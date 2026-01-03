हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVIDEO: माघ मेले के पहले स्नान पर उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

VIDEO: माघ मेले के पहले स्नान पर उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

Magh Mela 2026: सनातन के महापर्व माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, पौष पूर्णिमा पर संगम में बड़ी संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई. माघ मेले में 44 दिन तक कल्पवासी जप-तप और साधना करेंगे.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 03 Jan 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

Magh Mela 2026: प्रयागराज में माघ मेले का भव्य शुभारंभ हो चुका है. पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. ये मेला 3 जनवरी से 15 फरवरी तक रहेगा. सनातन माघ मेले के शुरू होते ही प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. कड़ाके की ठंड को दरकिनार कर श्रद्धालु आस्था की डुबकी संगम में लगाई. यहां देश के अलग-अलग राज्यों से आए श्रद्धालु, संत और कल्पवासी प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं.

सनातन का महापर्व

माघ मेले को मीनी कुंभ कहा जा रहा है. कहा जाता है कि माघ में तीर्थराज प्रयाग में संगम पर जो आस्था की डुबकी लगाता है उसके लिए मोक्ष के रास्ते खुल जाते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है. 44 दिनों तक संगम की रेती पर श्रद्धालु कठिन जप-तप करेंगे. पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा पर माघ मेले में करीब 12-15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Simhastha_2028 (@ujjain_simhastha_2028)

माघ मेले 2026 का दूसरा स्नान कब

माघ मेले में प्रमुख तिथियों पर स्नान का महत्व है. पौष पूर्णिमा के बाद अब माघ मेले में दूसरा प्रमुख स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति पर किया जाएगा. इस दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं. मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान करना देवी-देवताओं का आशीर्वाद पाने का अवसर होता है. माघ मेले में कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे. मकर संक्रांति पर स्नान के अलावा दान का भी महत्व है.

माघ मेला 2026: प्रमुख स्नान तिथियां

  • 3 जनवरी 2026 पौष पूर्णिमा
  • 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति
  • 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या
  • 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी
  • 1 फरवरी 2026 माघी पूर्णिमा
  • 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि

VIDEO: माघ मेले में पहली बार कल्पवास करेगा किन्नर अखाड़ा, झूमकर नाचीं किन्नर साध्वियां

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 03 Jan 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
PRAYAGRAJ Magh Snan Magh Mela 2026 Paush Purnima 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
टेलीविजन
TRP Report: 'अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें बाकी टॉप 10 शोज का हाल
अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement

वीडियोज

BCCI ने IPL Kolkata Knight Riders Team से Mustafizur Rahman को हटाने का दिया आदेश । Shahrukh Khan
Jabalpur में Jainसमाज पर अभद्र टिप्पणी के बाद मचा बवाल, लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की
Russia से हटकर India का बड़ा दांव | Colombia से Crude Oil खरीद, Energy Strategy बदली | Paisa Live
Workers के लिए ऐतिहासिक सुधार | New Labour Codes में क्या बदलेगा? | Paisa Live
Jabalpur में उग्र भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, घटना के बाद इलाके पर तनाव का आसर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
टेलीविजन
TRP Report: 'अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें बाकी टॉप 10 शोज का हाल
अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
विश्व
अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
US में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, ISIS से जुड़े आरोपी को दबोचा
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
यूटिलिटी
पेंशन अपडेट के नाम पर 2.40 लाख की साइबर ठगी, भूलकर भी न करें ये गलतियां
पेंशन अपडेट के नाम पर 2.40 लाख की साइबर ठगी, भूलकर भी न करें ये गलतियां
हेल्थ
सही समय पर खाना क्यों है जरूरी, जानिए दिन और रात में खाने का सही टाइम और सेहत पर इसका असर
सही समय पर खाना क्यों है जरूरी, जानिए दिन और रात में खाने का सही टाइम और सेहत पर इसका असर
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget