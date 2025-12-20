Shani Paya 2026: शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो वो चांदी, सोना, तांबा या लोहे के पाये पर सवार होकर प्रवेश करते हैं. ये पाये राशि और भाव के आधार पर तय होते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि का पाया यह बताता है कि आने वाला साल 2026 किसी राशि के लिए कितना संघर्षपूर्ण होगा या फिर किसे मिलेगी खुशियों की सौगात. आइए जानते हैं नववर्ष 2026 में शनि मीन राशि में रहेंगे. ऐसे में जान लें मेष से मीन राशि तक शनि का कौन सा पाया आप पर क्या असर डालेगा.

शनि का चांदी पाया 2026

शनि देव के राशि प्रवेश के समय जिस राशि से चंद्रमा 2,5,9वें भाव में हो तो रजत (चांदी) पाया होता है. साल 2026 में शनि का चांदी पाया कुंभ, वृश्चिक और कर्क राशि पर रहेगा.

ऐसे में इन राशि के जातकों के लिए नया साल धनदायक होने वाला है.

नौकरी में प्रमोशन के योग हैं. आपके कार्य को सराहना मिलेगी, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जिससे व्यापार में तेजी आएगी.

इस साल शादी पक्की हो सकती है. संतान सुख की कामना पूरी हो सकती है. जमीन और वाहन खरीदने के योग हैं.

सरकारी कामों में आ रही बाधाएं दूर होगी. उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का मौका मिलेगा.

शनि का स्वर्ण पाया 2026

शनि देव के राशि प्रवेश के समय जिस राशि से चंद्रमा 1,6,11वें भाव में हो तो स्वर्ण (सोना) पाया होता है. नए साल में वृषभ, मीन और तुला राशि वालों पर शनि का स्वर्ण पाया रहेगा, जो संघर्ष कराता है. मानसिक तनाव बना रहेगा.

स्वास्थ में लापरवाही के कारण सेहत बिगड़ सकती है. आर्थिक दृष्टि से भी यह समय तंग हो सकता है.

अनपेक्षित खर्चे बढ़ेंगे और आय में स्थिरता नहीं रहेगी. निर्णय लेते समय जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी होगा.

हालांकि व्यापारियों को विस्तार और लाभ के अवसर मिलेंगे. प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और इन रिश्तों का फायदा भविष्य में मिलेगा.

नौकरी करने वालों को पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना है.

शनि का तांबा पाया 2026

शनि देव के राशि प्रवेश के समय जिस राशि से चंद्रमा 3, 7वें और 10वें भाव में हो तो ताम्र (तांबा) पाया रहता है. मिथुन, कन्या और मकर राशि पर तांबे का पाया रहेगा.

शनि जब तांबे के पाये में होता है तो शुभ फल देते हैं. छात्रों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है.

पदोन्नति के योग हैं. सुख, सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होगी. संपत्ति, जमीन या वाहन खरीदने का मन हो तो यह वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा.

पारिवारिक जीवन में भी शांति और सहयोग का माहौल बनेगा.

जीवनसाथी से संबंध मजबूत होंगे और एक-दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी.

शनि का लौह पाया 2026

शनि देव के राशि प्रवेश के समय जिस राशि से चंद्रमा 4,8 और 12वें भाव में हो तो लौह का पाया रहता है. लौह पाद कष्टदायक माना गया है. मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों पर साल 2026 में शनि का लौह पाया रहेगा.

दुर्घटना और चोट लगने का भय बना रहेगा. बिजनेस में घाटा हो सकता है.

पारिवारिक उलझन बनी रहेगी, सेहत को लेकर चिंता बढ़ेगी.

कार्य को पूरा करने के लिए परेशान होना पड़ेगा. संघर्ष बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.