हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMotivational Quotes: भीड़ में खो जाता है इंसान का असली चेहरा! ओशो ने बताया आजादी का रास्ता

Motivational Quotes: भीड़ में खो जाता है इंसान का असली चेहरा! ओशो ने बताया आजादी का रास्ता

Motivational Quotes: ओशो कहते हैं कि मनुष्य जीवन भर भीड़ के साथ चलता है, लेकिन जीवन का सत्य भीड़ में नहीं मिलता. हम जिसे सफलता और सम्मान समझते हैं, वह अधिकतर समाज और भीड़ द्वारा दिया गया भ्रम होता है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Osho Philosophy:  ओशो के अनुसार, बचपन से ही मनुष्य को सिखाया जाता है कि वह दूसरों की तरह जिए, समाज के नियम माने और सबसे अधिक इस भय में रहे कि लोग क्या कहेंगे. यही भय व्यक्ति को भीड़ की गुलामी में बांध देता है. 

क्या कहते हैं ओशो?

ओशो समझाते हैं कि जब तक मनुष्य अकेले खड़े होने का साहस नहीं करता, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप, अपनी स्वतंत्रता और अपने सत्य से परिचित नहीं हो सकता.

अकेले चलना कठिन है, लेकिन वही जीवन की असली शुरुआत है. ओशो कहते हैं कि जीवन में सबसे कठिन काम धन कमाना नहीं है. धन तो भीड़ के साथ चलकर भी कमाया जा सकता है.

परिवार संभालना, रिश्ते निभाना और समाज में प्रतिष्ठा पाना भी कठिन नहीं है, क्योंकि यह सब भीड़ के नियमों का पालन करके सहज हो जाता है. ओशो का कहना है कि जीवन में सबसे कठिन काम भीड़ से अलग होकर अकेले चलना है. 

भीड़ में व्यक्ति भूल जाता है अपना चेहरा 

ओशो समझाते हैं कि मनुष्य को जन्म से ही भीड़ का हिस्सा बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है. पैदा होते ही उसे बताया जाता है कि यह करो, वह मत करो, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा. धीरे-धीरे व्यक्ति अपना असली चेहरा भूल जाता है और भीड़ का मुखौटा पहन लेता है.

अकेले चलने का अर्थ है अपने भीतर की आवाज सुनना. इसका अर्थ है अपने निर्णय स्वयं लेना. ओशो कहते हैं कि यही सबसे कठिन है, क्योंकि अकेले चलने में कोई सहारा नहीं होता. भीड़ सुविधा देती है, लेकिन वह सुविधा स्वतंत्रता की कीमत पर मिलती है. 

सत्य बोलने वालों का विरोध करती है भीड़

ओशो के अनुसार, भीड़ का कोई विवेक नहीं होता. भीड़ केवल ऊर्जा का उफान होती है. जैसे ही व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनता है, उसकी व्यक्तिगत चेतना सो जाती है.

वह न सोचता है, न प्रश्न करता है, न जिम्मेदारी लेता है. ओशो कहते हैं कि इतिहास इसका प्रमाण है. भीड़ ने हमेशा सत्य बोलने वालों का विरोध किया है.

भीड़ ने सुकरात को ज़हर दिया, जीसस को सूली पर चढ़ाया, बुद्ध और महावीर को अपमानित किया. ओशो समझाते हैं कि इसका कारण यह है कि सत्य विद्रोही होता है और भीड़ को विद्रोह से डर लगता है. 

लोग क्या कहेंगे- यह सबसे बड़ा डर 

ओशो का कहना है कि मनुष्य का सबसे बड़ा डर मृत्यु नहीं है, न गरीबी है, न असफलता है. मनुष्य का सबसे बड़ा डर है लोग क्या कहेंगे. ओशो समझाते हैं कि यह डर बचपन से ही व्यक्ति की रगों में भर दिया जाता है.

माता-पिता, शिक्षक और समाज मिलकर उसे सिखाते हैं कि भीड़ से अलग मत होना, वरना अस्वीकार कर दिए जाओगे. ओशो कहते हैं कि इस डर के कारण मनुष्य जीना नहीं सीखता, वह केवल नकल करना सीखता है. वह भीड़ के साथ हंसता है, भीड़ के साथ रोता है.

भीड़ में रहने से उसे लगता है कि वह सुरक्षित है, अकेला नहीं है. लेकिन ओशो कहते हैं कि यह सुरक्षा झूठी है. ओशो के अनुसार, सच्चा साहस वह है जब तुम बिना भीड़ की गवाही के खड़े हो सको. जब तुम्हें इस बात की चिंता न रहे कि दुनिया क्या कहेगी, बल्कि यह महत्वपूर्ण हो जाए कि तुम खुद क्या सोचते हो. 

अकेलापन नहीं, एकांत चुनिए 

ओशो समझाते हैं कि लोग अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि वे अकेलेपन और एकांत में अंतर नहीं समझते. अकेलापन पीड़ा है, क्योंकि उसमें व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होता है.

दूसरों के बिना वह टूट जाता है. लेकिन एकांत आनंद है. एकांत में व्यक्ति अपने भीतर उतरता है. ओशो कहते हैं कि अकेलापन बीमारी है, लेकिन एकांत औषधि है. अकेलापन दुख देता है, लेकिन एकांत आपको मनुष्य बनाता है.

ओशो बताते हैं कि बुद्ध, महावीर और जीसस ने एकांत को चुना. उन्होंने भीड़ छोड़ी और भीतर झांका. ध्यान का अर्थ ही है अकेले बैठना, मौन में उतरना और सारे मुखौटे उतार देना.   

अकेले का अर्थ दुनिया से भागना नहीं 

ओशो कहते हैं कि सत्य कभी भीड़ में नहीं मिलता. भीड़ शोर कर सकती है, नारे लगा सकती है, नियम बना सकती है, लेकिन सत्य गहन मौन में जन्म लेता है.

ओशो समझाते हैं कि अकेले चलने का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है. अकेले चलने का अर्थ है अपने निर्णय स्वयं लेना है. ओशो का कहना है कि अकेले चलने में डर लगता है, लेकिन यही डर धीरे-धीरे आनंद में बदल जाता है.  

इसीलिए बुद्ध ने कहा था अप्प दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो. ओशो कहते हैं कि उधार की रोशनी कभी अंधकार नहीं मिटा सकती. भीड़ को छोड़ना हार नहीं है, यही जीत है. जब व्यक्ति अकेले खड़ा होता है, तभी वह सच में स्वतंत्र होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 20 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Tags :
Motivational Quotes Inner Freedom Osho Philosophy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Violence: 'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

जिंदा जिस्म में 69 गोलियों का बारूद !
बाजार में बेची जा रही बाबरी मस्जिद-हुमायूं कबीर वाली टी-शर्ट
अपने कारनामे पर अब भी क्यों खामोश है Nitish?
Renault Triber Drive Review | Auto Live #renault #triber
यूपी में BJP-SP के बीच कुर्मी वोट की लड़ाई शुरू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Violence: 'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
'हिंदू अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना...', बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
शिक्षा
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget