हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममकर संक्रांति पर सूर्य-शनि का ऐसा संयोग, जो पिता-पुत्र के रिश्ते सुधार सकता है! जानें खास उपाय?

मकर संक्रांति पर सूर्य-शनि का ऐसा संयोग, जो पिता-पुत्र के रिश्ते सुधार सकता है! जानें खास उपाय?

Makar Sankranti 2026: ऐसे लोग जिनकी अपने पिताजी के साथ अच्छे संबंध या रिश्तों में अनबन बनी रहती है, उन्हें मकर संक्रांति के मौके पर नीचे बताए गए उपायों को जरूर करना चाहिए. जानिए खास उपाय?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 10 Jan 2026 07:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Makar Sankranti remedy for father and son: जिन भी लोगों की अपने पिताजी के साथ बनती नहीं है या उनके साथ हमेशा अनबन रहती है, तो मकर संक्रांति के दिन कुछ खास उपाय करने से पिता-पुत्र के बीच संबंधों में मिठास बढ़ने के साथ गहराई भी बढ़ती है. दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं. 

मकर राशि के स्वामी न्याय और कर्म प्रधान देवता शनि देव होते हैं और सूर्यदेव के पुत्र शनि देव हैं. यानी शनि देव और सूर्य भगवान के बीच पिता-पुत्र का संबंध है और आगे आने वाले एक महीने तक सूर्य देव मकर राशि यानी अपने पुत्र शनि देव के घर में रहते हैं. 

हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026, बुधवार के दिन मनाया जाएगा. 

मकर संक्रांति पर करें ये खास उपाय

जिन भी लोगों की अपने पिता के साथ हमेशा अनबन की स्थिति बनी रहती है, उन्हें मकर संक्रांति के दिन कुछ खास उपायों को करने से फायदा होगा. इन उपायों पर अमल करने से पिता-पुत्र के संबंधों में मिठास बढ़ने के साथ भगवान सूर्य और शनि देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है.

मकर संक्रांति के दिन संभव हो तो किसी तीर्थ स्थान के दर्शन करें. अगर आपके पिताजी साथ चल सकते हैं तो उनको भी अपने साथ तीर्थ दर्शन के लिए लेकर जाएगा. तीर्थ स्थान पर अगर गंगा नदी हो तो वहां जाए और पिताजी के साथ स्नान करें. पिता-पुत्र दोनों ही भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. भास्कर प्रणाम करने के साथ ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.

जरूरतमंदों को करें अन्न दान

स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और किसी भी शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाएं और ऊं नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके बाद 5 पैकेट चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक और तिल के बनाएं. ऐसे पांच पैकेट बनाकर जरूरतमंदों को दान कर दें. इन तीनों ही उपायों को करते समय मन ही मन भगवान की प्रार्थना करें कि आपके संबंध अपने पिताजी के साथ अच्छे हो जाएं. 

पिताजी को उपहार जरूर भेंट करें

मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी. अगर आपके पिताजी आपके साथ तीर्थ पर जाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप अकेले ही जाए और इन उपायों को करें. जब तीर्थ से वापस आए तो अपने पिता जी से अवश्य मिलें, उन्हें प्रणाम करके उन्हें मनपसंद उपहार भेंट करें. 

अगर आपके पिता आपके साथ तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं, तो उनके पसंद का कोई भी उपहार उन्हें भेंट करें. आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके अपने पिता के साथ संबंध बेहतर होते चले जाएंगे. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 10 Jan 2026 07:15 AM (IST)
Hinduism Father-son Makar Sankranti 2026 Upay 2026

Frequently Asked Questions

मकर संक्रांति पर पिता को उपहार देना क्यों महत्वपूर्ण है?

मकर संक्रांति पर पिता को उपहार भेंट करने से उनके साथ आपके संबंध धीरे-धीरे बेहतर होते चले जाएंगे। यह उन्हें प्रसन्न करने का एक तरीका है।

विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें कियारा आडवाणी समेत बाकियों को कितना मिला
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें कियारा आडवाणी समेत बाकियों को कितना मिला
क्रिकेट
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
इंडिया
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
यूटिलिटी
पीएफ की सैलरी लिमिट 25-30 हजार करने की तैयारी में सरकार, जानें इससे फायदा होगा या नुकसान?
हेल्थ
पानी कम पीने से शरीर में हो सकते हैं ये 5 गंभीर बदलाव, तुरंत ध्यान दें
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: 'Daddy's Home' के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
'Border 2' का पहला गाना 'Ghar Kab Aaoge' | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
