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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मWeekly Love Horoscope 27 April to 3 May 2026: सावधान! इस हफ्ते 3 राशियों के प्यार में आ सकती है दरार, मेष से मीन लव राशिफल

Weekly Love Horoscope 27 April to 3 May 2026: सावधान! इस हफ्ते 3 राशियों के प्यार में आ सकती है दरार, मेष से मीन लव राशिफल

Weekly Love Saptahik Rashifal 2026: सभी 12 राशियों के लिए इस सप्ताह प्यार में क्या नई शुरुआत या रोमांस होगा या पार्टनर के साथ गलतफहमी बढ़ेगी. पढ़ें 27 अप्रैल से 3 मई तक का साप्ताहिक लव राशिफल

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 27 Apr 2026 11:48 AM (IST)
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Weekly Love Horoscope 27 April to 3 May 2026: यह सप्ताह किन राशि को मिलेगा प्यार में धोखा तथा किन्हें होगी दोस्ती एवं किस राशि के लोगों को प्यार में मिलेगा रोमांस. इस सप्ताह आपके पार्टनर का व्योहार कैसा रहेगा , सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे उसके बाद कन्या और तुला में रहेंगे.

सप्ताह के अंतिम दिन वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे इन ग्रहों की स्थिति देखकर बताए कई यह सप्ताह आपका प्रेम सम्बन्ध कैसा रहेगा जाने ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से मीन राशि वाले के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा आपका प्रेम संबंध

मेष राशि

  • मेष राशि वाले के लिए यह सप्ताह प्रेम सम्बन्ध को लेकर संतुष्ट रहना पड़ेगा चंद्रमा आपके राशि की पंचम, छठे, सातवे तथा अंतिम दिन आठवें भाव में संचरण करेगे,पार्टनर के
  • साथ छोटी -छोटी बात को लेकर विवाद बनेगा लेकिन दोनों के सूझ बुझ से रिश्ते में जान डाल सकते है.
  • अपनी बात पार्टनर को शेयर करे.शादीशुदा लोगो के लिए यह सप्ताह शुकून भरा रहेगा.
  • पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगा लेकिन बिच -बिच में रोमांस बनेगा.सिंगल है प्रेम प्रसंग को लेकर जल्दबाजी नहीं करे.
  • द्वादश भाव में शनि और मंगल तथा सप्ताह के मध्य तक बुध रहेगे.
  • पार्टनर को किसी बात को दबाव नहीं दे विशेष तौर पर संवाद करते समय सावधानी बरते सप्ताह के अंत में प्रेम सम्बन्ध मधुर बनेगा ,रिश्ते में आनंद प्राप्त करेगे .
  • शुभ रंग -पिंक      
  • शुभ अंक 05       
  • शुभ दिन- मंगलवार ,शुक्रवार ,शनिवार  
  • उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करे .

वृषभ राशि

  • वृषभ राशि वाले को यह सप्ताह रिश्ते में मनमानी नहीं करे पार्टनर के बात को समझने का प्रयत्न करे.
  • चंद्रमा आपके राशि की चौथे ,पंचम, छठे तथा अंतिम दिन सातवे भाव में संचरण करेगे.
  • चंद्रमा आपके प्रेम सम्बन्ध को मजबूती करने का प्रयत्न करेगे रिश्ते में उर्जा तथा इमोशनल दोनों मेंटेन करेगे.
  • सप्ताह के सुरुआत में पार्टनर के साथ सोसल मिडिया पर समय व्यतित होगा साथ ही परिवार का सहयोग भी मिलेगा.हालांकि शनि मंगल बुध सप्ताह के मध्य तक छोटी -छोटी बात पर बहस करवाएंगे .इसलिए प्रयास करे संवाद ठीक तरीके से करे.
  • सिंगल लोग के लिए यह सप्ताह किसी समारोह में रिश्ता जुड़ेगा लेकिन नए पार्टनर के साथ कम्यूनिकेशन स्किल बेहतर रखे रिश्ता और मजबूत बनेगा,पहला भाव में शुक्र है वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेंगे.
  • पार्टनर के बर्थ डे पर गिफ्ट प्रदान करे.
  • शुभ रंग -सफेद       
  • शुभ अंक 03        
  • शुभ दिन- सोमवार ,शुक्रवार ,शनिवार  
  • उपाय - शुक्रवार को चीनी का दान करे .

मिथुन राशि

  • मिथुन राशि वाले के लिए यह सप्ताह लव लाइफ को लेकर उत्साहित रहेगे चंद्रमा आपके राशि के तीसरे चौथे पांचवे भाव तथा सप्ताह के अंतिम दिन छठे भाव में संचरण करेगे.
  • शुक्र द्वादश भाव में है प्रेम सम्बन्ध को लेकर उत्तेजित रहेगे,पार्टनर के साथ बात करने का प्रयास रहेगा,लेकिन कुछ ऐसी जरुरत के कार्य में संलग्न होने के कारण ज्यादा समय नही मिलेगा.
  • सप्ताह के मध्य से रिश्ता मजबूत बनेगा,रोमांस बढेगा बुध मेष राशि में गोचर करेगे रिश्ते में विश्वास की वृद्धि होगी,निर्णय सोच समझ कर ले सिंगल है.
  • मिडिया या किसी कम्युनिकेशन फिल्ड में कार्य कर रहे है नए कनेक्शन जुड़ सकते है.
  • लिविंग रिलेशन में है रिश्ते में चीटिंग या फ्लैटिंग से दूर रहे, रिश्ते में दुरी बन सकती है प्यार और रिश्ता को मजबूत करने के लिए सप्ताह के मध्य में पार्टनर के साथ डिनर पर जाने का प्लान करे .
  • शुभ रंग -लाल        
  • शुभ अंक 02         
  • शुभ दिन- सोमवार ,गुरुवार ,शुक्रवार  
  • उपाय - लक्ष्मी माता को गुलाब का फूल अर्पित करे .

कर्क राशि

  • कर्क राशि वाले को सप्ताह लव लाइफ में इमोशनल ग्रोथ का रहेगा.चंद्रमा आपके राशि की दुसरे तीसरे चौथे तथा अंतिम दिन पंचम भाव में संचरण करेगे,पार्टनर के साथ थोड़ी विवाद
  • बन सकता है रिश्ते को अच्छे डिसिप्लिन मेंटेन करने का चाहत रहेगी.प्रयास करे अपनी बात खुलकर पार्टनर के साथ शेयर करे रिश्ते का बॉडिंग दूर करे लव लाइफ में इमोशनल
  • कनेक्शन गहरा होगा, एकादश भाव में शुक्र है अपनी भावना को दबाने का प्रयास नहीं करे सप्ताह के मध्य से लम्बी दुरी पर जाने का प्लान बनेगा.सिंगल है अपनी मनोबल को दबाए
  • नहीं, पुराने मित्र फिर से जुड़ सकते है.शनि और मंगल नवम भाव में है लिविंग रिलेशन में है पार्टनर के साथ संवाद ठीक तरीके से करे, रिश्ता को मजबूत करने हेतु पार्टनर को गिफ्ट प्रदान करे रिश्ते में उर्जा की वृद्धि होगी .
  • शुभ रंग -सफेद        
  • शुभ अंक 6         
  • शुभ दिन- मंगलवार ,गुरुवार ,शुक्रवार  
  • उपाय - माता के मंदिर में नारियल का प्रसाद चढ़ाए .

सिंह राशि

  • सिंह राशि वाले को यह सप्ताह लव लाइफ में कान्फिडेंस  इम्प्रूव होगा इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि की पहले दुसरे तीसरे तथा अंतिम दिन चौथे भाव में संचरण करेगे.
  • लव लाइफ में एक दुसरे को ध्यान रखेगे अपनी विचार बैठकर साझा करे,बात करने से अपने अन्दर गुड फिलिंग महसूस करेगे,साथ ही पार्टनर भी आपसे कांफ्टेबल फिलिंग कर सकती है.
  • सप्ताह के मध्य में पार्टनर ओपन सपोर्ट करेगी, शुक्र दशम भाव में है रोमांस तथा एक्साइमेंट दोनों बनेगा,सिंगल है.
  • ऑफिस में कार्य कर रहे है किसी के साथ गहरी नजदीकी रिश्ता बढेगा वह रिश्ता प्रेम सम्बन्ध में बदल जायेगा,अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखे.
  • इगो पर नियंत्रण रखे बुध मेष राशि में गोचर करेगे संवाद करते समय वाणी पर नियंत्रण रखे. सप्ताह के अंतिम दिन लव लाइफ में विवाद बन सकता है .
  • शुभ रंग -गुलाबी        
  • शुभ अंक 9          
  • शुभ दिन- सोमवार ,बुधवार ,गुरुवार    
  • उपाय - उगते हुए सूर्य को जल दे.

कन्या राशि

  • कन्या राशि वाले लव लाइफ में हैप्पी रहेगे चंद्रमा आपके राशि की द्वादश, पहला, दूसरा तथा अंतिम दिन तीसरे भाव में संचरण करेगे.
  • लव लाइफ में प्रसन्न रहेगे आपके अन्दर उर्जा तथा उत्साह में वृद्धि होगी लेकिन सप्ताह के शुरुआत में रिश्ते में विवाद बनेगा रिश्ते में समाजस्य  के कारण विवाद को हल कर सकते हैं तथा आसान बनेगा.
  • आकर्षण शक्ति स्ट्रोंग बनेगा.लेकिन जरुरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करे अपनी मन की बात खुलकर करे रिश्ते को मजबूत करने का कोशिश करे.
  • सप्ताह के मध्य से लव लाइफ और खुशबूदार होगा बुध आपके राशि की आठवें भाव में संचरण करेगे.
  • वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी बनेगी, कम्युनिकेशन स्किल में गैप बनेगा रिश्ते में कन्फ्यूजन नहीं रखे.
  • पार्टनर के साथ खास प्लान करे जिसे मन प्रसन्न रहेगा.लिविंग रिलेशन में है यह सप्ताह प्रसन्न रहेगे.
  • शुभ रंग - संतरी         
  • शुभ अंक 8          
  • शुभ दिन- सोमवार ,गुरुवार ,शुक्रवार     
  • उपाय - हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाए.

तुला राशि

  • तुला राशि वाले यह सप्ताह लव लाइफ से ज्यादा सोसल लाइफ में समय देंगे चंद्रमा आपके राशि की ,एकादश ,द्वादश ,पहला तथा अंतिम दिन दुसरे भाव में रहेगे.
  • कार्य को लेकर परेशान परेशान रहेगे.पार्टनर आपको समय नहीं देंगे लेकिन इससे आपके रिश्ते में कोई खास असर नहीं पड़ेगा.
  • सोसल मिडिया में ज्यादा समय व्यतित होगा.सप्ताह के मध्य से पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनेगा लेकिन शादी शुदा व्यक्ति पत्नी से बात करते समय लेंग्वेज का प्रयोग सोच समझ करे.
  • सप्ताह के अंत में रोमांस और केयर दोनों बढेगा सिंगल है नए रिश्ते बनेगे जो धीरे - धीरे मजबूत बनेगा.
  • सोसल लाइफ और मजबूत बनेगा लिविंग रिलेशन में है अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करे रिश्ते में आनद प्राप्त करेगे दोनों में बैलेंस मेंटेन रहेगा .
  • शुभ रंग - भूरा          
  • शुभ अंक 1          
  • शुभ दिन- सोमवार ,गुरुवार,शुक्रवार     
  • उपाय - हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाए.

वृश्चिक राशि

  • वृश्चिक राशि वाले के लिए यह सप्ताह लव लाइफ में डीप फोकस रहेगा.चंद्रमा आपके राशि के दशम,एकादश द्वादश भाव में तथा सप्ताह के अंतिम दिन पहले भाव में संचरण करेगे.
  • रिश्ते में विवाद बनेगा लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस लेवल high होने के कारण रिश्ता को सरल बनायेगे.
  • पारिवारिक जिम्मेदारी बढेगी फिर भी रिश्ते में उर्जा बनेगी,पार्टनरशिप में सहयोग में वृद्धि होगी रिश्ते में विश्वास तथा निर्णय क्षमता मजबूत रखे.
  • शुक्र सातवें भाव में है वैवाहिक जीवन में रोमांस की वृद्धि होगी रिश्ते में प्रसन्न रहेंगे.
  • सोसल मिडिया के द्वारा पुराने मित्र के साथ संवाद हो सकती है सप्ताह के अंत में रिश्ते को ट्रांसपरेंट रखे.
  • खुलकर लव लाइफ में आनंद प्राप्त करे .सिंगल के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा नए रिश्ते बनेगे .
  • शुभ रंग - पिला          
  • शुभ अंक 8           
  • शुभ दिन- सोमवार ,बुधवार ,शुक्रवार     
  • उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करे .

धनु राशि

  • धनु राशि वाले को यह सप्ताह लव लाइफ में एनर्जी तथा रोमांस दोनों प्राप्त होंगे चंद्रमा आपके राशि के नवम ,दशम, एकादश तथा सप्ताह के अंतिम दिन द्वादश भाव में संचरण करेगे.
  • लव लाइफ मे विश्वास की वृद्धि होगी,पार्टनर के साथ रिश्ता में गहराई बढेगी पहले से रिश्ते में वात-विवाद बना हुआ था वह दूर होगा.
  • प्रयास करे छोटे -छोटे बात पर विवाद से बचने के लिए सिंगल है सार्वजानिक स्थान या कालेज में किसी के साथ नजदीकिया बढेगी.
  • अपनी लव लाइफ में खुलकर आनद प्राप्त करे, सप्ताह के अंत में पार्टनर के साथ  छोटी यात्रा का प्लान करे तथा साथ बैठकर खाना या नाश्ता करने का प्लान करे.
  • लिविंग रिलेशन में है शुक्र छठे भाव में है पार्टनर को समय दे रिश्ता और मजबूत बनेगा .
  • शुभ रंग - पिला          
  • शुभ अंक 3            
  • शुभ दिन- सोमवार ,बुधवार ,शुक्रवार     
  • उपाय - लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई का भोग लगाए.

मकर राशि

  • मकर राशि वाले को यह सप्ताह लव लाइफ में इंजॉय करेगे इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि की अष्टम,नवम, दशम तथा सप्ताह के अंतिम दिन एकादश भाव में रहेगे.
  • लव लाइफ में प्रसन्न रहेगे पंचम भाव में शुक्र है रिश्ते को लेकर चिंता दूर होगी एक दुसरे के ऊपर भरोसा बढेगा, रिश्ते में सहज महसूस करेगे.
  • सप्ताह के दुसरे दिन पारिवारिक बात को लेकर विवाद बनेगा.एक दुसरे पर आरोप लगायेगे .
  • सप्ताह के मध्य में बुध चौथे भाव में संचरण करेगे पार्टनर के बात को अहमियत दे.
  • पार्टनर को समय दे कार्य के लोड के कारण पार्टनर के बात को इग्नोर नहीं करे.
  • सिंगल है अगर किसी को पसंद कर रहे है उन्हें परपोज करे रिजल्ट आपके फेबर में आएगा पार्टनर को आपके प्रति विश्वास भी बढेगा उनके जन्मदिन पर गिफ्ट दे रिश्ता और मजबूत बनेगा.
  • शुभ रंग - फिरोजा          
  • शुभ अंक 6             
  • शुभ दिन- ,बुधवार ,शुक्रवार शनिवार    
  • उपाय - जरूरतमंद लोग को भोजन कराए.

कुम्भ राशि

  • कुम्भ राशि वाले को यह सप्ताह लव लाइफ में यूनिक सोच बनेगी चंद्रमा आपके राशि की सप्तम अष्टम ,नवम तथा सप्ताह के अंतिम दिन दशम भाव में संचरण करेगे.
  • लव लाइफ में नए आइडिया आयेगे लेकिन रिश्ते में ज्यादा लापरवाही भी ठीक नहीं होगा.पार्टनर के प्लान को अच्छी तरह समझे किसी तरह के जल्दबाजी से दूर रहे, सप्ताह के मध्य से लव लाइफ
  • में जो स्पेस बना हुआ था वह ठीक होगा लेकिन सप्ताह के मध्य में बुध तीसरे भाव में गोचर करेगे.कम्युनिकेशन स्किल पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा.सिंगल के लिए यह सप्ताह
  • अनुकूल रहेगा नए -नए मित्र बनेगे उनके साथ फ़ोन पर बात करे तथा उन्हें समय दे ,पार्टनर के तरफ से आपको गिफ्ट मिल सकता है.
  • शुभ अंक 7             
  • शुभ दिन- सोमवार ,गुरुवार शनिवार   
  • उपाय - शनि देव का पूजन करे तथा काला तील का दान करे .

मीन राशि

  • मीन राशि वाले को यह सप्ताह लव लाइफ में परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर आएगा चंद्रमा आपकी राशि की छठे सातवे आठवें तथा सप्ताह के अंतिम दिन नवम भाव में संचरण करेगे.
  • सप्ताह के शुरुआत में पार्टनर के साथ पुरानी बात को लेकर विवाद बन सकता है लेकिन गहरी बात चित के द्वारा रिश्ते को अच्छा मुकाम दे सकते है.
  • किसी दुसरे के कहे -सुनी बात पर ध्यान नहीं दे,सप्ताह के मध्य से लव लाइफ में मजबूत बनेगा आपके द्वारा किए गए रोमांटिक बात से पार्टनर मुग्ध रहेगे.
  • आपके प्रति गहरी सोच बनेगा एक दुसरे के नजदीक रहने का प्लान करेगे.सिंगल है किसी के प्रति आपका नजदीकी बढेगी.
  • आपके फिलिंग को बेहतर ढंग से समझेंगे,इस सप्ताह पार्टनर को खुश करने के लिए पार्टनर के बर्थडे पर पिंक कलर का सूट सरप्राई गिफ्ट दे .

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 27 Apr 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Love Rashifal 2026 Weekly Love Horoscope 2026 Prem Rashifal 2026 Love Astrology 2026

Frequently Asked Questions

सिंह राशि वालों के प्रेम संबंधों में इस सप्ताह क्या खास रहेगा?

सिंह राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक-दूसरे के साथ विचार साझा करने से सुखद अनुभूति होगी। सप्ताह के अंत में वाणी पर नियंत्रण रखें।

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