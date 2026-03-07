करियर और जॉब राशिफल:

आज कार्यस्थल पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स कर सकता है. इसलिए अपने काम और व्यवहार में सावधानी रखें. हालांकि आज आप डिटेल-ओरिएंटेड काम जैसे ऑडिट रिपोर्ट, डेटा एनालिसिस और प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

व्यापारियों के लिए आज का दिन इन्वेंटरी मैनेजमेंट और स्टॉक ऑडिट के लिए बेहतर रहेगा. डेड स्टॉक को पहचानकर और ऑर्डर लेवल को सही करके आप अपने कैश फ्लो को बेहतर बना सकते हैं. बिजनेस इनकम में बढ़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं जिससे मन प्रसन्न रहेगा. ध्रुव और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से पारिवारिक या पेरेंटल बिजनेस की जिम्मेदारी भी आपके हाथ में आ सकती है, जिससे भविष्य में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी.

लव और फैमिली राशिफल:

दाम्पत्य जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ निकटता बढ़ेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. इस सप्ताहांत परिवार से जुड़े किसी कार्य में आपकी प्रशंसा हो सकती है. अविवाहित जातकों के लिए घरवालों द्वारा विवाह की बात आगे बढ़ाई जा सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन आपके पक्ष में रहेगा. ऊर्जा बनी रहेगी और आप अपने कामों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई की स्ट्रीम को लेकर असमंजस में हैं या जिन्हें लगता है कि उन्होंने गलत विषय चुन लिया है, उनके लिए आज सही मार्गदर्शन लेने का अच्छा समय है. किसी काउंसलर या मेंटर से सलाह लेना भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

लकी नंबर – 7

लकी कलर – व्हाइट

उपाय:

आज शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें. इससे करियर में आ रही बाधाएं कम होंगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

FAQs

1. क्या मकर राशि वालों को आज करियर में सफलता मिलेगी?

आज कार्यक्षेत्र में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत और सटीक कार्यशैली से आपको सराहना मिल सकती है.

2. क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?

हाँ, बिजनेस इनकम में बढ़ोतरी के संकेत हैं और स्टॉक मैनेजमेंट सुधारने से आर्थिक लाभ मिल सकता है.

3. मकर राशि वालों के लिए आज कौन सा रंग शुभ है?

आज आपके लिए व्हाइट रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.