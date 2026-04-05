मां मुंडेश्वरी मंदिर करीब 2000 साल पुराना है और भारत के सबसे प्राचीन जीवित मंदिरों में से एक है।
Maa Mundeshwari Temple: बिहार का रहस्यमय मुंडेश्वरी मंदिर, जहां निभाई जाती है बिना खून बहाए बलि की अनोखी परंपरा!
Maa Mundeshwari Temple: बिहार के कैमूर जिले में स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर भारत के सबसे प्राचीनतम जीवित मंदिरों में से एक है. मंदिर में रक्तहीन बलि दी जाती है, जिसका रहस्य आपको भी हैरान कर देगा.
Maa Mundeshwari Temple in Bihar: बिहार के कैमूर जिले की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित मां मुंडेश्वरी भारत के सबसे प्राचीनतम जीवित मंदिरों में से एक है, जो करीब 2000 साल पुराना है. अपनी स्थापत्य कला की अद्भुत पहचान के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर रक्तहीन यज्ञ की अनूठी परंपरा के लिए जाना जाता है, जो इसके आकर्षण में एक रहस्य को जोड़ता है.
यहां आने वाले श्रद्धालुओं को आमतौर पर एक अलौकिक ऊर्जा और रहस्य का अनुभव होता है, मानो इस पवित्र पवित्र स्थान में कोई दिव्य उपस्थिति विद्यमान हो. ऐसा माना जाता है कि, मां मुंडेश्वरी की पूजा करने से बाधाएं दूर होने के साथ मनोकामनाएं भी शीघ्र पूरी होती है.
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रक्तहीन बलिदान की परंपरा
मां मुंडेश्वरी मंदिर की सबसे रोचक परंपराओं में से एक है रक्तहीन बलि, जो इसे पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाए रखती है. हालांकि बलि के रूप में बकरियों को चढ़ाया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का रक्तपात नहीं होता. मंत्रों के साथ एक खास अनुष्ठान के जरिए बकरियों को बिना हानि पहुंचाए प्रतीकात्मक रूप से बलि दी जाती है.
खास बात यह है कि, इस अनुष्ठान के दौरान बकरियां शांत रहती हैं, जो इस विश्वास को बल देने का काम करती है, कि यहां कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है. भक्त इस शांति के पीछे देवी की दिव्य चमत्कार और शांति बताते हैं, जबकि पर्यटक इस हैरान कर देने वाली प्रथा को देखने के लिए दूर-दूर से आते हैं.
इस मंदिर का इतिहास भी इसकी परंपराओं की तरह रहस्यमयी है. भूवैज्ञानिक अध्ययन और पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि, इसका निर्माण करीब दूसरी शताब्दी में हुआ था. इस अष्टकोणीय आकार भारतीय मंदिर वास्तुकला में काफी दुर्लभ माना जाता है, और गुंबद के साथ-साथ पत्थरों पर उकेरी गई देवी-देवताओं की बारीक नक्काशी इसे दिव्य रूप बताती है.
इतिहासकारों का मानना है कि, यह मंदिर कभी तंत्र साधना और शक्ति पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था. स्थानीय लोककथाओं में आमतौर पर उल्लेख किया जाता है कि, देवी के चमत्कारों के कारण कोई भी राक्षसी शक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकी.
मंदिर का बढ़ता महत्व क्या कहता है?
आज, मां मुंडेश्वरी मंदिर न केवल बिहार में बल्कि पूरे भारत में आस्था का एक प्रमुख केंद्र बन गया है. नवरात्रि हो या खास अनुष्ठान यह मंदिर लाखों भक्तों को आकर्षित करता है. दर्शनार्थियों का कहना है कि, मंदिर परिसर में प्रवेश करने से उन्हें असाधारण शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है.
माना जाता है कि, मां मुंडेश्वरी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो भक्तों को सभी नकारात्मक शक्तियों से बचाती हैं. सरकार मंदिर के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं चला रही है, जिसका उद्देश्य इसे एक खास अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल में बदलना है.
अपने रहस्यमय वातावरण, रक्तहीन यज्ञ की परंपरा और प्राचीन इतिहास के साथ मां मुंडेश्वरी मंदिर भारत की आस्था और चमत्कारों का एक अनूठा प्रमाण है, जो भक्तों और शोधकर्ताओं दोनों को समान रूप से आकर्षित करता है.
मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है? जानें प्रदक्षिणा का महत्व, लाभ और रहस्य?
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Frequently Asked Questions
मां मुंडेश्वरी मंदिर कितने साल पुराना है?
मां मुंडेश्वरी मंदिर की सबसे अनूठी परंपरा क्या है?
मंदिर की सबसे अनूठी परंपरा रक्तहीन बलि है, जिसमें मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से बकरियों की बलि दी जाती है, बिना किसी रक्तपात के।
मां मुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण कब हुआ था?
भूवैज्ञानिक अध्ययन और पुरातात्विक खोजों के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण करीब दूसरी शताब्दी में हुआ था।
मां मुंडेश्वरी की पूजा करने से क्या लाभ होता है?
ऐसा माना जाता है कि मां मुंडेश्वरी की पूजा करने से बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं।
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