हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVIDEO: माघ मेले में पहली बार कल्पवास करेगा किन्नर अखाड़ा, झूमकर नाचीं किन्नर साध्वियां

VIDEO: माघ मेले में पहली बार कल्पवास करेगा किन्नर अखाड़ा, झूमकर नाचीं किन्नर साध्वियां

Magh Mela 2026: माघ मेले का शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है, प्रयागराज में हो रही आस्था के महासंगम में पहली बार किन्नर अखाड़े के संत शिविर लगाकर कल्पवास करें, किन्नर साध्वियां इस मौके पर नाचतीं नजर आईं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 03 Jan 2026 07:30 AM (IST)
Magh Mela 2026: साल 2026 में माघ मेला 3 जनवरी से आरंभ होकर 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा. माघ मेले का पहला स्नान पौष पूर्णिमा पर 3 जनवरी को होगा. आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में श्रद्धालु, साधु-संत और कल्पवासी संगम किनारे पहुंच रहे हैं. खास बात ये है कि पहली बार किन्नर अखाड़े (Kinnar Akhada) के 25 संत माघ मेले के दौरान अपना शिविर लगाकर पूर्ण विधि-विधान से कल्पवास करेंगे. सोशल मीडिया पर प्रयागराज से किन्नर अखाड़े की साध्वियों का भजन पर झूमते हुए वीडियो वायरल हो रहा है.

 ब्रह्म पुराण के अनुसार पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी तक कल्पवास का विधान बताया गया है. इसका पालन माघ मेले में श्रद्धालुओं द्वारा सदियों से किया जाता रहा है.

किन्नर अखाड़ा अध्यात्म, समर्पण और परंपराओं का प्रतीक

किन्नर अखाड़ा ने भारतीय समाज में अपनी पहचान बनाई है और यह अखाड़ा अपनी अनूठी पहचान के कारण ध्यान आकर्षित करता है. किन्नर अखाड़े की स्थापना 2016 के सिंहस्थ कुंभ से पहले अक्टूबर 2015 में हुई थी. तब से किन्नर अखाड़ा लगातार बढ़ रहा है.  किन्नर अखाड़े ने अब तक कई महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर भी बनाए हैं. यह अखाड़ा किन्नरों के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी कार्य करता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 03 Jan 2026 07:30 AM (IST)
Kinnar Akhada PRAYAGRAJ Magh Mela 2026
