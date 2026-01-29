Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Magh Mela 2026: प्रयागराज में चल रहा माघ मेला 2026 मिनी कुंभ में बदलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वार्षिक धार्मिक मेले में आस्था की भीड़ उमड़ रही है. मेला प्रशासन के मुताबिक, बीते दिन मंगलवार तक 18 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र संगम में डूबकी लगाई और आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.

44 दिनों का माघ मेला अपने समापन की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में महाशिवारात्रि का अंतिम प्रमुख स्नान उत्सव 15 फरवरी 2026 को किया जाएगा, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि, माघ मेले में श्रद्धालु अभी भी ओर बढ़ सकती है.

मेला प्रशासन ने दी जानकारी

मेला प्रशासन ने बताया कि, मंगलवार और बुधवार को भारी भीड़ देखने को मिली, हालांकि कि इन दोनों ही दिन किसी भी तरह का प्रमुख स्नान नहीं था और न ही किसी भी तरह का विशेष धार्मिक आयोजन किया गया.

मेला अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालु माघ मेला खत्म होने से पहले पवित्र स्नान करने के लिए उत्सुक हैं और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से श्रद्धालु खुश है.

अचला सप्तमी पर 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान

25 जनवरी 2026, अचला सप्तमी के मौके पर करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया. हालांकि यह ऑफिशियल तौर पर स्नान उत्सव नहीं है, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं.

महाशिवरात्रि आने में अभी भी 18 दिन बचें हैं, इसलिए अधिकारियों को इस बार माघ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.

मंगलवार, 27 जनवरी 2026 तक माघ मेले में करीब 18 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया. मेले के लिए किए गए इंतजामों की सराहना की जा रही है.

कुंभ मेला 2019 में 24 करोड़ तीर्थयात्रियों ने किया स्नान

गौरतलब है कि, कुंभ मेला 2019 में 55 दिनों तक चले इस भव्य मेले में 24 करोड़ तीर्थयात्रियों ने स्नान किया था. वहीं, वर्तमान माघ मेला 44 दिनों का है, जो एक वार्षिक आयोजन है. मेला अधिकारियों के अनुसार, अगर स्थिति ऐसी बनी रही तो इस साल श्रद्धालुओं की संख्या कुंभ 2019 के आंकड़ों को बड़ी सरलता से पार कर जाएगी, जो आने वाले समय में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन सकता है.

महाकुंभ में 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी , प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले के शुरुआत होने से पहले 120-150 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान लगाया था. तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने भारी जनसमूह की भविष्यवाणी की थी.

खास स्नान दिनों ने पहले ही नए रिकॉर्ड बना दिए हैं और अब स्नान करने वालों की कुल संख्या नए स्तर पर पहुंच गई है. अधिकारियों के मुताबिक, माघ मेले के इतिहास में यही पहली दफा होगा कि, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं.

