपी हुई क्रोध की भावना कभी-कभी बातचीत में तल्खी ला सकती है. परिवार के सदस्यों से संवाद स्थापित करते समय संयम बरतें और जहां जरूरी हो, वहां चुप रहना ही बेहतर रहेगा.

व्यापार और नौकरी:

कार्यक्षेत्र में आज आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा. आप हर प्रोजेक्ट को दृढ़ निर्णयशक्ति से निपटाएंगे. विशेषकर सरकारी कामों से जुड़े लोगों को आज बहुत लाभ होने की संभावना है. नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाएगी.

करियर और शिक्षा:

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. आपका आत्मविश्वास पढ़ाई में आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगा. करियर संबंधी कोई भी बड़ा निर्णय आज लेना फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आपकी सोच सकारात्मक और स्पष्ट है.

स्वास्थ्य:

शारीरिक तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है. बार-बार आने वाला क्रोध और चिड़चिड़ापन आपके ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) को प्रभावित कर सकता है. शांत रहने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति:

आज के दिन आपकी आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा. अनावश्यक और भावनात्मक खर्चों पर रोक लगाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा. बजट को संभालकर रखें, ताकि आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न न हो.

प्रेम जीवन:

प्रेम संबंधों में आज आपका व्यवहार थोड़ा रूखा हो सकता है. पार्टनर की बातों पर धैर्य से सुनें और क्रोध के कारण कोई ऐसा शब्द न बोल दें जो रिश्ते में दरार डाल दे. स्थिति को संभालने के लिए मौन रहना सबसे अच्छा उपाय है.

लकी अंक: 5

लकी रंग: हरा

उपाय:

क्रोध और तनाव को नियंत्रित रखने के लिए बुधवार को सुबह एक हरे रंग के कपड़े में सिंदूर लगाकर बांधकर किसी बरगद के पेड़ पर बांध दें. इससे मन शांत होगा और दिन अच्छा बीतेगा.

कन्या राशिफल

पारिवारिक जीवन:

आज पारिवारिक मोर्चे पर आपका मन कुछ अधिक इमोशनल रहेगा, आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत पंचम भाव में संचरण करेंगे, जिससे घर के माहौल पर असर पड़ सकता है. किसी बात को लेकर चर्चा या वाद-विवाद से दूर रहें. परिवारजनों के साथ उग्रतापूर्ण व्यवहार न करें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है.

व्यापार और नौकरी:

कार्यक्षेत्र में इमोशनल होकर कोई भी गलत निर्णय लेने से बचें. सुबह के समय कोई बड़ा फैसला टाल दें. दोपहर बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आएगा, जिससे आप अपने कामों में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे.

करियर और शिक्षा:

विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा. भावनात्मक उथल-पुथल से पढ़ाई में बाधा आ सकती है. करियर की दृष्टि से दोपहर बाद का समय शुभ है, आपकी मेहनत रंग लाएगी और समाज में आपकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

स्वास्थ्य:

मानसिक तनाव और अत्यधिक भावनात्मकता आज आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है. अपने अंदर के चिड़चिड़ापन को दूर करें. योगा और ध्यान का सहारा लें. आज हल्का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, ताकि आपका क्रोध काबू में रहे और आपका स्वास्थ्य बना रहे.

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक तौर पर दिन सामान्य रहेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा वित्तीय निवेश या लाभ के लालच में अनावश्यक खर्चा करने से बचें. इमोशनल होकर धन उधार देने का निर्णय भी गलत साबित हो सकता है. दोपहर बाद वित्तीय मामलों में स्पष्टता आएगी.

प्रेम जीवन:

प्रेम जीवन में आज आपकी संवेदनशीलता काफी अधिक रहेगी. छोटी-छोटी बातों पर अपने पार्टनर से वाद-विवाद करने या उग्रतापूर्ण व्यवहार करने से बचें. इमोशनल रिएक्शन देने से रिश्ते में दरार आ सकती है.

लकी अंक: आज का लकी अंक 6 है. इसका उपयोग लाभ के लिए करें.

लकी रंग: आज का लकी रंग हल्का गुलाबी है. इसे कपड़ों में इस्तेमाल करें.

उपाय:

सुबह स्नान के बाद थोड़े जल में गुलाब जल मिलाकर अपने ऊपर छिड़कें. इससे मन की अशांति दूर होगी. साथ ही "ॐ शांति शांति शांति:" का जाप करें.

पारिवारिक जीवन:

घर का माहौल शांत और सुखद रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत चौथे भाव में संचरण करेंगे सबसे खास बात यह है कि आज आपके पिता के साथ आपके संबंध बेहद सुमधुर और प्रगाढ़ रहेंगे. उनका साथ और आशीर्वाद आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, जिससे आपको जीवन में कई स्तरों पर लाभ मिलेगा. शाम को दोस्तों के साथ बिताया गया समय आपके मन को खुशी से भर देगा.

व्यापार और नौकरी:

व्यापार के क्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा की चारों ओर जमकर प्रशंसा होगी. आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफी लाभदायक साबित होंगे. नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन वरदान जैसा है. आपके अधिकारी और वरिष्ठ लोग आपके काम की लगन देखकर बेहद खुश होंगे, जिसके सीधे परिणामस्वरूप आपको पदोन्नति मिलने की पूरी संभावना है.

करियर और शिक्षा:

आत्मविश्वास के बल पर आज आप करियर से जुड़े हर लक्ष्य को हासिल करेंगे. छात्रों के लिए दिन बहुत अच्छा है. पढ़ाई में मन लगाने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे कठिन विषय भी आसान लगेंगे.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद आप किसी अनजानी उलझन या विचारों के चक्कर में फंस सकते हैं. इससे मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए योग और ध्यान से मन को शांत रखें.

आर्थिक स्थिति:

पदोन्नति और व्यापार में लाभ के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पिता जी की ओर से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं. आज आप अपनी बचत योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.

प्रेम जीवन:

आत्मविश्वास और आपकी बातचीत का अंदाज आज प्रेम जीवन को और मधुर बनाएगा. हालांकि, दोपहर बाद की उलझन का असर अपने पार्टनर पर न पड़ने दें, संवाद को स्पष्ट रखें.

लकी अंक: 4

लकी रंग: ग्रे

उपाय:

सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा पिता जी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद अवश्य लें.

वृश्चिक राशिफल

पारिवारिक जीवन:

पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत तीसरे भाव में संचरण करेंगे, विशेष रूप से पिता के साथ आपके संबंध काफी सुमधुर और प्रगाढ़ रहेंगे. उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको जीवन में बड़ा लाभ देगा. हालांकि, दोपहर के बाद कुछ समय के लिए किसी बात को लेकर आप थोड़ी उलझन में रह सकते हैं, लेकिन शाम को दोस्तों के साथ बिताया गया समय आपका मूड तुरंत फ्रेश कर देगा.

व्यापार और नौकरी:

व्यवसाय में आज आपकी प्रतिभा की जमकर प्रशंसा होगी. आपके द्वारा लिए गए फैसले सटीक और लाभदायक साबित होंगे. नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बेहद शानदार है. आपके अधिकारी आपके काम के तरीके और बेहतरीन परिणामों से काफी खुश होंगे, जिससे आपको पदोन्नति मिलने के रास्ते साफ होंगे.

धनु राशिफल

पारिवारिक जीवन:

आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से सुखद और संतोषजनक रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत दूसरे भाव में संचरण करेंगे परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और आपसी समझ बेहतर होगी. घर में किसी धार्मिक, सामाजिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा और घर का वातावरण भी सकारात्मक बना रहेगा.

व्यापार और नौकरी:

कार्यस्थल पर आज आपके लिए प्रगति के अच्छे संकेत हैं. विशेष रूप से दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई देंगी. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों की कार्यकुशलता और मेहनत की सराहना वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं.

करियर और शिक्षा:

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और लक्ष्य की ओर बढ़ने का उत्साह मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन क्रोध और मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है. गुस्से पर नियंत्रण रखने से मन शांत रहेगा और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी. सुबह की सैर, योग और ध्यान आपके लिए विशेष लाभकारी साबित हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. धार्मिक या शुभ कार्यों में धन खर्च होने की संभावना है, लेकिन आय के स्रोत मजबूत बने रहेंगे. पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लेने से भविष्य में फायदा होगा.

प्रेम जीवन:

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपका शांत और संयमित व्यवहार साथी को प्रभावित करेगा. पार्टनर के साथ घूमने-फिरने या समय बिताने का अवसर मिल सकता है, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे.

लकी अंक: 9

लकी रंग: ग्रे

उपाय:

सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश या भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर पीले फूल अर्पित करें. इससे दिन शुभ और मंगलमय रहेगा.

मकर राशिफल

पारिवारिक जीवन:

परिवार में तनाव का माहौल रह सकता है. आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत पहले भाव में संचरण करेंगे आपके स्वभाव में क्रोध और उग्रता रहेगी, इसलिए वाणी पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक होगा. छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ने से बचें. शाम के समय किसी धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है, जिससे मन को शांति मिलेगी और परिवार का वातावरण सकारात्मक होगा.

व्यापार और नौकरी:

कार्यक्षेत्र में शुरुआत चुनौतीपूर्ण रहेगी. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें, ऐसा करने से आपके बहुत से अटके हुए काम आसानी से बन जाएंगे. व्यापार में सौदों में जल्दबाजी न करें. हालांकि, दोपहर बाद परिस्थितियों में कुछ हलकेपन का अनुभव होगा और काम की रफ्तार बढ़ेगी.

करियर और शिक्षा:

छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. मन में भटकाव और नकारात्मकता पढ़ाई में बाधा डाल सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा अपनी दिनचर्या के साथ समझौता न करें.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य के विषय में आज बिल्कुल लापरवाह न रहें. संभलकर रहें, क्योंकि मौसमी बीमारियां आपको घेर सकती हैं. तनाव और क्रोध का सीधा असर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा, इसलिए योग और ध्यान करें.

आर्थिक स्थिति:

आज का दिन वित्तीय दृष्टि से सतर्क रहने का है. आकस्मिक व्यय के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, क्योंकि अचानक कोई बड़ा खर्चा आपकी बचत पर भारी पड़ सकता है. निवेश से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

प्रेम जीवन:

प्रेमी जोड़ों के लिए दिन सामान्य रहेगा. आपके तीखे स्वभाव और बोली से पार्टनर को ठेस पहुंच सकती है. रिश्ते में तालमेल बनाए रखने के लिए बातचीत में नम्रता अपनाएं.

लकी अंक: 7

लकी रंग: पर्पल

उपाय:

क्रोध और नकारात्मकता को दूर करने के लिए सुबह एक गिलास जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर पीएं और किसी मंदिर में दीपक जलाएं.

कुंभ राशिफल

पारिवारिक जीवन:

आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा संवेदनशील रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत द्वादश भाव में संचरण करेंगे दांपत्य जीवन में साधारण सी बातों पर भी तीखी बहस और विवाद हो सकता है. सांसारिक और घरेलू जिम्मेदारियों में आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा, जिससे परिवार के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं. आज बातचीत में संयम बरतना ही सबसे अच्छा उपाय रहेगा.

व्यापार और नौकरी:

कार्यस्थल पर आज नई योजनाओं या नए काम की शुरुआत से पूरी तरह बचें. व्यापारियों के लिए यह दिन सावधानी भरा रहेगा. विशेषकर अदालती या कानूनी कामकाज में बहुत संभलकर रहें. कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, वरना चपत लग सकती है.

करियर और शिक्षा:

छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता लगाने में भारी परेशानी होगी. मानसिक चिंता के कारण नए विषयों को सीखने से बचें. करियर के मोर्चे पर आज कोई बड़ा बदलाव या नया फैसला लेने का दिन नहीं है, बल्कि पुराने कामों की समीक्षा करना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य:

शारीरिक रूप से आज आपमें स्फूर्ति और ऊर्जा का भारी अभाव रहेगा. बिना वजह की थकान और कमजोरी महसूस होगी. साथ ही, अनिद्रा या अत्यधिक मानसिक चिंता आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है. आज शरीर को पूर्ण आराम दें.

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक रूप से आज का दिन स्थिर रहेगा, लेकिन नए निवेश या बड़े आर्थिक लेनदेन से दूरी बनाए रखें. कानूनी झंझटों में फंसने से धन की अनावश्यक बर्बादी हो सकती है, इसलिए खर्चों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें.

प्रेम जीवन:

प्रेमी जोड़ों के लिए भी आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. बात-बात पर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. किसी सामाजिक कार्यक्रम या पार्टी में जाने से बचें, क्योंकि वहां किसी से आपका विवाद हो सकता है, जिससे आपके रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है.

लकी अंक: 8

लकी रंग: ग्रे

उपाय:

आज का दिन मानसिक उथल-पुथल वाला है, इसलिए आध्यात्मिकता ही आपको असली शांति प्रदान करेगी. सुबह उठकर किसी शांत जगह बैठकर 15 मिनट ध्यान जरूर करें. भगवान की पूजा करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, इससे मन की नकारात्मकता दूर होगी.

मीन राशिफल

पारिवारिक जीवन:

परिवार में शांति बनाए रखना आज आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी. आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत एकादश भाव में संचरण करेंगे मैरिड कपल के बीच पुरानी या छोटी-मोटी बातों को लेकर तीखी नोक-झोंक या विवाद हो सकता है. गुस्से पर काबू रखकर ही आप घर का माहौल सुखद बना सकते हैं.

व्यापार और नौकरी:

काम की सफलता में आज अचानक विघ्न आएंगे. ऑफिस में आपके साथियों का रवैया ठंडा रहेगा और उनकी कोई मदद नहीं मिलेगी. नौकरी और व्यापार की अहम मीटिंग के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है. व्यवसाय में किसी भी नई भागीदारी के काम से संभलकर रहें.

करियर और शिक्षा:

कामकाजी लोगों को अपने करियर में आज रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. छात्र वर्ग को पढ़ाई में मन लगाने में कठिनाई होगी, लेकिन हार मानने के बजाय लगातार प्रयास करते रहें.

स्वास्थ्य:

मानसिक तनाव और चिंता का असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधे दिखेगा. सिरदर्द या चक्कर आ सकता है. साथ ही, वाहन आदि बहुत ध्यान से चलाएं, सड़क सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करें.

आर्थिक स्थिति:

आज के दिन धन लगाने या निकालने से पहले दो बार सोचें. किसी भी तरह के बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें, नहीं तो पैसे फंसने की नौबत आ सकती है.

प्रेम जीवन:

प्रेमी जोड़ों के बीच आज मनमुटाव हो सकता है. अपने पार्टनर की बातों को समझने की कोशिश करें और जिद से काम न लें, वरना रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं.

लकी अंक: 8

लकी रंग: हल्का नीला

उपाय:

सुबह घर से निकलते समय अपने माता-पिता के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें. इसके अलावा किसी मंदिर में जल अर्पित करें, इससे मन की अशांति और काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

Mithun Rashifal July 2026: मिथुन जुलाई राशिफल, 15 जुलाई के बाद संभलकर लें फैसले, सफलता या नई चुनौतियां देखें क्या है संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.