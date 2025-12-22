हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPremanand Maharaj: महाभारत के 'दुर्योधन' ने प्रेमानंद महाराज से ऐसा क्या कहा कि Video हो रहा वायरल

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए महाभारत के 'दुर्योधन' अर्पित रांका वृंदावन पहुंचे. उन्होंने जीवन की गंभीर समस्या महाराज जी को बताई तो उन्हें ये दिव्य ज्ञान मिला.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 22 Dec 2025 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज के विचार लोगों की बड़ी से बड़ी दुविधा दूर कर रहे हैं, यही वजह है कि आए दिन उनसे मिलने के लिए लोकप्रिय स्टार्स उनके आश्रम पहुंचते हैं, हाल ही में पॉपुलर शो ‘महाभारत' में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले एक्टर अर्पित रांका प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे.

इस मुलाकात के दौरान महाराज जी ने अर्पित की शंकाओं का समाधान किया. उन्होंने करियर से लेकर परिवार तक अपनी समस्याओं को महाराज के सामने रखा, इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bhajan Marg Official (@bhajanmarg_official)

प्रेमानंद महाराज जी की प्रेरणादायक बातें कई लोगों का जीवन बदल रही हैं. इसी कड़ी में जब टीवी शो में दुर्योधन, रावण और कंस का किरदार निभाने वाले अर्पित रांका ने उनसे पूछा –

सवाल - कलाकार के तौर पर जब काम नहीं मिलता तो मन विचलित होता है इस दौरान परिवार और भविष्य की चिंता सताती है.  बच्चों की चिंता से मन में नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं.

उत्तर - इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि, 'नाम जप करो. अगर खाली समय में नाम जप करोगे तो उससे आपको बहुत बल मिलेगा. भगवान विश्वात्मा ने अकेले ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट की और उसका भरण पोषण कर रहे हैं. जो भगवान अनगिनत ब्रह्मांडों को संभाल सकते हैं, उनके लिए हम लोगों की छोटी-सी परेशानी कोई बड़ी बात नहीं. चिंता करने से आप कमजोर पड़ेंगे, लेकिन अगर भगवत चिंतन किया तो समस्याएं स्वंय ही दूर होती चली जाएंगी.

प्रेमानंद महाराज ने अर्पित की इस आदत को सराहा

अर्पित रंका ने महाराज जी को बताया कि उन्होंने जीवन में हमेशा शाकाहारी भोजन खाया है और कभी भी कोई नशा नहीं किया. प्रेमानंद महाराज ने उनकी इस आदत की सराहना की. वीडियो पर यूजर्स अभिनेता की तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

Shani Paya 2026: 2026 में किन राशियों पर होगा शनि का स्वर्ण, चांदी, लौहा, तांबा पाया, जानें राशियों पर प्रभाव

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 22 Dec 2025 12:53 PM (IST)
Premanand Maharaj VIRAL VIDEO Mahabharat Duryodhan Arpit Ranka
