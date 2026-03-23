हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोNavratri Upay: संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ के लिए नवरात्रि के 5वें दिन करें लौंग का ये उपाय, असर दिखने लगेगा!

Navratri Upay: संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ के लिए नवरात्रि के 5वें दिन करें लौंग का ये उपाय, असर दिखने लगेगा!

Chaitra Navratri 2026 Upay: चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है. 23 मार्च को माता स्कंदमाता की उपासना के अलावा कुछ खास उपाय जरुर करें, ये संतान की लंबी उम्र के लिए कारगर है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 23 Mar 2026 05:06 AM (IST)
Chaitra Navratri 2026 Upay: चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है. 23 मार्च को माता स्कंदमाता की उपासना के अलावा कुछ खास उपाय जरुर करें, ये संतान की लंबी उम्र के लिए कारगर है.

नवरात्रि 2026 उपाय

1/6
नवरात्रि के पांचवें दिन माता स्कंदमाता की पूजा नारियल पर रोली और मौली लपेटकर मां को अर्पित करें.फिर शाम दीपक में लौंग डालकर जलाएं. देवी से संतान के अच्छे स्वास्थ और लंबी आयु की कामना करें. मान्यता है ये उपाय बच्चों की खुशहाली के लिए कारगर माना गया है.
नवरात्रि के पांचवें दिन माता स्कंदमाता की पूजा नारियल पर रोली और मौली लपेटकर मां को अर्पित करें.फिर शाम दीपक में लौंग डालकर जलाएं. देवी से संतान के अच्छे स्वास्थ और लंबी आयु की कामना करें. मान्यता है ये उपाय बच्चों की खुशहाली के लिए कारगर माना गया है.
2/6
महिलाओं को गर्भधारण करने में परेशानी आ रही हो तो माता स्कंदमाता की साधना के बाद जरुरतमंद बच्चों को अन्न या कपड़े दान करें. मान्यता है इस उपाय से संतान प्राप्ति में आ रही बाधा दूर होती है.
महिलाओं को गर्भधारण करने में परेशानी आ रही हो तो माता स्कंदमाता की साधना के बाद जरुरतमंद बच्चों को अन्न या कपड़े दान करें. मान्यता है इस उपाय से संतान प्राप्ति में आ रही बाधा दूर होती है.
Published at : 23 Mar 2026 05:06 AM (IST)
Tags :
Navratri 2026 Chaitra Navratri 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Deepdan Vidhi: दीपदान से दूर होंगे ग्रह दोष और बाधाएं, जानें हनुमान जी की विशेष पूजा विधि
हनुमान जी को दीपदान से पाएं हर बाधा से मुक्ति! जानें सही तरीका, सुख-समृद्धि का मार्ग!
राशिफल
Aaj Ka Meen Rashial 23 March 2026: मीन राशि व्यापारिक सूझबूझ से कॉम्पिटिटर को पछाड़ेंगे, बेरोजगारों को मिलेगी अच्छी नौकरी
Aaj Ka Meen Rashial 23 March 2026: मीन राशि व्यापारिक सूझबूझ से कॉम्पिटिटर को पछाड़ेंगे, बेरोजगारों को मिलेगी अच्छी नौकरी
राशिफल
Aaj Ka Kumbh Rashial 23 March 2026: कुंभ राशि अनिश्चित बाजार और बढ़ते टैक्स से व्यापारिक लागत में वृद्धि, वाणी पर रखें संयम
Aaj Ka Kumbh Rashial 23 March 2026: कुंभ राशि अनिश्चित बाजार और बढ़ते टैक्स से व्यापारिक लागत में वृद्धि, वाणी पर रखें संयम
राशिफल
Aaj Ka Makar Rashifal 23 March 2026: मकर राशि स्टार्टअप में बड़े निवेश के संकेत, स्वतंत्र विचारधारा से कंपनी के बड़े नुकसान को टालेंगे
Aaj Ka Makar Rashifal 23 March 2026: मकर राशि स्टार्टअप में बड़े निवेश के संकेत, स्वतंत्र विचारधारा से कंपनी के बड़े नुकसान को टालेंगे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या ईरान पर हमला करेगा पाकिस्तान? सऊदी अरब ने शहबाज-मुनीर को याद दिलाई डिफेंस डील
क्या ईरान पर हमला करेगा पाकिस्तान? सऊदी अरब ने शहबाज-मुनीर को याद दिलाई डिफेंस डील
बिहार
'निशांत के कंधों पर हो बिहार संभालने की जिम्मेदारी...', नीतीश कुमार के भाई ने CM पद के लिए की पैरवी
'निशांत के कंधों पर हो बिहार संभालने की जिम्मेदारी...', नीतीश कुमार के भाई ने CM पद के लिए की पैरवी
विश्व
Oil Crisis: पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
क्रिकेट
तालिबान के खौफ से कांपा पाकिस्तान, PSL को लेना पड़ा बहुत बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला
तालिबान के खौफ से कांपा पाकिस्तान, PSL को लेना पड़ा बहुत बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
विश्व
Israel-US Iran War Live: कब तक चलेगा ईरान युद्ध? अमेरिकी वित्त सचिव बोले- हमारे पास पर्याप्त फंड
Live: कब तक चलेगा ईरान युद्ध? अमेरिकी वित्त सचिव बोले- हमारे पास पर्याप्त फंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पीड़ा बढ़ रही है…पीड़ित बढ़ रहे हैं...', मंत्री संजय निषाद मंच पर रोए तो बोले अखिलेश यादव
'पीड़ा बढ़ रही है…पीड़ित बढ़ रहे हैं...', मंत्री संजय निषाद मंच पर रोए तो बोले अखिलेश यादव
यूटिलिटी
इन जरूरतों के लिए नहीं निकाल सकते PF का पैसा, जान लीजिए नियम
इन जरूरतों के लिए नहीं निकाल सकते PF का पैसा, जान लीजिए नियम
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget