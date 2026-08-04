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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan Kalashtami 2026: सावन की कालाष्टमी क्यों है खास, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का अवसर न छोड़े, नोट करें डेट

Sawan Kalashtami 2026: सावन की कालाष्टमी क्यों है खास, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का अवसर न छोड़े, नोट करें डेट

Sawan Kalashtami 2026: सावन की कालाष्टमी 5 अगस्त 2026 को है. इस दिन शत्रु-तंत्र बाधा, कानूनी मामलों से छुटकारा पाने के लिए काल भैरव की पूजा अचूक है. किस मुहूर्त में और कैसे करें कालभैरव का पूजन देखें,

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 04 Aug 2026 05:32 PM (IST)
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Sawan Kalashtami 2026: सावन की कालाष्टमी 5 अगस्त 2026 को है. सावन में शिव जी और उनके समस्त स्वरूप की पूजा का खास महत्व है. ये दिन शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव की पूजा के लिए बहुत खास है. रुद्रयामल तंत्र और कालिका पुराण में काल भैरव की उपासना को भय, शत्रु, नकारात्मक शक्तियों और अकाल मृत्यु के भय से रक्षा करने वाली बताया गया है.

जो लोग कानूनी मामलों, विरोधियों, तंत्र बाधाओं से परेशान हैं उन्हें सावन में शिव जी के काल भैरव रूप की पूजा करनी चाहिए. कालाष्टमी पर क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, कैसे करें भैरव बाबा की पूजा और नियम  जरुर ध्यान दें.

सावन कालाष्टमी 2026 मुहूर्त

सावन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 5 अगस्त 2026 को रात 08.42 पर शुरू होगी और अगले दिन 6 अगस्त 2026 को शाम 6.52 पर समाप्त होगी. काल भैरव की पूजा वैसे तो निशिता काल मुहूर्त में श्रेष्ठ होती है (तांत्रिक पूजा) लेकिन गृहस्थ जीवन वाले सुबह के समय पूजन करें.

  • काल भैरव पूजा मुहूर्त - सुबह  09.06 - दोपहर 2.08

शिव ने क्यों लिया काल भैरव स्वरूप

शिव पुराण के अनुसार भगवान काल भैरव, भगवान शिव के उग्र एवं रक्षक स्वरूप हैं. कथा के अनुसार जब ब्रह्माजी के अहंकार का नाश करना आवश्यक हुआ, तब भगवान शिव के तेज से काल भैरव प्रकट हुए. उन्होंने ब्रह्मा का पाँचवाँ सिर अलग किया और धर्म की स्थापना की. इसी कारण उन्हें दंडनायक और धर्म के रक्षक कहा गया है.

काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं

  • काल भैरव की पूजा में काले तिल का विशेष महत्व है. शिवलिंग पर काले तिल अर्पित कर ॐ कालभैरवाय नमः मंत्र का जप करें.
  • शमी के पत्ते अर्पित करना भी शुभ माना जाता है. इससे ग्रह दोष और शत्रु बाधा शांत होने की मान्यता है.

गृहस्थ व्यक्ति इस विधि से करें पूजा

शिव पुराण में काल भैरव को शिव के उग्र स्वरूप के रूप में दर्शाया गया है लेकिन काल भैरव केवल तांत्रिक साधना के देवता ही नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और भक्तों की रक्षा करने वाले देव भी हैं. ऐसे में गृहस्थ जीवन वाले इस विधि से उनकी पूजा करें

  • कालाष्टमी पर स्नान करके स्वच्छ या हल्के रंग के कपड़े पहनें
  • काल भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
  • काले तिल, नारियल, उड़द, पुष्प और मौसमी फल अर्पित करें. जलेबी या इमरती का भोग लगाएं.
  • कालभैरव अष्टक का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है. अपनी कामना बोलें और फिर काले कुत्ते को भोजन खिलाएं.

FAQ 1. क्या कालाष्टमी पर सिर्फ काल भैरव मंदिर में ही पूजा करनी चाहिए?

नहीं. यदि आपके आसपास काल भैरव मंदिर नहीं है, तो घर में भगवान शिव के साथ काल भैरव का चित्र या प्रतिमा स्थापित कर पूजा कर सकते हैं. शिवलिंग का जलाभिषेक कर "ॐ कालभैरवाय नमः" मंत्र का जप करना भी शुभ माना जाता है.

FAQ 2. काल भैरव की पूजा से किन लोगों को विशेष लाभ मिलने की मान्यता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो लोग कोर्ट-कचहरी के मामलों, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, बार-बार दुर्घटना, भय या मानसिक तनाव से परेशान हैं, उन्हें कालाष्टमी पर श्रद्धापूर्वक काल भैरव की पूजा करनी चाहिए. इससे नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा और बाधाओं में कमी आने की मान्यता है.

FAQ 3. क्या कालाष्टमी पर काले कुत्ते को भोजन कराना जरूरी है?

काला कुत्ता काल भैरव का वाहन माना जाता है. इसलिए कालाष्टमी पर काले कुत्ते को रोटी, दूध, बिस्कुट या मीठा भोजन खिलाना शुभ माना जाता है. हालांकि, यदि ऐसा संभव न हो तो केवल श्रद्धा से पूजा करने पर भी पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है.

FAQ 4. कालाष्टमी पर कौन-सी एक चीज अर्पित करने से काल भैरव जल्दी प्रसन्न होते हैं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, काल भैरव को सरसों के तेल का दीपक, काले तिल और जलेबी या इमरती का भोग अत्यंत प्रिय माना जाता है. इनका श्रद्धापूर्वक अर्पण कर कालभैरव अष्टक का पाठ करने से विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 04 Aug 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
Kaal Bhairav Kalashtami 2026 Sawan 2026
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