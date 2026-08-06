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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मFreedom Sale में खरीदारी से पहले देखें अपनी राशि, आपके लिए कौन-सा प्रोडक्ट रहेगा शुभ ?

Freedom Sale में खरीदारी से पहले देखें अपनी राशि, आपके लिए कौन-सा प्रोडक्ट रहेगा शुभ ?

Freedom Sale 2026: फ्लिपकार्ट और अमेजन पर 7 और 8 अगस्त 2026 से ऑनलाइन शॉपिंग सेल शुरू होने वाली है. ऐसे में राशि अनुसार खरीदारी आपके लिए डबल फायदा ला सकती है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 07 Aug 2026 01:08 PM (IST)
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Freedom Sale 2026: अगस्त में त्योहारों की झड़ी लगी है, हरियाली तीज, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस जैसे कई बड़े प्रमुख फेस्टिवल आने वाले हैं. त्योहार आते ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर सेल का सीजन शुरू हो जाता है. 

फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर 8 अगस्त से तो अमेजन (Amazon) पर 7 अगस्त 2026 से Freedom Sale शुरू हो रही है. अगर आप भी सेल में खरीदारी करने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी आवश्यकता के साथ-साथ कुछ खास चीजें राशि अनुसार भी खरीदें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर राशि और ग्रहों के अनुकूल वस्तु खरीदी जाए तो वो लंबे समय तक शुभ फल देने वाली मानी जाती है. 

Freedom Sale 2026 में राशि अनुसार क्या खरीदें

  • मेष राशि - मेष राशि के स्वामी मंगल हैं. इस राशि के जातकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फिटनेस उपकरण, स्पोर्ट्स आइटम, टूल किट या नई बाइक से जुड़ी एक्सेसरीज खरीदना शुभ माना जाता है. लाल या मैरून रंग के प्रोडक्ट लाभकारी रहेंगे.
  • वृषभ राशि  - वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं. इस राशि के लोगों के लिए सोने-चांदी के आभूषण, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, डिजाइनर कपड़े, होम डेकोर और लग्जरी आइटम खरीदना शुभ माना जाता है. सफेद, क्रीम और गुलाबी रंग की वस्तुएं शुभ रहेंगी.
  • मिथुन राशि - मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं. लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, ई-बुक रीडर, किताबें, स्टेशनरी और ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी चीजें खरीदना शुभ रहेगा. हरे रंग का प्रोडक्ट खरीदना शुभ होगा.
  • कर्क राशि - चंद्रमा की राशि होने के कारण कर्क राशि वालों के लिए घर की सुख-सुविधा बढ़ाने वाली चीजें जैसे फ्रिज, किचन अप्लायंस, चांदी के बर्तन, बेडशीट, पर्दे या घरेलू सजावट का सामान खरीदना शुभ रहेगा. सफेद और सिल्वर रंग शुभ रहेंगे.
  • सिंह राशि - सूर्य की राशि सिंह के जातकों के लिए ब्रांडेड घड़ी, गोल्ड ज्वेलरी, प्रीमियम मोबाइल, ऑफिस चेयर, लक्जरी एक्सेसरीज और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली वस्तुएं खरीदना शुभ माना गया है. सुनहरा और केसरिया रंग लाभ देगा.
  • कन्या राशि - कन्या राशि के लोगों के लिए ऑफिस से जुड़े गैजेट्स, ऑर्गेनाइजर, हेल्थ डिवाइस, मेडिकल डिवाइस, किताबें और पढ़ाई की चीजें खरीदना शुभ रहेगा. हरे और हल्के भूरे रंग की वस्तुएं बेहतर रहेंगी.
  • तुला राशि - तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं. इस राशि के लोग फैशन, ज्वेलरी, होम डेकोर, फर्नीचर, आर्ट पीस, मेकअप और प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. सफेद और हल्का गुलाबी रंग शुभ रहेगा.
  • वृश्चिक राशि - मंगल की राशि वृश्चिक के जातकों के लिए फिटनेस मशीन, गाड़ी की एक्सेसरीज, सुरक्षा उपकरण, पावर टूल्स, एडवेंचर गियर खरीदना शुभ माना जाता है. लाल और गहरे रंग लाभ देंगे.
  • धनु राशि - बृहस्पति की राशि धनु के लिए धार्मिक पुस्तकें, पूजा सामग्री, ट्रैवल बैग, शिक्षा से जुड़े गैजेट्स, ऑनलाइन लर्निंग डिवाइस और आध्यात्मिक वस्तुएं खरीदना शुभ रहेगा. पीले रंग के उत्पाद विशेष लाभ देंगे.
  • मकर राशि - शनि की राशि मकर के लोगों के लिए लंबे समय तक चलने वाले घरेलू उपकरण, ऑफिस फर्नीचर, सेफ्टी लॉकर, मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स और निवेश योग्य वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है. नीले और काले रंग की वस्तुएं लाभकारी रहेंगी.
  • कुंभ राशि - कुंभ राशि वालों के लिए नई टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स, स्मार्टवॉच, AI डिवाइस, स्मार्ट होम प्रोडक्ट, वायरलेस एक्सेसरीज और इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना शुभ रहेगा. नीला और आसमानी रंग शुभ रहेगा.
  • मीन राशि - बृहस्पति की राशि मीन के जातकों के लिए पूजा सामग्री, आध्यात्मिक पुस्तकें, संगीत से जुड़े उपकरण, कला सामग्री, योग मैट, ध्यान से जुड़े उत्पाद और जल तत्व से संबंधित सजावटी वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है. पीला और हल्का सफेद रंग लाभ देगा.

इस बात का रखें ध्यान

शॉपिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हिंदू धर्म में किसी भी वस्तु को शुभ मुहूर्त में खरीदना समृद्धिदायक माना जाता है. ऐसे में सेल के दौरान खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त पर जरुर विचार करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 06 Aug 2026 08:24 PM (IST)
Tags :
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