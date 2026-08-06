Freedom Sale में खरीदारी से पहले देखें अपनी राशि, आपके लिए कौन-सा प्रोडक्ट रहेगा शुभ ?
Freedom Sale 2026: फ्लिपकार्ट और अमेजन पर 7 और 8 अगस्त 2026 से ऑनलाइन शॉपिंग सेल शुरू होने वाली है. ऐसे में राशि अनुसार खरीदारी आपके लिए डबल फायदा ला सकती है.
Freedom Sale 2026: अगस्त में त्योहारों की झड़ी लगी है, हरियाली तीज, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस जैसे कई बड़े प्रमुख फेस्टिवल आने वाले हैं. त्योहार आते ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर सेल का सीजन शुरू हो जाता है.
फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर 8 अगस्त से तो अमेजन (Amazon) पर 7 अगस्त 2026 से Freedom Sale शुरू हो रही है. अगर आप भी सेल में खरीदारी करने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी आवश्यकता के साथ-साथ कुछ खास चीजें राशि अनुसार भी खरीदें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर राशि और ग्रहों के अनुकूल वस्तु खरीदी जाए तो वो लंबे समय तक शुभ फल देने वाली मानी जाती है.
Freedom Sale 2026 में राशि अनुसार क्या खरीदें
- मेष राशि - मेष राशि के स्वामी मंगल हैं. इस राशि के जातकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फिटनेस उपकरण, स्पोर्ट्स आइटम, टूल किट या नई बाइक से जुड़ी एक्सेसरीज खरीदना शुभ माना जाता है. लाल या मैरून रंग के प्रोडक्ट लाभकारी रहेंगे.
- वृषभ राशि - वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं. इस राशि के लोगों के लिए सोने-चांदी के आभूषण, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, डिजाइनर कपड़े, होम डेकोर और लग्जरी आइटम खरीदना शुभ माना जाता है. सफेद, क्रीम और गुलाबी रंग की वस्तुएं शुभ रहेंगी.
- मिथुन राशि - मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं. लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, ई-बुक रीडर, किताबें, स्टेशनरी और ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी चीजें खरीदना शुभ रहेगा. हरे रंग का प्रोडक्ट खरीदना शुभ होगा.
- कर्क राशि - चंद्रमा की राशि होने के कारण कर्क राशि वालों के लिए घर की सुख-सुविधा बढ़ाने वाली चीजें जैसे फ्रिज, किचन अप्लायंस, चांदी के बर्तन, बेडशीट, पर्दे या घरेलू सजावट का सामान खरीदना शुभ रहेगा. सफेद और सिल्वर रंग शुभ रहेंगे.
- सिंह राशि - सूर्य की राशि सिंह के जातकों के लिए ब्रांडेड घड़ी, गोल्ड ज्वेलरी, प्रीमियम मोबाइल, ऑफिस चेयर, लक्जरी एक्सेसरीज और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली वस्तुएं खरीदना शुभ माना गया है. सुनहरा और केसरिया रंग लाभ देगा.
- कन्या राशि - कन्या राशि के लोगों के लिए ऑफिस से जुड़े गैजेट्स, ऑर्गेनाइजर, हेल्थ डिवाइस, मेडिकल डिवाइस, किताबें और पढ़ाई की चीजें खरीदना शुभ रहेगा. हरे और हल्के भूरे रंग की वस्तुएं बेहतर रहेंगी.
- तुला राशि - तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं. इस राशि के लोग फैशन, ज्वेलरी, होम डेकोर, फर्नीचर, आर्ट पीस, मेकअप और प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. सफेद और हल्का गुलाबी रंग शुभ रहेगा.
- वृश्चिक राशि - मंगल की राशि वृश्चिक के जातकों के लिए फिटनेस मशीन, गाड़ी की एक्सेसरीज, सुरक्षा उपकरण, पावर टूल्स, एडवेंचर गियर खरीदना शुभ माना जाता है. लाल और गहरे रंग लाभ देंगे.
- धनु राशि - बृहस्पति की राशि धनु के लिए धार्मिक पुस्तकें, पूजा सामग्री, ट्रैवल बैग, शिक्षा से जुड़े गैजेट्स, ऑनलाइन लर्निंग डिवाइस और आध्यात्मिक वस्तुएं खरीदना शुभ रहेगा. पीले रंग के उत्पाद विशेष लाभ देंगे.
- मकर राशि - शनि की राशि मकर के लोगों के लिए लंबे समय तक चलने वाले घरेलू उपकरण, ऑफिस फर्नीचर, सेफ्टी लॉकर, मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स और निवेश योग्य वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है. नीले और काले रंग की वस्तुएं लाभकारी रहेंगी.
- कुंभ राशि - कुंभ राशि वालों के लिए नई टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स, स्मार्टवॉच, AI डिवाइस, स्मार्ट होम प्रोडक्ट, वायरलेस एक्सेसरीज और इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना शुभ रहेगा. नीला और आसमानी रंग शुभ रहेगा.
- मीन राशि - बृहस्पति की राशि मीन के जातकों के लिए पूजा सामग्री, आध्यात्मिक पुस्तकें, संगीत से जुड़े उपकरण, कला सामग्री, योग मैट, ध्यान से जुड़े उत्पाद और जल तत्व से संबंधित सजावटी वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है. पीला और हल्का सफेद रंग लाभ देगा.
इस बात का रखें ध्यान
शॉपिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हिंदू धर्म में किसी भी वस्तु को शुभ मुहूर्त में खरीदना समृद्धिदायक माना जाता है. ऐसे में सेल के दौरान खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त पर जरुर विचार करें.
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