Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन, कैसे खाएं खिचड़ी और कैसे दान करें चावल

Makar Sankranti and shattila Ekadashi 2026: पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, इससे पहले साल 2003 में ऐसा ही संयोग बना था, जब मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही दिन पड़ी थी. अब 23 साल बाद ऐसा ही संयोग फिर से बना है.

एक ही दिन एकादशी और संक्रांति, उलझन में श्रद्धालु

षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति का एक ही तिथि पर पड़ना ज्योतिषीय दृष्टि से दुर्लभ संयोग माना जा रहा है. लेकिन समस्या यह है कि, दोनों ही व्रत-त्योहार के अपने कुछ विशेष नियम होते हैं. अब एक ही तिथि पर दोनों त्योहारों के नियमो का पालन करना भक्तों के लिए कई सवाल पैदा कर रहा है.

एक तरफ मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी पकाने, खाने और दान करने का विधान है. लेकिन एकादशी तिथि पर चावल खाना और दान करना वर्जित होता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस दिन खिचड़ी खाई जा सकती है और चावल का दान कैसे किया जाए. अगर आप भी ऐसे सवालों के उलझनों में हैं तो यहां जानिए किन नियमों का पालन करते हुए आप इस विशेष तिथि पर पुण्य अर्जित कर सकते हैं.





मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाएं या नहीं

शास्त्रों के अनुसार, एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है. जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं, उन्हें भी एकादशी तिथि पर चावल नहीं खाना चाहिए. ऐसे में मकर संक्रांति के दिन आप खिचड़ी का सेवन न करें. लेकिन आप दशमी या द्वादशी तिथि इस नियम को पूरा कर सकते हैं. इसके बजाय आप तिल से बनी चीजें खा सकते हैं. ऐसे में आपको मकर संक्रांति का पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा और एकादशी के नियम का पालन भी पूरा हो जाएगा.

मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान कर या नहीं?

मकर संक्रांति का खिचड़ी का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है. लेकिन एकादशी तिथि पड़ने के कारण इस बार आपको खिचड़ी या चावल के दान से परहेज करना चाहिए. इसके बजाय आप गुड़, गेहूं, बाजरा,तिल या अन्य चीजों का दान कर पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं.