Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज के विचार लोगों की बड़ी से बड़ी दुविधा दूर कर रहे हैं, यही वजह है कि आए दिन उनसे मिलने के लिए लोकप्रिय स्टार्स उनके आश्रम पहुंचते हैं, हाल ही में पॉपुलर शो ‘महाभारत' में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले एक्टर अर्पित रांका प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे.

इस मुलाकात के दौरान महाराज जी ने अर्पित की शंकाओं का समाधान किया. उन्होंने करियर से लेकर परिवार तक अपनी समस्याओं को महाराज के सामने रखा, इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

प्रेमानंद महाराज जी की प्रेरणादायक बातें कई लोगों का जीवन बदल रही हैं. इसी कड़ी में जब टीवी शो में दुर्योधन, रावण और कंस का किरदार निभाने वाले अर्पित रांका ने उनसे पूछा –

सवाल - कलाकार के तौर पर जब काम नहीं मिलता तो मन विचलित होता है इस दौरान परिवार और भविष्य की चिंता सताती है. बच्चों की चिंता से मन में नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं.

उत्तर - इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि, 'नाम जप करो. अगर खाली समय में नाम जप करोगे तो उससे आपको बहुत बल मिलेगा. भगवान विश्वात्मा ने अकेले ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट की और उसका भरण पोषण कर रहे हैं. जो भगवान अनगिनत ब्रह्मांडों को संभाल सकते हैं, उनके लिए हम लोगों की छोटी-सी परेशानी कोई बड़ी बात नहीं. चिंता करने से आप कमजोर पड़ेंगे, लेकिन अगर भगवत चिंतन किया तो समस्याएं स्वंय ही दूर होती चली जाएंगी.

प्रेमानंद महाराज ने अर्पित की इस आदत को सराहा

अर्पित रंका ने महाराज जी को बताया कि उन्होंने जीवन में हमेशा शाकाहारी भोजन खाया है और कभी भी कोई नशा नहीं किया. प्रेमानंद महाराज ने उनकी इस आदत की सराहना की. वीडियो पर यूजर्स अभिनेता की तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

