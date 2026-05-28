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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh June Horoscope 2026: सिंह जून मासिक राशिफल, लव लाइफ में दूर होगी गलतफहमियां, बिजनेस में रखें सावधानी

Singh June Horoscope 2026: सिंह जून मासिक राशिफल, लव लाइफ में दूर होगी गलतफहमियां, बिजनेस में रखें सावधानी

June Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए मई 2026 का महीना सिंह राशि (Singh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 May 2026 02:37 PM (IST)
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Singh June horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जून (June 2026) का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Singh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जून का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत में बढ़ सकती हैं चुनौतियां

सिंह राशि के जातकों को जून महीने की शुरुआत में अचानक से आई कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है. इस दौरान आपको धैर्य और समझदारी के साथ अपने फैसले लेने की आवश्यकता रहेगी. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय नुकसान का कारण बन सकता है.

व्यापार और निवेश में बरतें सावधानी

व्यापारी वर्ग को इस दौरान धन निवेश करने के कई मौके तो मिलेंगे, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी. जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, उनके आपसी तालमेल में कमी आ सकती है. कारोबार में किसी नए समझौते या साझेदारी से पहले सभी पहलुओं को अच्छी तरह जांच लेना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में जोखिम उठाने से बचें.

नौकरीपेशा लोगों को रहना होगा सतर्क

इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को अपने काम को बहुत सावधानी के साथ करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपकी एक लापरवाही न सिर्फ आपको बॉस के गुस्से का शिकार बना सकती है, बल्कि आपकी साख पर बट्टा लगाने का भी काम कर सकती है. इस दौरान आपको अपना काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की बजाय खुद बड़ी सावधानी के साथ करना होगा. किसी भी कागज पर खूब पढ़-समझकर दस्तखत करें अन्यथा आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

माह के उत्तरार्ध में मिलेगी राहत

माह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए कुछ राहत लिए रहने वाला है. इस दौरान आपको पूर्व में चली आ रही समस्याओं से काफी हद तक निजात मिल सकती है. इष्ट-मित्रों की मदद से अटके काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा.

प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन

यदि आपकी लव पार्टनर के साथ अनबन चल रही थी तो सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी. सिंगल लोगों की लाइफ में किसी मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग और समझदारी आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी. हालांकि किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से बचना बेहतर रहेगा.

छात्रों और स्वास्थ्य के लिए सलाह

परीक्षा-प्रतियोगिता से जुड़े छात्र यदि इस दौरान सही दिशा में परिश्रम और प्रयास करते हैं तो उन्हें मनचाही सफलता मिल सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह आपको तनाव और थकान से बचने की जरूरत रहेगी. नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान आपको फिट रखने में मदद करेगा. यात्रा करते समय अपने सामान और जरूरी दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखें.

उपाय

प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करें तथा भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें.

जून माह 2026 के व्रत त्योहार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 28 May 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
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