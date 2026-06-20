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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMangla Gauri Vrat 2026: जानें मंगला गौरी व्रत की सही तिथि, 16 अंक से है इस दिन का विशेष महत्व!

Mangla Gauri Vrat 2026: जानें मंगला गौरी व्रत की सही तिथि, 16 अंक से है इस दिन का विशेष महत्व!

Mangla Gauri Vrat 2026: श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को रखा जाने वाला मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है. यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र की कामना से किया जाता है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 20 Jun 2026 02:21 PM (IST)
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Mangla Gauri Vrat 2026: ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सावन का पावन महीना केवल भगवान शिव की आराधना का ही नहीं, बल्कि माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का भी सर्वोत्तम अवसर माना जाता है. 

श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ मंगला गौरी व्रत रखा जाता है. यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना से किया जाता है.

 

श्रावण मास और मंगला गौरी व्रत का महत्व

श्रावण मास भगवान शिव और माता गौरी को समर्पित अत्यंत पुण्यदायी महीना माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान किए गए व्रत, पूजन और आध्यात्मिक साधनाएं कई गुना अधिक फल प्रदान करती हैं. 

मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से विवाहित और नवविवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौहार्द, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है. 

इस दिन महिलाएं उपवास रखकर माता गौरी की विधिवत पूजा करती हैं तथा मंत्र-जप और आराधना के माध्यम से उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं.

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वर्ष 2026 में मंगला गौरी व्रत की तिथियां

पहला मंगला गौरी व्रत – 4 अगस्त 2026, मंगलवार.

दूसरा मंगला गौरी व्रत – 11 अगस्त 2026, मंगलवार.

तीसरा मंगला गौरी व्रत – 18 अगस्त 2026, मंगलवार.

चौथा मंगला गौरी व्रत – 25 अगस्त 2026, मंगलवार.

धार्मिक दृष्टि से क्यों खास है मंगला गौरी व्रत

हिंदू धर्म में मंगला गौरी व्रत को अत्यंत फलदायी और कल्याणकारी माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धापूर्वक व्रत करने से अविवाहित कन्याओं के विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और उन्हें योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति होती है. 

वहीं विवाहित महिलाओं को दांपत्य सुख, सौभाग्य और परिवार में खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह व्रत कुंडली में मौजूद मंगल दोष और अन्य अशुभ प्रभावों को भी कम करने में सहायक माना जाता है.

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सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा अनूठा पर्व

मंगला गौरी व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय पारिवारिक संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह व्रत वैवाहिक संबंधों की मजबूती, परिवार में प्रेम और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है. 

नवविवाहित महिलाएं विशेष उत्साह के साथ यह व्रत करती हैं और माता गौरी से परिवार की सुख-समृद्धि तथा पति के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं.

मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा

प्राचीन मान्यताओं के अनुसार धर्मपाल नामक एक समृद्ध व्यापारी और उसकी पत्नी के पास धन-संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं था. 

ईश्वर की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु उसके जीवन पर अल्पायु का संकट मंडरा रहा था. कहा जाता है कि सोलह वर्ष की आयु में सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो गई.

हालांकि उसका विवाह पहले ही हो चुका था. उसकी पत्नी की माता नियमित रूप से मंगला गौरी व्रत करती थीं. माता गौरी की कृपा और व्रत के प्रभाव से परिवार पर आए इस संकट का निवारण हुआ और युवक को दीर्घायु प्राप्त हुई. 

कहा जाता है कि वह सौ वर्ष तक जीवित रहा. तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाने लगा.

उत्तर और दक्षिण भारत में अलग-अलग परंपराएं

मंगला गौरी व्रत दक्षिण भारत में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में बड़े उत्साह से मनाया जाता है, जहां इसे ‘श्री मंगला गौरी व्रतम’ के नाम से जाना जाता है. 

उत्तर और दक्षिण भारत में अलग-अलग चंद्र कैलेंडर पद्धतियों के कारण सावन और मंगला गौरी व्रत की तिथियों में अंतर देखने को मिलता है. दक्षिण भारत में अमांत पंचांग का पालन होता है, जबकि उत्तर भारत में पूर्णिमांत पंचांग प्रचलित है.

 मंगला गौरी व्रत की पूजा-विधि

श्रावण मास के मंगलवार को प्रातः स्नान के बाद घर के पूजा स्थल या ईशान कोण में माता मंगला गौरी की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित किया जाता है. 

लाल वस्त्र बिछाकर देवी की प्रतिष्ठा की जाती है और घी के दीपक प्रज्ज्वलित किए जाते हैं. इसके बाद मंत्रोच्चार, ध्यान और षोडशोपचार पूजन के माध्यम से माता की आराधना की जाती है.

16 अंक का विशेष महत्व

इस व्रत में 16 अंक का विशेष महत्व माना जाता है. इसलिए पुष्प, फल, मिठाई और अन्य पूजन सामग्री भी 16 की संख्या में अर्पित की जाती है. 

सुहागिन महिलाओं का आशीर्वाद लेना भी इस व्रत का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है. 16 मंगलवार पूरे होने पर विधिपूर्वक उद्यापन किया जाता है.

व्रत की तैयारी में किन बातों का रखें ध्यान

मंगला गौरी व्रत की तैयारी अत्यंत श्रद्धा और नियमपूर्वक की जाती है. पूजन के लिए 16 माला, 16 लड्डू, 16 प्रकार के फल, 16 पान के पत्ते, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची और अन्य मांगलिक सामग्री एकत्र की जाती है. 

लाल वस्त्र पर माता की प्रतिमा स्थापित कर नवग्रह, भगवान गणेश और षोडश मातृकाओं का पूजन किया जाता है. पूजा के पश्चात व्रत कथा का श्रवण अथवा वाचन भी आवश्यक माना जाता है.

ज्योतिषीय दृष्टि से व्रत का महत्व

ज्योतिषशास्त्र में मंगला गौरी व्रत को वैवाहिक जीवन की समस्याओं के निवारण का प्रभावशाली उपाय माना गया है. जिन महिलाओं की कुंडली में मंगल दोष, विवाह में विलंब, दांपत्य कलह या वैवाहिक जीवन से जुड़े अशुभ योग हों, उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी बताया गया है. 

लगातार 16 मंगलवार तक व्रत रखने से मंगल ग्रह से जुड़े नकारात्मक प्रभावों में कमी आने की मान्यता है.

आध्यात्मिक लाभ

मंगला गौरी व्रत केवल भौतिक सुख-सुविधाओं तक सीमित नहीं है. यह व्रत मन की शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का भी माध्यम माना जाता है. माता पार्वती की आराधना से जीवन में शुभता, संतुलन और मानसिक संतोष का संचार होता है.

 

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 20 Jun 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
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