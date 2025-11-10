Palmistry: हथेली पर 'A' निशान का क्या है मतलब? जानें इस निशान में छिपे जीवन के रहस्य को

हथेली पर A का निशान है तो ऐसे व्यक्ति के साथ व्यापार करना काफी फायदेमंद होता है. ये किसी भी बिजनस को बेहतर तरीके संभालते हैं और वे अपने बिजनेस पार्टनर को कभी धोखा नहीं देते हैं. ये लोग बुद्धि के तेज होते हैं और बिजनेस के मामलों में बेहतरीन निर्णय लेते हैं.