Rashifal 5 August 2026: बुध का कर्क में गोचर, इन 5 राशियों की जेब पर पड़ेगा असर, मेष से मीन तक राशिफल देंखें
Rashifal 5 August 2026: आज 5 अगस्त का राशिफल, जानिए पंचांग व ग्रह-गोचर के अनुसार मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल. पढ़ें, करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन के सटीक उपाय और शुभ अंक.
Rashifal 5 August 2026: आज 05अगस्त 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्णपक्ष सप्तमी तिथि सन्धा 05 बजकर 23 मिनट तक रहेगा,उपरांत अष्टमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रह की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल और बुध मिथुन राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य कर्क राशि में केतु सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि मे संचरण करेगे,चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेगे.
आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आएगा. पारिवारिक मोर्चे पर दिन बेहद शुभ रहेगा. परिवार में किसी शुभ समाचार के मिलने से घर के वातावरण में खुशी का माहौल रहेगा. सभी सदस्यों के चेहरों पर मुस्कान दिखेगी और आपसी प्रेम व सद्भाव में भी इजाफा होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी लगातार की गई मेहनत आज रंग लाएगी. आपके काम की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशंसा की जाएगी और वे आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे. नौकरी में पदोन्नति या कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. व्यापार में आज भारी लाभ होगा और नए ग्राहकों से संपर्क बनने पर आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं या उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं. आपका फोकस बेहतरीन रहेगा, जिससे करियर की दिशा में आगे बढ़ना आसान हो जाएगा.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पहले से चल रही कोई छोटी-मोटी शारीरिक परेशानी दूर हो सकती है. आपके अंदर ऊर्जा और जोश का स्तर काफी उच्च रहेगा, जिससे आप पूरे दिन एक्टिव महसूस करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार और नौकरी में आ रहे लाभ के कारण आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. धन लाभ के योग बन रहे हैं और आप अपनी बचत बढ़ाने में भी सफल रहेंगे. वित्तीय मामलों में लिए गए फैसले आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा है. आपके और आपके पार्टनर के बीच विश्वास बढ़ेगा. रिश्ते में नजदीकियां आएंगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: सुबह उठकर किसी ब्राह्मण को हरे रंग की वस्तु या फल दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी.
वृषभ
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा. व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपको परिवार के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर पर कोई छोटा-मोटा शुभ कार्य हो सकता है, जिसमें सभी सदस्यों का साथ बंटेगा और मन में खुशी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ है. कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, जो आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे. वहीं, व्यापारियों के लिए व्यापार के विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में इस समय लाभ मिलने की बहुत अच्छी संभावना है. लंबे समय से अटका हुआ धन अचानक वापस आ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक नींव काफी मजबूत होगी. इस अवधि में आपकी बचत भी बढ़ेगी और आर्थिक तंगी से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. छात्रों को उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है. नई तकनीकी या व्यावसायिक स्किल्स सीखने का यह सही समय है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. विवाहित जातकों को अपने जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. आपके रिश्ते में आपसी समझ और विश्वास और गहरा होगा. प्रेमी जोड़ों के लिए अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का यह उत्तम समय है. एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लापरवाही बिल्कुल न करें. खान-पान में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है. बाहर का जंक फूड और तली-भुनी चीजों से परहेज करें. नियमित योग और प्राणायाम से मानसिक शांति बनी रहेगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हलवा का दान करें. घर के मंदिर में नियमित रूप से दीपक और धूप जलाएं. इससे आर्थिक लाभ में तेजी आएगी और पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी. सुबह उठने के बाद अपने हाथों का चेहरे पर प्रभाव डालना शुभ रहेगा.
मिथुन
- पारिवारिक जीवन: परिवार का वातावरण बेहद हर्षित और शांतिपूर्ण रहेगा. घर में चल रही किसी भी अनबन या मनमुटाव का अंत होगा और सदस्यों के बीच प्रेम भावना कायम रहेगी. परिवार के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद और सहयोग आपको लगातार मिलेगा, जिससे मन में एक अलग ही आत्मविश्वास बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: आपकी बुद्धिमत्ता और वाणी आपको कार्यक्षेत्र में नई सफलता दिलाएगी. नौकरी में आपकी योजनाओं की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जमकर प्रशंसा होगी. व्यापारियों को नए अनुबंध और बड़ी डील्स मिल सकती हैं, जिससे बाजार में आपकी पकड़ मजबूत होगी.
- करियर और शिक्षा: उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. आपका ध्यान पूरी तरह से एकाग्र रहेगा और पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी. करियर से जुड़े आपके सभी प्रयासों में सफलता मिलेगी.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य पूरी तरह अच्छा रहेगा. शरीर में ऊर्जा और जोश का स्तम्भ अधिक होगा, जिससे दैनिक कार्य आसानी से पूरे होंगे. मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी, बस अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरी या व्यापार से आय में वृद्धि होगी. पुराने फंसे हुए पैसे वापस आ सकते हैं. आप अपनी बचत बढ़ाने में भी सफल रहेंगे और आर्थिक तंगी से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में नई मधुरता आएगी. आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में एक नई गहराई आएगी. अगर आप किसी को दिल की बात बताने का सोच रहे हैं, तो समय बिल्कुल उत्तम है. दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: केसरिया
- उपाय: सुबह उठकर शुद्ध जल में थोड़ा लाल चंदन या कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का 5 बार जाप करें. इस उपाय से बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में सफलता के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.
कर्क
- पारिवारिक जीवन: इस दौरान परिवार का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा. घर का वातावरण सकारात्मक और शांतिपूर्ण रहेगा. बड़ों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक साबित होगा. आपके और आपके जीवनसाथी के बीच के संबंध अत्यंत मधुर, प्रेमपूर्ण और समझदारी भरे रहेंगे, जिससे आपको घर से ही अपार मानसिक शांति मिलेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां और जिम्मेदारियां आ सकती हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपकी समझदारी, निर्णय क्षमता और अनुभव से सभी कठिन कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे. सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाए रखें. व्यापारियों को संयम से रणनीति बनाने की सलाह है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. भटकाव से दूर रहें. करियर के क्षेत्र में आपकी लगातार मेहनत रंग लाएगी, हालांकि बड़ी तरक्की या प्रमोशन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है. अनावश्यक और भावनात्मक खर्चों से बचना अनिवार्य होगा. किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश सोच-समझकर ही करें. किसी के बहकावे में आकर जोखिम भरी योजनाओं में पैसा लगाने से परहेज करें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए समय अच्छा है. आपसी समझ, विश्वास और प्रेम में गहराई आएगी. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. अहंकार को साइड में रखकर रोमांटिक और अच्छा समय व्यतीत करें.
- स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. तनाव, चिंता और गुस्से से खुद को दूर रखें, क्योंकि यह आपकी शारीरिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. संतुलित भोजन लें और नियमित योग तथा प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: हल्का नीला
- उपाय: प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक लोटे जल में थोड़ा सिंदूर मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें. इसके बाद 'ऊं शांतिकराय नमः' का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.
सिंह
- पारिवारिक जीवन: इस दौरान आपका पारिवारिक जीवन अत्यंत शुभ और फलदायी रहने वाला है. परिवार में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपके साथ रहेगा. पारिवारिक वातावरण हर्षोल्लास और शांति से भरा रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी के क्षेत्र में आपकी पिछली मेहनत अब रंग लाएगी. नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की प्रबल संभावना है. यदि आप व्यापार करते हैं, तो इस अवधि में व्यापार में अच्छा लाभ होगा और लंबित पड़े काम पूरे होंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है. करियर के नए अवसर खुलेंगे, जिससे समाज में आपकी समग्र प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य इस दौरान काफी अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर उच्च बना रहेगा. हालांकि, अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और योग व व्यायाम को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाकर इस स्वास्थ्य लाभ को बनाए रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत मजबूत रहने वाला है. फंसे हुए धन की वापसी हो सकती है. आपकी बचत बढ़ेगी और निवेश से भी शुभ परिणाम मिलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और तंगी दूर होगी.
- प्रेम जीवन: आपका प्रेम जीवन सुखद और रोमांटिक रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल, प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए भी इस दौरान अपना आदर्श जीवनसाथी मिलने के योग प्रबल बन रहे हैं.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: लाल
- उपाय: प्रतिदिन सुबह जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें. शनिवार के दिन गरीबों या जरूरतमंदों में काले वस्त्र या उड़द की दाल का दान करें, इससे करियर की बाधाएं दूर होंगी.
कन्या
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहेगा. घर के वातावरण में प्रसन्नता और सकारात्मकता का संचार रहेगा. परिजनों के साथ आपके संबंध मधुर और मजबूत होंगे. परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे मन में अपार शांति बनी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य अब तेजी से पूरे होंगे. कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. व्यापार में लाभ की स्थिति बन रही है.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत शुभ है. जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें अपनी कड़ी मेहनत के अनुरूप पढ़ाई में अच्छे और शानदार परिणाम प्राप्त होंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से सामान्य और चुस्त-दुरुस्त रहेगा. कोई बड़ी शारीरिक परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी. बस अपनी दिनचर्या और खान-पान का ध्यान रखकर इस फिटनेस को बरकरार रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार में आ रहे लाभ के साथ-साथ आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. इससे आपकी पैसों की बचत अचानक बढ़ जाएगी और आर्थिक तंगी पूरी तरह से दूर होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए समय अनुकूल रहेगा. प्रेमी जोड़ों के बीच प्यार और समझ और गहराएगी. दिल की बात अपने पार्टनर के सामने रखने का यह सही समय है, रिश्तों में मधुरता आएगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: क्रीम
- उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें. घर के मंदिर में दीपक जलाकर अपने इष्ट देवता का ध्यान करें. काम से घर लौटने के बाद अपने हाथ-पैर अच्छी तरह धो लें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आपको अपनी मेहनत का शीघ्र फल मिलेगा.
तुला
- पारिवारिक जीवन: इस समय आपका पारिवारिक जीवन बेहद सुखद और शांतिपूर्ण रहने वाला है. घर का वातावरण पूरी तरह सकारात्मक बना रहेगा. आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ फुर्सत के पल बिताएंगे और किसी धार्मिक या मनोरंजक कार्यक्रम में साथ मिलकर हिस्सा ले सकते हैं, जिससे आपसी प्रेम और आत्मीयता में और वृद्धि होगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में यह समय बेहद शुभ रहने वाला है. यदि आप किसी साझेदारी (पार्टनरशिप) में कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और नए अवसर प्राप्त होंगे, जो भविष्य के लिए लाभदायक साबित होंगे.
- करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज से आपकी प्रगति जारी रहेगी. इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति या सीनियर की सलाह आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी, इसलिए उनकी बातों पर गौर करें. शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य इस दौरान बेहद अच्छा रहेगा. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे. बस अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें और संतुलित आहार लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके अनुकूल है. नौकरी और व्यापार में आ रहे नए अवसरों से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी. पुराने फंसे हुए पैसे वापस आने की भी संभावना है.
- प्रेम जीवन: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपकी समझदारी और प्रेम गहरा होगा. प्रेमी-प्रेमिका के लिए भी यह समय रोमांटिक और खुशहाल रहेगा.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: प्रतिदिन सुबह किसी अनुभवी या बुजुर्ग व्यक्ति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें, इससे आपके सभी लंबित कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे.
वृश्चिक
- पारिवारिक जीवन: परिवार का पूर्ण सहयोग आपको इस दौरान मिलेगा. घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. आपके और परिवार के सदस्यों के बीच समझदारी बढ़ेगी, जिससे पुरानी किसी भी अनबन दूर हो सकती है. घर पर खुशहाली का माहौल बना रहेगा और साथ मिलकर कोई शुभ कार्य करने की संभावना भी बन रही है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, जिन्हें आप अपनी बुद्धिमत्ता से काम में ले सकते हैं. नौकरी के क्षेत्र में भी आपको कठिन कार्यों में सफलता मिलेगी. आपकी मेहनत और लगन को आपके वरिष्ठ अधिकारी पहचानेंगे, जिससे पदोन्नति के रास्ते भी खुल सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय अध्ययन में एकाग्रता बढ़ाने के लिए उत्तम है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं. करियर की दृष्टि से आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहेंगे. आपका आत्मविश्वास आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा और गुरुजनों का सहारा भी मिलेगा.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य इस समय सामान्य रहेगा. हालांकि, किसी भी तरह की लापरवाही से बचना आवश्यक है. अपनी दिनचर्या का पालन करें और योग या हल्की व्यायाम को अपनी रूटीन में शामिल करें, ताकि आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आपको लाभ होगा. अचानक धन प्राप्ति के योग भी हैं, लेकिन साथ ही खर्चों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक होगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य के लिए कुछ बचत अवश्य करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा. अगर आप किसी को चाहते हैं, तो उन्हें अपनी भावनाओं को समझने में आसानी होगी. विवाहित जीवन में भी तालमेल और प्रेम का माहौल बना रहेगा.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: कत्था
- उपाय: प्रतिदिन सुबह भगवान को दीपक और धूप अर्पित करें. साथ ही, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरा कपड़ा दान करें, इससे आपके कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा.
धनु
- पारिवारिक जीवन: इस समय आपके भाग्य पूरा साथ देगा, जिसका सकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवन पर स्पष्ट रूप से दिखेगा. परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. सभी सदस्य आपसी सद्भाव और प्रेम से रहेंगे. घर पर किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कान रहेगी. परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में उन्नति के योग बन रहे हैं. व्यवसायियों को लंबे समय से अटकी हुई डील फाइनल होने का फायदा मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को उनकी मेहनत के अनुरूप पदोन्नति और सम्मान की प्राप्ति होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत अनुकूल रहेगा. जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने परिश्रम के अनुसार शानदार परिणाम मिलेंगे. आपका ध्यान एकाग्र रहेगा और करियर की नई दिशाएं खुलेंगी.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर आप बिल्कुल फिट महसूस करेंगे. ऊर्जा का स्तर उच्च रहने से आप अपने दैनिक कार्यों में उत्साह से भाग ले पाएंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे. आपकी आय में वृद्धि होगी और पुराने बकाये भी वापस आ सकते हैं. इस अवधि में आप धन संचय करने में भी सफल रहेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह समय मधुर रहेगा. जीवनसाथी या प्रेमी/प्रेमिका के साथ आपके संबंधों में और गहराई आएगी. रोमांटिक मूड बना रहेगा और आपसी समझ बढ़ेगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: केसरिया
- उपाय: धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, इसलिए प्रतिदिन सुबह तुलसी के पौधे में जल अवश्य डालें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र या मिठाई का दान करें. इससे आपकी उन्नति की गति और तेज होगी.
मकर
- पारिवारिक जीवन: इस दौरान आपके घर में सुख-शांति का वातावरण कायम रहेगा. परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी सद्भाव और प्रेम बढ़ेगा. माता-पिता का आशीर्वाद और उनका स्नेह आपको मानसिक शक्ति प्रदान करेगा. घर पर कोई शुभ कार्य या आयोजन हो सकता है, जिससे खुशहाली और बढ़ेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत, लगन और अनुशासन को देखकर सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा. व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और अटके हुए काम पूरे होंगे, जिससे व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा.
- करियर और शिक्षा: जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है. आपका ध्यान एकाग्र रहेगा. करियर के मोर्चे पर नई अवसरों के दरवाजे खुलेंगे.
- स्वास्थ्य: आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस समय बेहतरीन रहेगा. शरीर में ऊर्जा और उत्साह का संचार बना रहेगा. फिर भी, अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखें और संतुलित आहार का सेवन करें, ताकि यह अच्छा समय और भी लंबे समय तक बना रहे.
- आर्थिक स्थिति: नौकरी और व्यापार से जुड़ी आय में अच्छी वृद्धि होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से मजबूत होगी. पुराने कर्जों से छुटकारा मिलेगा और बैंक बैलेंस में भी इजाफा होगा. आप अपनी संपत्ति से जुड़ी योजनाओं पर भी विचार कर सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह समय बहुत ही मधुर रहने वाला है. आपका जीवनसाथी आपके हर कदम पर पूर्ण सहयोग देगा. दोनों के बीच आपसी विश्वास और प्रेम गहराएगा, जिससे रिश्ते में एक नयी ताजगी आएगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: पीला
- उपाय: सफलता को और बढ़ाने के लिए प्रतिदिन सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ों का आदर करें तथा उनका आशीर्वाद लें. शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल और सरसों के तेल का दान करें.
कुंभ
- पारिवारिक जीवन: इस समय आपके परिवार में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा. सभी सदस्यों के बीच पारस्परिक सद्भाव और प्रेम बढ़ेगा. घर में चल रहे किसी भी मनमुटाव या विवाद का समाधान निकलेगा, जिससे घर का वातावरण शांतिपूर्ण और आनंदमय बना रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार के शानदार अवसर लेकर आ रहा है. आपके मित्रों और सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप नए प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप पर विचार कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता के अनुसार अच्छी पहचान और सम्मान मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: नई योजनाओं पर कार्य शुरू करने के लिए समय बेहद अनुकूल और शुभ रहेगा. जो छात्र उच्च शिक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें अपने कठिन परिश्रम के अनुरूप सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. करियर में नई दिशा मिलने के योग बन रहे हैं.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य इस दौरान सामान्य रहेगा, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही से बचना आवश्यक है. अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. थोड़ा व्यायाम और संतुलित आहार आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. मानसिक तनाव को दूर भगाने के लिए ध्यान योग का सहारा ले सकते हैं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आर्थिक तंगी दूर होगी. आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आपकी बचत भी बढ़ेगी और आप अपनी वित्तीय योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन मधुर रहेगा. जीवनसाथी या प्रेमी-प्रेमिका के साथ आपके संबंधों में और गहराई आएगी. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे रिश्ते में प्यार और विश्वास मजबूत होगा. आपको कुछ रोमांटिक पल बिताने को मिल सकते हैं.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: ऑरेंज
- उपाय: प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद लाल चंदन का तिलक लगाएं और सूर्य देव को जल अर्पित करें. गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान करें. इससे आपकी सभी योजनाओं में सफलता मिलेगी.
मीन
- पारिवारिक जीवन: परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. घर का वातावरण अत्यंत शांत और सुखद रहेगा. इस दौरान आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में ज्यादा लगेगा, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कोई पवित्र कार्य करने का योग बन रहा है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी की गई मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. नौकरी में आपकी कार्यकुशलता और लगन को आपके वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे. व्यवसाय करने वालों के लिए समय अच्छा है, लंबे समय से अटके हुए काम पूर्ण होंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने करियर के लक्ष्य के प्रति धैर्य रखने की जरूरत है. पढ़ाई में लगातार मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने पर ही अपेक्षित परिणाम आएंगे. करियर की दृष्टि से नई अवसरों की तलाश रखें.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना पर्याप्त आराम करना भी जरूरी होगा. अनिद्रा से बचने के लिए रात्रि में समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में किसी भी बड़े निर्णय लेने से पहले गहराई से सोच-विचार करें. जल्दबाजी में कोई भी वित्तीय निवेश करने से बचें. आय के स्रोत मजबूत हैं, फिर भी बजट का पूरा ध्यान रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. अपने पार्टनर के प्रति सकारात्मक सोच रखें. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आपसी प्रेम में वृद्धि होगी.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर लाल चंदन या जल से तिलक लगाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें. भगवान शिव की आराधना करें और 'ओम नमः शिवाय' का जाप करें. यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा.
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