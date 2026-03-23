नवरात्रि के पांचवें दिन माता स्कंदमाता की पूजा नारियल पर रोली और मौली लपेटकर मां को अर्पित करें.फिर शाम दीपक में लौंग डालकर जलाएं. देवी से संतान के अच्छे स्वास्थ और लंबी आयु की कामना करें. मान्यता है ये उपाय बच्चों की खुशहाली के लिए कारगर माना गया है.