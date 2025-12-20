हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोShani Paya 2026: 2026 में किन राशियों पर होगा शनि का स्वर्ण, चांदी, लौहा, तांबा पाया, जानें राशियों पर प्रभाव

Shani Paya 2026: 2026 में किन राशियों पर होगा शनि का स्वर्ण, चांदी, लौहा, तांबा पाया, जानें राशियों पर प्रभाव

Shani Paya 2026: शनि का पाया बहुत महत्व रखता है. अगले साल 2026 में शनि का स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोह का पाया किन राशियों पर रहेगा, क्या होगा इनके जीवन पर असर जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 20 Dec 2025 06:45 PM (IST)
Preferred Sources

Shani Paya 2026: शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो वो चांदी, सोना, तांबा या लोहे के पाये पर सवार होकर प्रवेश करते हैं. ये पाये राशि और भाव के आधार पर तय होते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि का पाया यह बताता है कि आने वाला साल 2026 किसी राशि के लिए कितना संघर्षपूर्ण होगा या फिर किसे मिलेगी खुशियों की सौगात. आइए जानते हैं नववर्ष 2026 में शनि मीन राशि में रहेंगे. ऐसे में जान लें मेष से मीन राशि तक शनि का कौन सा पाया आप पर क्या असर डालेगा.

शनि का चांदी पाया 2026

शनि देव के राशि प्रवेश के समय जिस राशि से चंद्रमा 2,5,9वें भाव में हो तो रजत (चांदी) पाया होता है. साल 2026 में शनि का चांदी पाया कुंभ, वृश्चिक और कर्क राशि पर रहेगा.

  • ऐसे में इन राशि के जातकों के लिए नया साल धनदायक होने वाला है.
  • नौकरी में प्रमोशन के योग हैं. आपके कार्य को सराहना मिलेगी, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जिससे व्यापार में तेजी आएगी.
  • इस साल शादी पक्की हो सकती है. संतान सुख की कामना पूरी हो सकती है. जमीन और वाहन खरीदने के योग हैं.
  • सरकारी कामों में आ रही बाधाएं दूर होगी. उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का मौका मिलेगा.

शनि का स्वर्ण पाया 2026

शनि देव के राशि प्रवेश के समय जिस राशि से चंद्रमा 1,6,11वें भाव में हो तो स्वर्ण (सोना) पाया होता है. नए साल में वृषभ, मीन और तुला राशि वालों पर शनि का स्वर्ण पाया रहेगा, जो संघर्ष कराता है. मानसिक तनाव बना रहेगा.

  • स्वास्थ में लापरवाही के कारण सेहत बिगड़ सकती है. आर्थिक दृष्टि से भी यह समय तंग हो सकता है.
  • अनपेक्षित खर्चे बढ़ेंगे और आय में स्थिरता नहीं रहेगी. निर्णय लेते समय जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी होगा.
  • हालांकि व्यापारियों को विस्तार और लाभ के अवसर मिलेंगे. प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और इन रिश्तों का फायदा भविष्य में मिलेगा.
  • नौकरी करने वालों को पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना है.

शनि का तांबा पाया 2026

शनि देव के राशि प्रवेश के समय जिस राशि से चंद्रमा 3, 7वें और 10वें भाव में हो तो ताम्र (तांबा) पाया रहता है. मिथुन, कन्या और मकर राशि पर तांबे का पाया रहेगा.

  • शनि जब तांबे के पाये में होता है तो शुभ फल देते हैं. छात्रों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है.
  • पदोन्नति के योग हैं. सुख, सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होगी. संपत्ति, जमीन या वाहन खरीदने का मन हो तो यह वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा.
  • पारिवारिक जीवन में भी शांति और सहयोग का माहौल बनेगा.
  • जीवनसाथी से संबंध मजबूत होंगे और एक-दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी.

शनि का लौह पाया 2026

शनि देव के राशि प्रवेश के समय जिस राशि से चंद्रमा 4,8 और 12वें भाव में हो तो लौह का पाया रहता है. लौह पाद कष्टदायक माना गया है. मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों पर साल 2026 में शनि का लौह पाया रहेगा.

  • दुर्घटना और चोट लगने का भय बना रहेगा. बिजनेस में घाटा हो सकता है.
  • पारिवारिक उलझन बनी रहेगी, सेहत को लेकर चिंता बढ़ेगी.
  • कार्य को पूरा करने के लिए परेशान होना पड़ेगा. संघर्ष बढ़ेगा.

Magh Mela 2026: माघ मेला हर साल क्यों लगता है ? जानें इतिहास और महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 20 Dec 2025 06:45 PM (IST)
Tags :
Shani Dev Shani Paya 2026 Shani Feet 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
क्रिकेट
Fact Check: पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले को मिला बकरा और 2 बोतल तेल, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले को मिला बकरा और 2 बोतल तेल, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
राजस्थान
दौसा: 'विभाग से कोई आए तो उसे पेड़ से बांध दो', बिजली चोरी को लेकर BJP विधायक का विवादित बयान
दौसा: 'विभाग से कोई आए तो उसे पेड़ से बांध दो', बिजली चोरी को लेकर BJP विधायक का विवादित बयान
बॉलीवुड
अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार बोले- 'जल्द शूटिंग शुरू होगी'
अली अब्बास जफर की फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार का खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence: Osman Hadi के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब, हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षाबल | Breaking
Hindi News: बांग्लादेश में प्रमुख छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को शनिवार को सुपुर्द-ए-खाक किया गया. ढाका में दफनाया गया उस्मान हादी अंतिम संस्कार में शामिल हुए मोहम्मद यूनुस बांगलादेश में उस्मान हादी शहीद का दर्जा उस्मान हादी के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब बांग्लादेश में हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षाबल
Hindi News: बांग्लादेश में प्रमुख छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को शनिवार को सुपुर्द-ए-खाक किया गया. ढाका में दफनाया गया उस्मान हादी अंतिम संस्कार में शामिल हुए मोहम्मद यूनुस बांगलादेश में उस्मान हादी शहीद का दर्जा उस्मान हादी के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब बांग्लादेश में हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षाबल
PM Modi Assam Visit: 'बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी मिल..', असम में युवाओं से बोले पीएम मोदी |
Gold-Silver में निवेश हुआ आसान! सिर्फ ₹100 से शुरू करें और सुरक्षित Returns पाएं| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
क्रिकेट
Fact Check: पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले को मिला बकरा और 2 बोतल तेल, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले को मिला बकरा और 2 बोतल तेल, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
राजस्थान
दौसा: 'विभाग से कोई आए तो उसे पेड़ से बांध दो', बिजली चोरी को लेकर BJP विधायक का विवादित बयान
दौसा: 'विभाग से कोई आए तो उसे पेड़ से बांध दो', बिजली चोरी को लेकर BJP विधायक का विवादित बयान
बॉलीवुड
अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार बोले- 'जल्द शूटिंग शुरू होगी'
अली अब्बास जफर की फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार का खुलासा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
शिक्षा
SSC CGL Tier 2 Exam 2025 उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, जानें कब होगी परीक्षा ?
SSC CGL Tier 2 Exam 2025 उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, जानें कब होगी परीक्षा ?
ट्रेंडिंग
Video: 'शेर के झुंड पर भारी पड़ा हाथी' गजराज के सामने दुम दबाकर भागा जंगल के राजा का परिवार- वीडियो वायरल
'शेर के झुंड पर भारी पड़ा हाथी' गजराज के सामने दुम दबाकर भागा जंगल के राजा का परिवार- वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
Embed widget