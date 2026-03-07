हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Makar Rashifal 7 March 2026: मकर राशि पारिवारिक बिजनेस में मिलेगी कमान, इन्वेंटरी मैनेजमेंट पर दें ध्यान

Aaj Ka Makar Rashifal 7 March 2026: मकर राशि पारिवारिक बिजनेस में मिलेगी कमान, इन्वेंटरी मैनेजमेंट पर दें ध्यान

Capricorn Horoscope 7 March 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Mar 2026 02:47 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Makar Rashifal 7 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 10वें भाव में स्थित हैं, जिससे करियर, प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. ध्रुव और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से कई मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

करियर और जॉब राशिफल:
आज कार्यस्थल पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स कर सकता है. इसलिए अपने काम और व्यवहार में सावधानी रखें. हालांकि आज आप डिटेल-ओरिएंटेड काम जैसे ऑडिट रिपोर्ट, डेटा एनालिसिस और प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज का दिन इन्वेंटरी मैनेजमेंट और स्टॉक ऑडिट के लिए बेहतर रहेगा. डेड स्टॉक को पहचानकर और ऑर्डर लेवल को सही करके आप अपने कैश फ्लो को बेहतर बना सकते हैं. बिजनेस इनकम में बढ़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं जिससे मन प्रसन्न रहेगा. ध्रुव और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से पारिवारिक या पेरेंटल बिजनेस की जिम्मेदारी भी आपके हाथ में आ सकती है, जिससे भविष्य में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी.

लव और फैमिली राशिफल:
दाम्पत्य जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ निकटता बढ़ेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. इस सप्ताहांत परिवार से जुड़े किसी कार्य में आपकी प्रशंसा हो सकती है. अविवाहित जातकों के लिए घरवालों द्वारा विवाह की बात आगे बढ़ाई जा सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन आपके पक्ष में रहेगा. ऊर्जा बनी रहेगी और आप अपने कामों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई की स्ट्रीम को लेकर असमंजस में हैं या जिन्हें लगता है कि उन्होंने गलत विषय चुन लिया है, उनके लिए आज सही मार्गदर्शन लेने का अच्छा समय है. किसी काउंसलर या मेंटर से सलाह लेना भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

लकी नंबर – 7
लकी कलर – व्हाइट

उपाय:
आज शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें. इससे करियर में आ रही बाधाएं कम होंगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

FAQs

1. क्या मकर राशि वालों को आज करियर में सफलता मिलेगी?
आज कार्यक्षेत्र में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत और सटीक कार्यशैली से आपको सराहना मिल सकती है.

2. क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?
हाँ, बिजनेस इनकम में बढ़ोतरी के संकेत हैं और स्टॉक मैनेजमेंट सुधारने से आर्थिक लाभ मिल सकता है.

3. मकर राशि वालों के लिए आज कौन सा रंग शुभ है?
आज आपके लिए व्हाइट रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Mar 2026 02:47 AM (IST)
Daily Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Rashifal
Embed widget